Roca Türkiye, 2023'ü yüzde 60 büyüme ile kapatacak

2023 yılını yüzde 60 büyüme ile kapatmaya hazırlanan markanın gelecek yıl gündeminde proje ve bayi odaklı büyüme, mimarlarla iş birliği ve sürdürülebilirlik var.

4 kıtada 22 ülkede 76 fabrikasıyla faaliyet gösteren Roca, Türkiye’deki büyümesini sürdürüyor.

Tuba İlze tilze@capital.com.tr

Roca Türkiye, Eskişehir’de yer alan Türkiye’nin 3 büyük armatür fabrikasından biri olan tesisinde 1 milyon parçayı geçen üretimiyle 40 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Üretiminin yüzde 70’ini ihraç eden Roca’nın 2024 hedef pazarları arasında ise MENA Pazarı, Sudi Arabistan ve Irak yer alıyor.

2020'den 2023'e kadar Euro bazında her yıl yüzde 15 büyüme elde ederek özellikle armatür alanında etkili ivme kazandıklarını ifade eden Roca Türkiye Genel Müdürü Salvador Lopez Oliva, “Türkiye’deki fabrika üretimimizle sürdürülebilir bir büyüme stratejisi izliyoruz. Yılın ilk yarısında elde ettiğimiz yüzde 40’lık büyümeyi yıl sonunda yüzde 60’a çıkarmayı planlıyoruz. Türkiye bizim için çok avantajlı ve önemli bir pazar. 2024 yılında Türkiye’deki bayi ve satış noktalarımızla birlikte konumumuzu güçlendirmek hedeflerimiz arasında” dedi.

Proje kanalında büyümeyi, mimarlar ile olan iş birliğimizi artırmayı ve sürdürülebilirlik kanalında global hedeflere uyumlu sonuçlar elde etmeyi planladıklarını ifade eden Salvador Lopez Oliva, 2024 yılında yüzde 40 büyümeyi hedeflediklerini söyledi.

“Sürdürülebilirlik yatırımlarımıza devam edeceğiz”

Hem ürünlerinde hem de üretim tesislerinde sürdürülebilirlik odaklı çalıştıklarını vurgulayan Lopez Oliva, bu alandaki yatırımlarına devam edeceklerini belirterek şunları söyledi: “Roca Grup olarak, 2045 yılına kadar karbon nötrlüğüne ulaşmak en büyük hedefimiz. 2018 yılından bu yana süren karbon arındırma projesi ile CO2 emisyonlarında yüzde 39’luk bir azaltmayı başardık. 2022 yılında İspanya, Portekiz ve Çin dahil olmak üzere birçok ülkede birden fazla güneş enerjisi panelleri kurarak toplamda 21 bin 800 panele ulaştık. Türkiye fabrikamızda da benzer aksiyonlar alıyoruz. Kaplama tesislerimizde belli hatlarımızda ısıtmada kullanılan sıcak su ihtiyacını ortadan kaldırdık ve sıcak su elde etmek için gerekli olan doğalgaz ve elektrik tüketimi de düşürmüş olduk. Her yıl giderek gelişen sürdürülebilirlik stratejimiz ile daha iyi bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz.”