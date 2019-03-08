Robotik yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek

Amerika merkezli First Vakfı tarafından 1992 yılından bu yana düzenlenen ve 14-18 yaş arası gençlerin katıldığı First Robotics Competitions’ın (FRC) Türkiye ayağı İstanbul’da gerçekleşti. Öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgisinin artması amacıyla düzenlenen liselerarası robotik turnuvasında, Türkiye’nin dört bir yanından farklı okullardan takımlar yarıştı.

Yarışmaya Sağlık ve Eğitim Vakfı’na (SEV) bağlı SEV Amerikan Koleji (SAC), Üsküdar Amerikan Lisesi (UAA) ve İzmir Amerikan Koleji (ACI) de üç takımla katıldı. Ülker Sports Arena'da gerçekleşen ve üç gün süren etkinlikte; SEV Okullarının ACI35, UAA Tigers 7228 ve SAC X-Sharc robotik takımları yarıştı.

ACI TEXAS YOLCUSU

FRC 2019 İstanbul Bölgesel Turnuvası’nda, İzmir Amerikan Koleji’nin ACI35 robotik takımı, 34 takım arasından finale yükselme başarısını elde etti. Final maçında ACI35 takımının tasarladığı robot ikinci olarak, başarılı finalistlerden birine verilen “Wild Card” ödülüne layık görüldü. ACI35, bu ödülle, Nisan ayında ABD’de Texas'ta düzenlenecek Dünya FIRST Şampiyonası'nda Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.

SAC VE UAA’YA 3 ÖDÜL

SEV Amerikan Koleji’nin takımı X-SHARC, turnuvada, mühendislik alanında matematik ve fen bilimlerini kullanarak yaratıcı çözümler üreten takıma verilen "Mühendislikte Mükemmellik" ödülüne layık görüldü.

Üsküdar Amerikan Lisesi’nin (UAA) 33 öğrencisinin oluşturduğu robotik takımı Tigers 7228, mühendislikte ilgi çekiciliği vurgulayan, robot ve takımın olağanüstü estetik entegrasyonuna verilen Imagery Award (Görsellik Ödülü) ödülünü aldı. Ayrıca Tigers 7228’in mentoru, UAA öğretmeni Hasan Aydın, gerek takımına yaptığı liderlik gerekse diğer takımlara verdiği desteklerle, turnuvada Woodie Flowers (En İyi Mentor) ödülünü almaya hak kazandı.