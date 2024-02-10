Re-Pie Portföy Genel Müdürü Selçuk Seren oldu

Türkiye’nin ilk alternatif portföy yönetim şirketi Re-Pie Portföy, yönetim ekibinde stratejik bir atama yaptı. Genel müdür yardımcılığı görevini yürüten Selçuk Seren, Re-Pie Portföy Genel Müdürü oldu.

Türkiye’nin ilk ve en büyük alternatif portföy yönetim şirketi Re-Pie Portföy’ün genel müdürlüğüne Selçuk Seren getirildi. Sektörün deneyimli ismi Seren, daha önce Re-Pie Portföy’ün genel müdür yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Türkiye’nin ilk ve en büyük alternatif portföy yönetim şirketi Re-Pie Portföy, yönetim ekibinde stratejik bir atamaya imza attı. Şirketin genel müdür yardımcılığı görevini yürüten Selçuk Seren, Re-Pie Portföy Genel Müdürü oldu. Seren’in sabit getirili menkul kıymetler, döviz ve türev piyasalarının yanı sıra risk yönetimi ve finans süreçlerinde 20 yılı aşkın deneyimi bulunuyor. Seren yönetiminde Re-Pie Portföy, girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonlarındaki sektör liderliğini, menkul kıymetler yatırım fonlarında da sektörün en önemli oyuncuları arasında yer alarak devam ettirmeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz haziran ayında Re-Pie Portföy’e katılan Seren, daha önce 18 yıldan uzun süre çalıştığı Garanti BBVA Portföy Yönetiminde Yatırım ve Emeklilik Fonları Yönetimi, Özel Portföy Yönetimi, Risk Yönetimi, İç Kontrol ve Uyum, Finans ve Bilgi Sistemleri departmanlarında yöneticilik görevlerinde bulundu. Bu görevleri kapsamında iş modelinin uyumlulaştırılması konusunda BBVA'nın küresel ekipleriyle birlikte yerel uygulamaların hayata geçirilmesini koordine eden Seren, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi Blackrock ile iş birliği süreçlerinin yasal ve operasyonel çerçevesinin başarıyla oluşturulmasında rol aldı.

Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünde lisans ve aynı üniversitenin İngilizce Finans ve Muhasebe Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Seren, kariyerine Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda başladı ve Garanti BBVA Portföy Yönetimine katılmadan önce 5 yıl süreyle bu kurumun Hazine Departmanında farklı görevlerde bulundu.