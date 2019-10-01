TEZMAKSAN Akademi ile OSTİM Teknik Üniversitesi güçlerini birleştirdi

Sanayinin nitelikli eleman ihtiyacına çözüm olmak için bir sosyal sorumluluk projesi olarak kurulan Tezmaksan Akademi, OSTİM Teknik Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladı. 2015 yılından bu yana 40 bin teknik lise öğrencisine seminerler veren, okullara 50 bin ücretsiz kitap dağıtımı gerçekleştiren, 62 ildeki meslek lisesi ile üniversitelerle işbirlikleri geliştiren Tezmaksan Akademi, 2019-2020 eğitim döneminde de OSTİM Teknik Üniversitesi Hayat Boyu Eğitim Merkezi ile birlikte çalışacak.

İmzalanan protokol kapsamında, sanayinin ihtiyacı olan ancak okullarda bulunmayan eğitimler Tezmaksan Akademi tarafından öğrencilere detaylarıyla anlatılacak. Akademinin eğitmenleri, Makine Mühendisliği Bölümü ve Makine Programı öğrencilerine yeni teknolojilerin kullanımı ve CNC eğitimleri verecek. Ayrıca iş birliği kapsamında iki kurum; uygulamalı eğitim, işbaşında eğitim, staj uygulamaları, kariyer ve rehberlik merkezi ve istihdam çalışmaları alanlarında ortak projeler gerçekleştirecek. Üniversitede gerçekleştirilecek bu eğitimlerin yanı sıra sanayi çalışanları da Hayat Boyu Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilecek uygulamalı eğitimlerden yararlanma imkanına sahip olacak.

“Gelişen dünya için anlamlı işbirliği”

2019 yılının Eylül ayında eğitim faaliyetlerine başlayan OSTİM Teknik Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, işbirliğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Yülek, “Her şeyden önce Tezmaksana bize verdiği işbirliği desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. OSTİM Teknik Üniversitesi olarak arkamıza 50 yılı aşkın zamanlık üretim tecrübesi ve sanayi deneyimini de alarak farklı bir model ile üretim süreçlerini bilen ve üretimin içinden gelen mezunlar vermeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda sanayi ile işbirliğinin tam ortasında yer alan bir üniversite olarak teorik eğitimin yanı sıra ağırlıklı uygulamalı eğitim, işyeri deneyimi, işyeri uygulaması ve işyerinde eğitim imkanları ile öğrencilerimize yeni ufuklar açmak istiyoruz. Dolayısıyla sanayicilerimiz ile yaptığımız işbirlikleri ve ortak çalışmalar bizim için çok kıymetli. Bu sayede bir taraftan kaliteli mezunlar verirken bir taraftan da hem bu mezunlarımız hem de hocalarımız ile sanayinin gelişimine de önemli katkılar sunacağımıza inanıyoruz. Üreten üniversite olmak amacıyla çıktığımız bu yolda gerek okul içinde gerekse kampüsümüz olarak nitelendirdiğimiz Ankara’nın sanayi havzasında oluşturduğumuz imkanlar ile öğrencilere ve diğer ihtiyaç sahiplerine en güncel teknolojiler doğrultusunda eğitimler gerçekleştireceğiz. Bu yolda Tezmaksan Akademi ile işbirliği yaparak güçlerimizi birleştirmek hem gençlere bilgi ve deneyim kazandırmak hem de sanayinin ihtiyaçlarına yönelik projeler geliştirerek hizmet kapasitesini artırmak açısından son derece önemli ve anlamlı” dedi.

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Murat Yülek, açıklamalarına şöyle devam etti: “Üniversitemiz bünyesinde Tezmaksan ile birlikte oluşturacağımız CNC Atölyelerinde öğrencilerimize en ileri teknolojilerle eğitim imkanı yaratırken bir taraftan da sanayicinin bu teknolojilerden en üst seviyede faydalanabileceği bir merkez oluşturuyoruz. Yaklaşık 120 m2’lik bir atölyemizi bu amaç doğrultusunda kullanıma hazır hale getiriyoruz. Öğrencilerimizin ellerinin makineye değerek öğrenmesi bizim için oldukça önemli. Tezmaksan Akademi’nin çalışma prensibi ve bizim üniversitemizin vizyonu birbirine çok uyuştuğu için güzel bir işbirliği tarihçemiz oldu. Dolayısıyla herkesin kazançlı çıkacağı bir işbirliği yapılanmasını burada hayata geçirdiğimiz için Tezmaksan Akademi ve Yöneticilerine tekrar teşekkürlerimizi sunuyorum.”

“Sanayi- Üniversite iş birliklerine inanıyoruz”

2015 yılında kurulan Tezmaksan Akademi ile öğrencilerin gelişimini desteklemekten mutlu olduklarını dile getiren Tezmaksan Akademi Başkanı Hakan Aydoğdu, bugüne kadar pek çok üniversite ve meslek lisesi ile iş birlikleri yaptıklarını söyledi. Genç beyinlerin donanımı ile ülkelerin gelişmişlik düzenleri arsasında doğru orantı bulunduğunu dile getiren Aydoğdu, ”Tezmaksan Akademi olarak sanayi ve teknik okulların işbirliği konusunda dört yılda bir çalışmamız var. Umarız OSTİM Teknik Üniversitesi ile birlikte üniversitenin müfredatı yanı sıra sanayinin ihtiyacı olan teknik eğitimlerin desteklenmesi açısından biz üstümüze düşen görevleri yapacağız. Hepimiz biliyoruz ki ülkemizin en büyük problemlerinden birisi eğitim ve buna bağlı olarak nitelikli eleman eksikliği. Bu farkındalıkla Tezmaksan Akademi olarak eğitimi öncelikli olarak görüyor, ülkemizi emanet edeceğimiz beyinlerin gelişimine katkı sağlamak için bir dizi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Aslına bakarsanız yaptığımız firmalar adına sanayi ve eğitim sektörü arasında köprü oluşturmak. Nitelikli ve eğitimli bireyleri sanayiye kazandırmak, sektörde özendirici ve öncü rol üstlenerek sanayinin gelişimine katkıda bulunabilmek öncelikli hedefimiz. Çünkü biz geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerin eğitimi önemsiyor, onlar için yol haritası oluşturmaktan gurur duyuyoruz” dedi.