Dün gerçekleştirilen Tekfen Holding Olağan Genel Kurulu’nda yeni yönetim kurulu belirlendi. 11 kişilik yönetim kurulana bağımsız üye sıfatıyla giren Gülsüm Azeri; kuruldaki 4’üncü kadın üye oldu. Şirket bu şekilde, yeni yönetim kurulu yapısı ile Tekfen ve TÜSİAD kurucularından Feyyaz Berker’in TÜSİAD bünyesinde kadınların üyeliği ve yönetimde yer alması konusundaki çabalarına yönelik mirasına da sahip çıkmış oldu.

BIST oranını katladı

Tekfen, 11 kişilik yönetim kurulunda 4 kadın üye bulunmasıyla, üst yönetim düzeyinde yüzde 36’lık kadın yönetici oranına ulaştı. Bu oran, BIST 100’de yer alan şirketlerdeki ortalama yüzde 14,6’lık oranı da önemli ölçüde aşmış oldu. Konuyla ilgili değerlendirme yapan Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gigin, “Tekfen olarak, her alan ve seviyede toplumsal cinsiyet dengesinin iyileştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Her ne kadar ana faaliyet alanlarımız olan sanayi ve altyapı müteahhitliği ile tarımsal sanayide kadın istihdam oranları diğer sektörlere göre düşük olsa da, bünyemizde daha çok kadın ve özellikle kadın mühendis katma çabamız devam edecek.” dedi.

Tekfen Holding’in 3 bağımsız kadın yönetim kurulu üyesi Kurumsal Yönetim, Denetim ve Ücret Komiteleri’nde görev almaktadır.