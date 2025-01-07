"Tarlam Lapseki" projesi başladı

Beyaz Group İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Aslan Özkan, Çanakkale’deki ikinci projesi olan Tarlam Lapseki için 900 milyon liralık bir bütçe ayırdıklarını açıkladı.

7.01.2025 16:11:310
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"Tarlam Lapseki" projesi başladı

Beyaz Group İnşaat A.Ş., Çanakkale’deki ikinci projesi olan Tarlam Lapseki için 900 milyon liralık bir bütçe ayırdığını açıkladı. 110 dönümlük arazi üzerine kurulu proje, Çanakkale Lapseki Akçaalan Köyü’nde yer alıyor.

Beyaz Group İnşaat A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Aslan Özkan, projeye gösterilen ilgiyle ilgili şunları söyledi:

“Tarlam Lapseki Projesi, satışa sunulduğu andan itibaren büyük bir ilgi gördü. Bu proje, her yatırımcıya hitap edebilecek bir fırsat sunuyor. Çanakkale’nin tarihi topraklarında yapılan bu yatırımlar, gelecekte önemli kazançlar sağlayacak. Projeyi hayata geçirmekten gurur duyuyoruz ve yatırımcılarımızla birlikte başarılı projelere imza atmayı dört gözle bekliyoruz.Tarlam Lapseki, Çanakkale’nin hızla değer kazanan topraklarında yer alıyor. Marmara ve Ege bölgelerine olan yakınlığı, gelişmiş altyapısı ve şehir merkezine ile denize olan yakınlığı, bu projeyi cazip kılan unsurlar arasında gösterilirken; şirket, yatırımcılar için bu avantajlarla bölgede kârlı bir yatırım yapma şansına sahip olmasını amaçlıyor."

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