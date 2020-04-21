TÜPRAŞ, 2020 beklentilerini revize etti

Tüpraş koronavirüs etkisi ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle 2020 beklentilerini aşağı revize etti.

21.04.2020 12:28:000
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TÜPRAŞ, 2020 beklentilerini revize etti

Tüpraş, koronavirüs salgınının akaryakıt ürün talebi ve marjları üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiler ve Brent petrol fiyatında yaşanan düşüş nedeniyle 2020 beklentilerinde revizyona gittiğini duyurdu.

Şirket KAP'a yaptığı açıklamaya göre:

* Üretim beklentisini yaklaşık 28 milyon tondan yaklaşık 24 milyon tona

* Satış beklentisini yaklaşık 29 milyon tondan yaklaşık 25 milyon tona

* Kapasite kullanımı beklentisini %95–100 aralığından %80–85 aralığına

* Tüpraş net rafineri marjı beklentisini 4.5–5.5$/v seviyesinden 3.0–4.0$/v seviyesine

* Akdeniz kompleks marjı beklentisini 1.5–2.5$/v seviyesinden 1.0–2.0$/v seviyesine

* Rafinaj yatırımları beklentisini yaklaşık 200 milyon dolardan yaklaşık 125 milyon dolara revize etti .

* Şirket bu beklentilerini, Covid-19 salgınının ham petrol ve akaryakıt ürünleri talebi üzerindeki etkilerinin Haziran'dan itibaren azalmaya başlayacağı ve Ağustos'tan itibaren ekonomik aktivitenin normale döneceğini varsayarak yaptı. 

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