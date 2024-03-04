Pepsi 14 yıl sonra görsel kimliğini değiştirdi

Pepsi, yeni görünümüyle dinamik bir döneme adım atıyor. Pepsi’nin 14 yıl sonra ilk kez değişen görsel kimliği, dünyanın en ikonik noktalarında yerini aldı.

Pepsi’nin 14 yıl sonra ilk kez değişen görsel kimliği, dünyanın en ikonik noktalarında yerini aldı.

Pepsi, yeni görünümüyle spor, müzik ve oyunlarda heyecan dolu ve kültür odaklı deneyimler sunacağı yeni ve dinamik bir döneme adım atıyor.

Pepsi'nin yeni görünümü bugün tüm dünyaya duyuruldu ve 120'den fazla pazarda on dört yıl sonra ilk kez değişen global tasarım, dünyanın ikonik noktalarında yerini aldı. Değişimi kutlamak için Pepsi®’nin küre logosunu içeren dijital enstalasyonlar her konum için yeniden tasarlandı. Dünyanın önemli noktaları elektrik mavisi ve siyahın ihtişamıyla markayı yeni çağına taşıyan yeni Pepsi görsel kimliğiyle donatıldı.

Londra'da, şehrin doğusundaki O2 arenasının yanında, markanın uluslararası müzik etkinliklerine verdiği köklü desteğe uygun bir Pepsi® dijital enstalasyonu uygulandı. Dev bir Pepsi® kutusu suda yükselirken dronların dinamik bir kompozisyon ile gökyüzünde oluşturduğu görkemli bir ışık gösterisi ona eşlik etti.

Varşova, Polonya ve Ho Chi Minh, Vietnam'da her biri 70'in üzerinde balondan oluşan dev bir Pepsi® logosu gökyüzünde belirdi.

Pepsi ayrıca Mısır'daki Nil Nehri'nde ve Ain Dubai'de her biri son teknolojiden yararlanan ve tüketicilere deneyimleyebilecekleri yenilikçi aktivasyonları sunan geniş çapta gösteriler düzenlendi.

Pakistan'daki Kaddafi Kriket Stadyumu'nda ise dev bir Pepsi® kutusunun maçın ortasında yere indiği görüldü ve izleyen kalabalığın sesi duyuldu.

Pepsi'nin marka geçmişinden özenle miras alınan logo ve görsel kimlik, modern detayları bir araya getirerek Pepsi'ye özgü son derece güncel ve kendini tam olarak yansıtan bir görünüm kazandırıyor. Güncellenen renk paletinde klasik Pepsi renk şemasına kontrast, canlılık ve çağdaş bir hava katmak için elektrik mavisi ve siyah kullanıldı. İmza niteliğindeki Pepsi nabzı, Pepsi-Cola'nın "dalgalanmasını, baloncukların çıkışını ve köpürmeyi" çağrıştırarak müziğin ritmine, kalabalıkların tezahüratlarına, kültürün kalp atışına göre hareket kazanıyor. İlk olarak ABD'de tanıtılan yeni görsel kimlik ve logo, şu anda dünya çapında 120'den fazla ülkede dijital deneyimleri ve perakende faaliyetlerini kapsayan farklı tüketici temas noktalarında tüketiciyle buluşturuluyor.

Bugünkü global etkinlikler, Pepsi'nin tasarım, hikaye anlatımı ve iş ortaklıkları alanlarında başlatacağı yeni ve cesur döneminin ilk adımları niteliğinde. 2024 yılında da hayranlarının isteklerini yaşama arzusuna derin bağlılığını sürdüren Pepsi, markanın “Thirsty for More” felsefesi kapsamında sunacağı benzersiz deneyimlerle kültürü ileriye taşımaya devam edecek. Bu motto, insanların beklenmeyen, heyecan verici deneyimlere karşı duyduğu istek ve daha fazlasını yapma arzusunu desteklerken, yaşamdan keyif alma peşinde koşup engellere meydan okuyan herkese cesaret veriyor.

PepsiCo İçecek Kategorisi Kıdemli Pazarlama Direktörü Aslı Önder şunları söyledi:

“Gerçekleştirdiğimiz görsel kimlik değişikliğiyle, hedef kitlemizin her zaman yeni deneyimler yaşama hevesine ve bu amaca hizmet eden 'Thirsty for More’ marka platformuna Pepsi’nin nasıl hayat verdiğini göstermek istedik.

Bu değişimi tanıtmak için ikonik mekanlardaki enstalasyonlardan daha iyi bir yol düşünemiyoruz. Biz her zaman tüketicilerine keyifli anlar yaşatmak isteyen cesur bir marka olduk. Yeni görsel kimliğimiz; cesur, kendinden emin, modern ve ikonik özellikler taşıyor. Tüketicilerimiz, sevdikleri harika tadın keyfini, müzik, spor, oyun ve kültür alanlarında sunduğumuz etkileyici ve eğlenceli deneyimlerle daha fazla çıkaracak.

Tasarım sürecinin bir parçası olarak, dünya çapında tüketicilerimizden Pepsi logosu çizmelerini istedik ve çoğunluk Pepsi yazısını küremize dahil etti. Marka isminin ve kürenin son on dört yıldır bir arada olmadığını göz önüne alındığımızda, bu bizim için dikkate değer sonuç oldu. Yeni görünümümüzü gözden geçirirken, marka tarihimize duyduğumuz derin sevgiye yanıt verdik ve bu nostaljik ifadeyi güçlü ve modern bir dokunuşla sunduk.

2024 bizim için heyecan verici bir yıl olacak. Kültürle aynı hızda hareket etmeye devam edeceğiz ve insanların isteklerine yenilikçi ürünler ve ikonik iş birlikleriyle yanıt vereceğiz. 2024 yılında da Uraz Kaygılaroğlu ile 2022 yılında başladığımız iş birliğimize devam edeceğiz ve Uraz’ı birbirinden keyifli Pepsi reklam filmlerinde göreceğiz.”