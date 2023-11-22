Türk yazılım şirketleri yabancıların radarında: Hollanda'dan talip var

Özlem Aydın Ayvacı / oaydin@capital.com.tr

Smartiks, Hollanda merkezli dev yazılım grubu Total Specific Solutions (TSS) ile görüşmeler yaptığını açıkladı. Şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada “Şirketimiz, stratejik ve finansal olanakların değerlendirilmesi hususunda yerli ve yabancı yatırım firmaları ile yatırım amaçlı görüşmeler başlatmıştır” denildi.

Müşteri ilişkileri yönetim sistemleri, iş zekâsı, e-ticaret uygulamaları ve mobil uygulamalar konularında çözümler üreten Smartiks Hollanda merkezli dev yazılım grubu Total Specific Solutions (TSS) ile yatırım görüşmelerde bulunduğunu açıkladı.

Şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada “Şirketimiz, stratejik ve finansal olanakların değerlendirilmesi hususunda yerli ve yabancı yatırım firmaları ile yatırım amaçlı görüşmeler başlatmıştır” denildi.

2019 yılında halka arz edilen ve hisselerinin yüzde 96’lık kısmı halka açık olan Smartiks’in 2023 üçüncü çeyrek karı geçen yılın aynı dönemine göre 5,8 milyon TL’den 45,6 milyon TL’ye a yükseldi. Net karını 2024 yılında 400 milyon TL’ye çıkarmayı planlayan Smartiks’in 2023 üçüncü çeyrek cirosu 87,6 milyon TL oldu. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Cihan Bilgin’in yürüttüğü Smartiks’in mevcut piyasa değeri 732 milyon TL olarak hesaplanıyor.

TSS 26 ülkede faaliyet gösteriyor

Smartiks ile görüşmelere başlayan TSS dikey pazar yazılımı ve dikey pazar platformları sağlayan Kanadalı Topicus.com’un iştiraki olarak Kanada merkezli Constellation Software Inc (CSI)'nin ekosisteminin de bir parçası. 26 ülkede faaliyet gösteren TSS, Avrupa'da yönetimi altında bulunan 160’tan fazla bağımsız yazılım şirketinde 7.000'den fazla kişiyi istihdam ediyor.

Bu yıl gerçekleştirdiği satın alma operasyonları ile Portekiz ve Sırbistan gibi pazarlara giriş yapan TSS 2023 başından bu yana Avrupa'da 14 şirket satın aldı.