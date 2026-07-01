Sabancı Holding'de üst düzey atamalar

Sabancı Holding’de, Topluluğun portföy odaklı çalışma modelini daha etkin, çevik ve güçlü bir icra yapısıyla destekleme hedefi doğrultusunda iki üst düzey atama gerçekleşti. 1 Ağustos 2026 itibarıyla Stratejik Yatırımlar Başkanlığı görevine Murat Pınar, İnsan ve Kültür Başkanlığı görevine ise Mustafa Özturan atandı.

Sabancı Holding’de, Topluluğun portföy odaklı çalışma modelini daha etkin, çevik ve güçlü bir icra yapısıyla destekleme hedefi doğrultusunda iki üst düzey atama gerçekleşti. 1 Ağustos 2026 itibarıyla Stratejik Yatırımlar Başkanlığı görevine Murat Pınar, İnsan ve Kültür Başkanlığı görevine ise Mustafa Özturan atandı.

Enerjisa Enerji’de 2019 yılından bu yana CEO olarak görev yapan ve Sabancı Topluluğu’ndaki 16 yıllık kariyeri boyunca enerji, dağıtım, teknoloji, sürdürülebilirlik ve dönüşüm alanlarında önemli sorumluluklar üstlenen Murat Pınar, Stratejik Yatırımlar Başkanı olarak Sabancı Topluluğu’nun stratejik yatırım gündemine liderlik edecek. Pınar, aynı zamanda Dx Technology Services and Investment BV şirketinde Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlenirken, tecrübe ve uzmanlık alanlarıyla uyumlu olarak Topluluk şirketlerinde yönetim kurulu görevleri de alacak; portföy genelinde değer yaratımı, dönüşüm ve teknoloji odağı çalışmalarına katkı sağlayacak. Yeni yapı kapsamında Topluluğun sürdürülebilirlik fonksiyonu da Murat Pınar’a bağlı olarak çalışmalarına devam edecek.

Sabancı Holding’de Çalışan Deneyimi ve Çalışma İlişkileri Direktörü olarak görev yapan Mustafa Özturan ise İnsan ve Kültür Başkanı olarak, Topluluğun insan, kültür, liderlik gelişimi ve çalışma ilişkileri gündemine liderlik edecek. Sabancı Topluluğu’ndaki 33 yıllık deneyimiyle Özturan, Holding ile Topluluk şirketleri arasındaki insan ve kültür iş birliğinin daha da güçlendirilmesine katkı sağlayacak.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding CEO’su Kıvanç Zaimler, şu ifadeleri kullandı:

“Sabancı Topluluğu olarak, geçtiğimiz dönemde portföy odaklı çalışma modelimizi güçlendirmeye yönelik önemli adımlar attık. Bugün geldiğimiz noktada önceliğimiz, bu modeli daha yüksek bir icra gücü, daha güçlü yönetişim ve daha etkin bir iş birliği kültürüyle desteklemek. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz atamalar, Topluluğumuzun geleceğe hazırlık yolculuğunda kritik bir adımı temsil ediyor.

Murat Pınar, Enerjisa Enerji’de üstlendiği liderlik döneminde dönüşüm, paydaş yönetimi, teknoloji odağı, sürdürülebilirlik ve operasyonel mükemmellik alanlarında güçlü bir performans ortaya koydu. Enerji sektöründeki derin deneyimi, yeni teknolojileri değerlendirme kabiliyeti ve çok paydaşlı yapılarda sonuç alma becerisiyle, Stratejik Yatırımlar Başkanlığı görevinde Topluluğumuzun değer yaratma gündemine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.

Mustafa Özturan ise Sabancı Topluluğu’nda uzun yıllardır insan kaynakları, çalışan deneyimi, iş hukuku ve endüstri ilişkileri alanlarında önemli sorumluluklar üstlendi. Topluluk şirketlerimizle kurduğu güçlü iş birliği, sahaya yakın liderlik anlayışı ve çalışma ilişkileri konusundaki derin uzmanlığıyla, İnsan ve Kültür Başkanlığı görevinde kültürel dönüşüm, liderlik gelişimi ve yetenek yönetimi gündemimize değerli katkılar sunacaktır.

Her iki çalışma arkadaşımıza da yeni görevlerinde başarılar diliyor; bu atamaların Sabancı Topluluğu için hayırlı olmasını diliyorum.”