Sepaş Enerji'nin yeni Genel Müdürü Erdinç Kazak oldu

Sepaş Enerji Genel Müdürlük görevine, finans ve stratejik yönetim alanlarında deneyime sahip Erdinç Kazak atandı.

6.01.2026 13:13:410
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bolu, Düzce, Kocaeli-Gebze ve Sakarya'nın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yetkilendirilen görevli tedarik şirketi olarak faaliyet gösteren ve yaklaşık 2 milyondan fazla aboneye ve 4 milyondan fazla kullanıcıya elektrik tedarik hizmeti sunan Sepaş Enerji, bu atamayla mevcut güçlü yapısını koruyarak yoluna devam etmeyi hedefliyor.

Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Kazak, profesyonel kariyerine PwC'de Bağımsız Denetçi olarak başladı. 2011'de Akkök Holding bağlı ortaklıklarından Aksa Akrilik bünyesine katılan Kazak, farklı orta ve üst kademe yöneticilik görevlerinde bulundu. 2018'den itibaren Mali İşler Müdürü (CFO) olarak görev yapan Kazak, bu süreçte kurumsal dönüşüm, finansal yönetim, sürdürülebilirlik ve stratejik planlama alanlarında önemli sorumluluklar üstlendi.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM), KGK Bağımsız Denetçi, KGK Sürdürülebilirlik Denetçisi ve SPK İleri Düzey lisanslarına sahip olan Kazak, aynı zamanda İTÜ Çekirdek girişimcilik ekosisteminde mentörlük ve koçluk yapmaktadır. Kazak, sahip olduğu finansal ve yönetsel tecrübe ile Sepaş Enerji'nin başarılı çalışmalarına katkı sunmayı amaçlıyor.

