SOCAR Türkiye ile Pegasus'tan sürdürülebilir havacılık yakıtı alanında iş birliği

Şirketten yapılan açıklamaya göre , taraflar arasında imzalanan anlaşma, enerji ve havacılık sektörlerinde sürdürülebilirlik odaklı dönüşümü desteklemeyi amaçlıyor.

Anlaşma kapsamında iki kurum, Türkiye'de sürdürülebilir havacılık yakıtı alanındaki ihtiyaçların belirlenmesi, SAF değer zincirinin geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarının yürütülmesi, iş geliştirme ve farkındalık faaliyetlerinin hayata geçirilmesi ile Türkiye ve farklı coğrafyalarda sürdürülebilir havacılık yakıtlarına ilişkin iş birliği imkanlarının değerlendirilmesi konularında birlikte çalışacak.

Türkiye'nin en büyük entegre endüstri grubu olan SOCAR Türkiye, inovasyon ve yeni enerji çözümleri odağında sürdürülebilir havacılık yakıtı üretimi, tedarik zinciri ve teknolojik iş birliklerine yönelik çalışmalar yürütürken, Pegasus Hava Yolları ise SAF kullanımına yönelik pazar ihtiyaçlarının belirlenmesi ve havacılık yakıtı değer zincirinde sürdürülebilir havacılık yakıtlarının etkin kullanımına ilişkin bilgi ve deneyimiyle sürece katkı sağlamayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Elchin Ibadov, sürdürülebilirliğin şirketin stratejik öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Enerji dönüşümünü uzun vadeli bir sorumluluk alanı olarak gördüklerini aktaran Ibadov, sürdürülebilirlik odağında yeni iş birliği modelleri geliştirmeye önem verdiklerini ifade etti.

Sürdürülebilir havacılık yakıtlarının havacılık sektörünün karbon ayak izinin azaltılmasında kritik rol oynadığını vurgulayan Ibadov, "Pegasus ile imzaladığımız bu anlaşma, sürdürülebilir havacılık yakıtları alanında Türkiye'deki potansiyelin değerlendirilmesine ve geleceğe dönük iş birliği fırsatlarının ele alınmasına yönelik önemli bir adım niteliği taşıyor. Bu sürecin, sektörlerimiz ve ülkemiz adına değer yaratacak sonuçlar doğuracağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Pegasus Hava Yolları Üst Yöneticisi (CEO) Güliz Öztürk de havacılık sektöründe sürdürülebilir yakıt kullanımının önemine dikkati çekti.

Pegasus olarak genç filoları ve operasyonel verimlilik programlarıyla orta ve uzun vadeli karbon emisyonu azaltım stratejilerini uzun süredir desteklediklerini belirten Öztürk, 2022'den bu yana artan hacimlerde ve daha geniş bir coğrafyada sürdürülebilir havacılık yakıtı kullandıklarını kaydetti.

Öztürk, "SOCAR Türkiye ile imzaladığımız bu anlaşma, sürdürülebilir havacılık yakıtları alanındaki bilgi birikimimizi daha da derinleştirirken Türkiye'de SAF ekosisteminin gelişimine katkı sunmamıza olanak sağlayacak. Bu iş birliğini hem sektörün ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılmasına hem de geleceğin temiz havacılığı için yeni fırsatların ortaya çıkarılmasına yönelik stratejik bir adım olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.