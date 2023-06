Sabancı Holding, Çin'deki Yaz Davosu'na katıldı: Hangi mesajlar verildi?

Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Cevdet Alemdar, "Türkiye’nin son dönemde küresel inovasyon endekslerinde ve patent başvuruları gibi girişimcilik göstergelerinde üst sıralara tırmanması, ülkemizde girişimciliğin bir iş kültürü olduğunu ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum – WEF) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve kamuoyunda Yaz Davos'u olarak bilinen "Yeni Şampiyonların Yıllık Toplantısı - Annual Meeting of the New Champions" 27-29 Haziran'da Çin’in Tianjin şehrinde gerçekleştirildi.

"Girişimcilik: Küresel Ekonominin İtici Gücü" temasıyla toplanan ve bu yıl 14’üncüsü düzenlenen zirvede, kamu, özel sektör, sivil toplum ve akademi dünyasından yaklaşık 1.500’e yakın katılımcı hazır bulundu.

Dünya ekonomisindeki sorunların, jeopolitik gelişmelerin ve yeşil dönüşüme ilişkin yol haritalarının tartışıldığı toplantılarda, Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Cevdet Alemdar, Türk iş dünyasını temsil eden isimler arasında yer aldı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen “Orta Koridoru Gelecekten Korunaklı Hale Getirmek” (Making the Middle Corridor Future-Proof) panelinde konuşan Cevdet Alemdar, Doğu, Batı coğrafyaları arasındaki tedarik zincirinin küresel ekonomideki öneminin altını çizerken, Türkiye’nin bu zincirde üstlendiği kritik role dikkati çekti.

Pandeminin de etkisiyle dönüşümü hızlanan küresel tedarik zincirinde, Türkiye’nin başta Avrupa pazarı olmak üzere, dünya ekonomisi için çok daha önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Cevdet Alemdar, şunları kaydetti:

"Dünya refahı ve ekonomisi sürdürülebilirlik ve dijitalleşme ile yeni bir düzlemde hızla dönüşüyor. Bu dönüşüm sırasında çeviklik ve müşteriye yakın olmanın önemli her geçen gün artıyor. Böyle bir konjonktürde; Asya ve Avrupa arasındaki stratejik konumu, girişimci yapısı ve güçlü sanayi altyapısıyla, Türkiye dünyada önemli bir rol üstleniyor.

Türkiye’nin son dönemde küresel inovasyon endekslerinde ve patent başvuruları gibi girişimcilik göstergelerinde üst sıralara tırmanması, ülkemizde girişimciliğin bir iş kültürü olduğunu ortaya koyuyor. Tüm bunlar, Türkiye’nin önümüzdeki dönemde yazabileceği yeni başarı hikayesinin de anahtarı.

Ben buradaki tüm uluslararası yatırımcılarımızı da bu başarı hikayesinin bir parçası olmaya davet ediyorum. Eminim ki, dünya ile bütünleşmiş bir Türkiye’nin ortaya koyacağı başarılar, ekonomik kazanımların ötesinde insanlık olarak daha yeşil, sürdürülebilir, refahını artırmış, iklim değişikliği ve yapay zekânın getirdiği riskleri çözmüş bir dünyada var olmamıza değerli katkılar sunacaktır. Türkiye’nin sizlerle birlikte başarısı dünyanın başarısına katkı sağlar."

Topluluk vaadimizdeki gibi Türkiye ile dünyayı birleştiriyoruz

Alemdar, Sabancı Topluluğu şirketlerinin Türkiye ekonomisinin itici gücü olduğunu belirterek, Türkiye'nin Asya ve Avrupa arasında üstlendiği köprü görevinin bir benzerini kendilerinin de Sabancı Topluluğu olarak, Türkiye ve dünya arasında gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını aktardı.

Öncü girişimlerle Türkiye ile dünyayı birleştirmek, Sabancı'nın Topluluk Vaadi olduğunun altını çizen Alemdar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu, hem Türkiye sınırları içinde hem de tüm dünyadaki yatırımlarımızla gerçekleşiyor. Brisa, Kordsa ve Temsa gibi Sanayi Grubu şirketlerimiz, Dünya’nın Sabancı’sı vizyonuna uygun şekilde, Endonezya’dan Amerika’ya Tayland’dan Brezilya’ya küresel alanda attığı adımlar ile hep birlikte daha iyi bir gelecek kurmak için çalışıyor. Buralardaki organizasyonlarımız kendi ülkelerinde çalışılacak en iyi iş yerleri seçiliyor. Dünyada da mutlu, parlak insanlarla çalışıyoruz. Buralarda kurduğumuz Teknoloji Merkezleri ile ülkemizdeki Ar-Ge merkezleri arasında ortak projeler yaparak inovasyonlar gerçekleştiriyoruz.

Bu çalışmalarımızın odağında ise sürdürülebilirlik ve bunu gerçekleştirebilecek çevik, birbiriyle konuşan, karşılıklı öğrenen ve bundan değer yaratan yapılar kurmak var. Sürdürülebilirlik hedeflerine hizmet ederek dünyamızın ve insanlığın geleceğine katkıda bulunuyoruz. Ülkemiz ve dünyamız için böylesine önemli bir sorumluluk üstlenmiş olmaktan da büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz."