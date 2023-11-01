Sinoz Kozmetik, Orta Doğu’nun en büyük güzellik ve sağlık fuarında

Dubai'de 25. Kez düzenlenen, güzellik ve sağlık hakkında her şeyin olduğu fuar, Ortadoğu bölgesinde dünya çapında öneme sahip uluslararası ticaret fuarı olarak tanınıyor.

1.11.2023 13:34:530
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Sinoz Kozmetik, Orta Doğu’nun en büyük güzellik ve sağlık fuarında

30 Ekim - 01 Kasım 2023 tarihleri arasında Dubai Dünya Ticaret Merkezi’nde 25. Kez düzenlenen, güzellik ve sağlık hakkında her şeyin olduğu fuar, Ortadoğu bölgesinde dünya çapında öneme sahip uluslararası ticaret fuarı olarak tanınıyor.

Küresel pazarı hareketlendirmek için yeni fırsatlar ve yeni dağıtım kanalları oluşturma hedefiyle dünyanın her bölgesinden üretici ve distribütörü buluşturan fuar, sektör öncülerini buluşturmaya devam ediyor.

70’e yakın ülkeden 1700 katılımcı firmanın yerini aldığı, Dünyanın en büyük ve en prestijli kozmetik, güzellik ve parfümeri fuarlarından biri olan Beautyworld Middle East’de 50’ye yakın ülkeye ihracat yapan Sinoz Kozmetik özel tasarımlı standı ile büyük ilgi gördü.

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