Rubikpara UGİK'te yoğun ilgi gördü

Fuzul Holding’in elektronik para ve ödeme hizmetleri alanında faaliyet gösteren şirketi Rubikpara, 8 Şubat’ta Genç MÜSİAD tarafından Grand Cevahir Hotel’de bu yıl 8’incisi düzenlenen UGİK’te ziyaretçilerini ağırladı. T.C. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın da katıldığı kongrede Rubikpara’nın standına ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

Fuzul Holding iştiraki olarak 2020 yılında kurulan ve “Ödemenin Akıl Küpü” mottosuyla elektronik para ve ödeme hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren Rubikpara, Genç MÜSİAD’ın Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi’nde (UGİK) standıyla yer aldı. “Global Harmony” mottosuyla gerçekleştirilen kongre kapsamında düzenlenen seminerlerde birbirinden değerli yerli ve yabancı konuşmacılar, katılımcılara tecrübelerini aktardı.

Ticari İlişkilerimizi Geliştirme Adına Önemli Temaslarda Bulunduk

Standında yüzlerce ziyaretçiyi ağırlayan Rubikpara’nın Yönetim Kurulu Başkanı R. Yusuf Akbal, etkinlik sonrası değerlendirmede bulundu. UGİK’te yer almaktan dolayı duyduğu memnuniyetle sözlerine başlayan Yusuf Akbal, “Henüz çok genç olan elektronik para ve ödeme hizmetleri alanında faaliyet gösteren şirketimiz Rubikpara ile globalleşen dünyanın yeni kavramlarına odaklanmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda da dünyaya yön veren bir bilinç aşılamayı amaç edinen UGİK’te yer almaktan dolayı çok memnunum. Geleceğin iş dünyasındaki liderlerin buluştuğu bu kongre kapsamında standımızda yüzlerce misafir ağırladık ve farklı sektörlerden pek çok kişi ile tanışma fırsatı yakaladık. Alanında uzman kişilerin konuşmalarını dinleme fırsatı yakaladığımız, farklı sektörlere dair güncel bilgiler edindiğimiz, ticari ilişkilerimizi geliştirme adına temaslarda bulunduğumuz verimli bir günü geride bırakmış olduk. Genç nesil yöneticileri buluşturan bu etkinlikle Rubikpara’nın genç girişimcilere ödeme hizmetleri konusunda çözümler sunduğunu anlatma imkânı da bulduk.” şeklinde konuştu.

Genç Girişimcilere Çözüm Ortağı Olabilecek Noktadayız

Rubikpara Genel Müdürü İsmail Sevinç ise etkinlik sonrası yaptığı açıklamada “Rubikpara olarak teknoloji yatırımlarımız sayesinde birçok hizmeti tek bir noktada sunabiliyor ve yeniliklere çok hızlı bir şekilde cevap verebiliyoruz. Aynı zamanda Rubikpara’nın ürün ve hizmet yelpazesiyle genç girişimciler için kuvvetli bir çözüm ortağı olarak onları destekleyecek noktadayız. Bu ve buna benzer özelliklerimizi UGİK’te standımızı ziyaret eden konuklarımıza aktarma fırsatı elde ettik. Çok değerli temaslarda bulunduk ve bunların yansımalarını yakın zamanda görmeye başlayacağız. Bu temaslar sonucunda görüştüğümüz kimi şirketlerle anlaşmalar yapacağımızı ve onların ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmaya başlayacağımızı öngörüyorum” ifadelerini kullandı.



