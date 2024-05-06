Sinoz, Atatürk'ten ilhamla 'Sinop Kalesi' kuruyor

Türkiye’nin lider kozmetik markalarından biri olan ve 50’nin üzerinde ülkeye ihracat yapan Sinoz Kozmetik, 5 milyon dolar yatırımla Sinop’ta inşaatı devam eden fabrikada son aşamaya geldi.

Sinop OSB’de bulunan ve 5.000 metrekare kapalı alana sahip olan fabrika, tam kapasite çalışmaya geçtiğinde yüzlerce kişiye istihdam sağlayacak. Fabrikayı hizmete açmaya hazırlanan Sinoz, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Her fabrika bir kaledir” sözünden ilhamla fabrikanın adını “Sinoz Kalesi” olarak belirledi.

Sinoz Kozmetik CEO’su Yasin Çörekci “Tüketici her zaman odak noktamız oldu. Sinoz Kozmetik olarak 15 yıldır bu doğrultuda attığımız yatırım adımlarıyla büyümeye devam ediyoruz. Geçen yıl hazırlıkları başlayan fabrikanın sonbaharda faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Sinop OSB’de bulunan ve 5.000 metrekare kapalı alana sahip olan “Sinoz Kalesi” tam kapasite çalışmaya geçtiğinde ekonomiye anlamlı bir değer katacak” dedi.