Pegasus Müşteri Deneyim Merkezi'ni İzmir’de açtı

Müşteri deneyiminde en iyi olma hedefiyle yatırımlarına devam eden Pegasus, Webhelp İzmir Operasyon Merkezi’nde sesli hizmetlerden sosyal ve dijital kanallara kadar kişiye özel ayrıcalıklı bir deneyim sunuyor.

Pegasus CEO’su Mehmet Nane, Webhelp Türkiye CEO’su Metin Tarakçı, Pegasus Genel Müdür Yardımcısı Güliz Öztürk ve Pegasus Müşteri Deneyimi Müdürü Demet Yarkın’ın katılımı ile İzmir Gaziemir’de gerçekleşen açılışta konuşan Nane, Webhelp ile yaptıkları işbirliğinden duydukları memnuniyeti aktararak çalışanlarla keyifli bir gün geçirdi.

Hedef İzmir’de 2,500 kişilik istihdam

Dünya genelinde 35 ülkede 50 binden fazla çalışanı bulunan Webhelp’in Türkiye CEO’su Metin Tarakçı: “Bugün 4 binden fazla çalışanımız ile alanında lider pek çok ulusal ve uluslararası markaya hizmet veriyoruz. Pegasus’la imza attığımız bu işbirliği ile İzmir Gaziemir’deki operasyon merkezimizde 1000’i aşkın kişiye iş imkanı sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde ise İzmir’de 2,500 kişiye iş imkanı yaratmayı hedefliyoruz” dedi. Webhelp olarak Türkiye’de İstanbul, İzmir, Yozgat, Bingöl ve Van olmak üzere 5 ildeki 7 operasyon merkeziyle hizmet verdiklerini belirten Tarakçı, “Pazarda rekabete devam eden istikrarlı duruşumuz ile Webhelp olarak akıllı yatırımlar yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Mutlu müşteri için mutlu çalışan

Merkezi Fransa’da bulunan Webhelp’in tüm dünyada başarıyla uyguladığı yeni iş modellerini Türkiye’ye taşıdıklarını belirten Tarakçı, “Temel inancımız ve mottomuz: Mükemmel bir çalışan deneyimi yaşatmadan, mükemmel bir müşteri deneyimi yaratamazsınız. Çalışanlarımızı mutlu etmek ve bağlılıklarını sağlamak için birçok aksiyon alıyoruz. Müşterilerimize en iyi hizmeti sunmanın, iyi bir çalışan deneyimiyle gerçekleştiğini düşünüyoruz. Pegasus ile olan çalışmamızda da bu motto ile hareket ettik ve tüm altyapıyı bunun üstüne kurduk. Pegasus’un müşteri deneyiminde en iyi olma hedefinin de ancak böyle gerçekleşebileceğine inanıyoruz” dedi.

Sektörün 2019 istihdam hedefi 112 bin kişi

Pazar büyüklüğü 6,2 milyar TL’ye ulaşan çağrı merkezi sektörünün, Türkiye gibi genç nüfusa sahip bir ülkede hızla büyüdüğünü belirten Tarakçı şunları kaydetti, “Geçen yılın rakamlarına göre toplamda 108 bin kişiye iş imkanı sunan sektörün, 2019 yılı sonuna ilişkin istihdam öngörüsü ise toplamda 112 bin kişi. Webhelp olarak bu yıl 4 yeni global marka ile yaptığımız işbirliği ile bu hedefe katkı sunduğumuza inanıyoruz.”

2019 ciro hedefi 300 milyon TL

2017 yılında 115 milyon TL, 2018 yılında yaklaşık 175 milyon TL ciro ile organik olarak yüzde 50 büyüdüklerini kaydeden Tarakçı, Webhelp olarak 2019 yılını ise organik ve inorganik olmak üzere yüzde 70 büyüyerek 300 milyon TL ciro ile kapatmayı öngördüklerini dile getirdi.

Çalışanların yüzde 61’i kadın

Webhelp’in Türkiye operasyonundaki çalışanların yaş ortalaması 25 iken, bunların yüzde 45’i üniversite mezunu. Webhelp olarak kadın istidamı konusuna önem verdiklerini dile getiren Tarakçı, Türkiye’deki 4 bin çalışanımızın ise yüzde 61’ini kadınlar oluşturuyor. Kadınların iş hayatında daha fazla yer almasını her zaman destekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Webhelp olarak her ay ortalama 15 milyon çağrı yanıtlıyoruz”

İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda istihdama katkı sağlayarak sürdürülebilir büyümenin kolay olmadığının altını çizen Tarakçı şöyle devam etti: “Çağrı Merkezi sektörüne baktığımızda, ‘2018 yılını en hızlı büyümeyle tamamlayan’ şirket olduk. Temelde geleneksel bir yöntemle çağrı kanalı üzerinden hizmet verirken aynı zamanda e-mail, sosyal medya, chat gibi günümüzün tercih edilen dijital kanalları üzerinden de müşteri iletişimini güçlü ekiplerle yönetiyoruz. Her ay toplamda 15 milyar çağrı yanıtlıyoruz.”

Metin Tarakçı, “Hepimiz zaman zaman ekonomik koşulların zorluğundan yakınabiliyoruz ancak diğer taraftan Türkiye, önünde çok fazla fırsatların olduğuna inandığımız, çok genç, güçlü ve güzel bir ülke. Webhelp olarak ülkemizin geleceği için her zaman verimli çalışarak büyümeye devam edeceğiz. Tüm odağımızı bu konuya verdik ve böyle düşündükçe de fırsatların bizi bulduğuna inanıyoruz. Bu sayede hem büyüyor hem de ülkemize bu alanda katkı sağlamaya devam ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.



