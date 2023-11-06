Pepsico Türkiye, yeni yatırımıyla doğal gaz kullanımını azaltacak

NİL DUMANSIZOĞLU/ ndumansizoglu@capital.com.tr

PepsiCo, Manisa Fabrikası’nda hayata geçirdiği Biyometanizasyon Tesisi’yle organik atıklardan biyometan üreterek Türkiye’de ve PepsiCo’nun küresel yapılanması içerisinde bir ilke imza attı. Projeyle yıllık 10 bin ton organik atıktan elde edilecek biyometan gazıyla PepsiCo Manisa Fabrikası’nın doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 30’u karşılanırken yıllık 1.237 ton sera gazı emisyonu azaltımı sağlanıyor. PepsiCo Türkiye yeni projesiyle bu yıl, 250 milyon TL’si güneş enerji panelleri ve 100 milyon TL’siyse biyometanizasyon tesisi olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına 350 milyon TL’nin üzerinde yatırım gerçekleştirdi.

DİĞER FABRİKALARDA DA UYGULANACAK

Halihazırda Türkiye’deki fabrikalarında organik atıktan elektrik üreten PepsiCo, Biyometanizasyon Tesisi’yle evlerde, işyerlerinde kullanılan doğal gazın yerine geçebilecek daha verimli biyometan gazı üreterek karbon salımını düşürecek yenilikçi bir işe imza atarken enerji tüketiminde doğal kaynakların kullanımını azaltacak. Pepsico, bu yatırımla yılda yaklaşık 600 bin metreküp daha az doğal gaz kullanmayı öngörüyor. 5 yıllık planda Pepsico’nun diğer 2 yiyecek fabrikasında da bu sistemin uygulanması hedefleniyor.

YATIRIM BÜTÇESİ 100 MİLYON TL

Biyometanizasyon Tesisi’nin açılışı PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Evrim Şen’in ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Zeynel Kılınç, Manisa Vali Yardımcısı Erhan Günay, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkan Vekili Bilal Düzgün, Manisa İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Manisa OSB Yöneticileri, askeri ve mülki erkan ve bölgedeki firmalardan çok sayıda çalışanın katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Evrim Şen, Biyometanizasyon Tesisi projesini sıfır emisyon ve sıfır atık hedefine katkı sağlamak amacıyla üretimden gelen organik atıklardan yine üretimde kullanılan doğalgaza ikame olarak biyometan üretimi sağlamak için hayata geçirdiklerini dile getirdi ve şunları söyledi:

“PepsiCo olarak diğer fabrikalarımızda da kojenerasyon tesislerimiz var ve organik atıklardan elektrik üretiyoruz. Bu projemizdeyse Manisa fabrikamızda elektrik değil doğalgaza emsal biyometan üretecek ileri teknoloji ve mühendislik içeren bir sistemi ilk kez uyguladık. Böylece organik atıklarımızdan yüzde 99 saflıkta biyometan gazı ürettik. Bu işlem sayesinde ürettiğimiz biyometanı üretim hatlarımızda doğal gazın yerine yakıt olarak kullanılabiliyoruz. Türkiye’de ve PepsiCo ekosisteminde bir ilk olan projenin ülkemizde ve dünyada diğer şirketlere de ilham vereceğine inanıyoruz. PepsiCo Türkiye olarak Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında 250 milyon TL’si güneş enerji panelleri ve 100 milyon TL’si ise biyometanizasyon tesisi olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına 350 milyon TL’nin üzerinde yatırım gerçekleştirmiş olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

İHTİYACIN YÜZDE 40’INI SAĞLAYACAK

Farklı şirketlerin atıklarını da Biyometanizasyon Tesisi’nde değerlendirmeyi planladıklarını belirten PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Evrim Şen, “Bu projeyi daha da ileri taşımayı, iş birliği yapacağımız diğer şirketlerden alacağımız atık ile üreteceğimiz biyometan ile Manisa Fabrikamızda tükettiğimiz doğal gazın büyük bir kısmını karşılamayı amaçlıyoruz. Dışarıdan atık almak için Bakanlığa başvurduk. Fizibilite yapılıyor. Çevresel izinleri bekliyoruz. Manisa fabrikamızın yakınındaki diğer fabrikalarla görüşmeye başladık. Endüstriyel simbiyoz ile iş birlikleri geliştireceğiz. Başkasının atığı bizim hammaddemiz olacak. Dolayısıyla projenin hem çevremize hem döngüsel ekonomiye katkı sağlamasını bekliyoruz. Planımız, gerekli izinler çıktıktan sonra 2024’te endüstriyel simbiyoz ile biometan üretmeye başlamak. Böylece tükettiğimiz doğal gazın yüzde 40’ını aşan kısmını bu yolla karşılayabileceğiz” dedi.

PORTEKİZ’DE DE UYGULANACAK

PepsiCo’nun Biyometanizasyon Tesisi projesi birçok konuda ilk ve örnek oldu. 50 kişilik alanında uzman PepsiCo Türkiye ekibi, Almanya ve Portekiz’den gelen uzmanlarla iş birliği içinde çalıştı ve dünyanın en ileri teknolojilerini kullandı. Endüstri 4.0’a uygun olarak tasarlanan PepsiCo Manisa Fabrikası’nda, Biyometanizasyon Tesisi de buna uyumlu olacak şekilde tasarlandı. Otomasyon sistemiyle yönetilen tesiste her işlem tek bir merkezden teknolojik olarak yönetebiliyor. Proje aynı zamanda PepsiCo ekosistemi içerisinde de örnek oldu. Bugüne kadar yurt dışına pek çok iyi örnek ihraç eden PepsiCo Türkiye’nin bu projesi de Portekiz’deki PepsiCo tesisinde uygulanmaya başlanıyor. Projenin PepsiCo’nun dünyanın farklı ülkelerindeki birçok tesisinde de uygulanacağı öngörülüyor.

55 BİN AĞAÇ KADAR EMİSYON AZALTACAK

Biyometanizasyon Tesisi’nde ilk aşamada organik olarak patates, cips, nişasta, yağ, arıtma çamurları ve benzeri parçalanabilir atıklar 25-30 günlük bir süre içinde Anaerobik Çürütme metoduyla, bir başka ifadeyle oksijensiz ortamda fermente edilerek biyogaza dönüştürülüyor. Sonrasında tesisin en önemli bileşeni olan Metajen Ünitesi’nde biyogaz bir dizi saflaştırma işlemine tabi tutuluyor ve bunun sonucunda biyogaz yüzde 99 saflıkta biyometana dönüştürülüyor. Yapılan bu yatırımla yıllık yaklaşık 10.000 ton organik atıktan yılda yaklaşık 1.2 milyon Nm3 biyometan gazı üretilebilecek. Doğal gazın saf hali, sıvı doğal gaz denebilecek biyometan üretimi ile PepsiCo Manisa Fabrikası’nın doğal gaz ihtiyacının yaklaşıkyüzde 30’u karşılanacak. Yıllık ortalama 1237 ton Sera Gazı emisyonu azaltımı yapılabilecek. Bir başka ifadeyle yaklaşık olarak 55 bin ağaç ile temizlenebilen 566.000 m3 doğalgaz tüketimi kaynaklı sera gazı emisyonuna karşılık gelen bir emisyon azaltımı sağlanacak.

ELEKTRİĞİNİN YÜZDE 50’Sİ GÜNEŞ ENERJİSİNDEN

PepsiCo’nun diğer fabrikaları gibi Manisa Fabrikası da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Sıfır Atık Belgesi ile sertifikalandırılmış olarak sıfır atık faaliyet gösteriyor. Sürdürülebilirlik odaklı birçok yatırım yapılan PepsiCo Manisa Fabrikası’nda 2018’den bu yana enerji kullanımı yüzde 17, su kullanımıysa yüzde 40 azaltılmış durumda. PepsiCo’nun diğer fabrikalarında olduğu gibi Manisa’da da yüzde 100 yenilenebilir elektrik kullanılırken tüketimin yüzde 50’si kurulan güneş enerjisi panellerinden karşılanıyor.