'Türkiye’nin ilk ileri teknoloji unicorn’u olacağız'

40'ı aşkın ülkede faaliyet gösteren Vispera’nın Kurucu Ortağı ve Eş CEO’su Prof. Dr. Aytül Erçil; 'Ana hedefimiz, Türkiye’den çıkan ilk ileri teknoloji unicorn’u olmak' diyor.

Start Up Dergisi'nden Hande Yavuz'un haberine göre; Perakende sektörüne yapay zeka çözümleri sunan Vispera, son 9 yılda önemli bir yol kat etti. Bugüne kadar 13 milyon dolar yatırım alarak 44,8 milyon dolarlık değerlemeye ulaştı. Girişim, son dönemde yurt dışı operasyonlarıyla globalde büyümeye odaklanmış durumda.

Faaliyet gösterdiği 40’ı aşkın ülkeyi 4 bölgeye ayırıp yönetmeye başlayan girişim, yeni yatırım turlarından gelecek kaynağı da global genişlemesi için kullanmayı planlıyor.

Özellikle Amerika pazarında hızlı büyüyeceklerini dile getiren Vispera Kurucu Ortağı ve Eş CEO’su Prof. Dr. Aytül Erçil, “Şu anda Türkiye ve CIS, cironun en büyük olduğu bölgeler. Ama gelecekte en büyük ciroyu Amerika’nın getireceğini düşünüyoruz. 3-5 yılda cironun yüzde 25-30’unun Amerika’dan gelmesini bekliyoruz” diyor.

Prof. Dr. Aytül Erçil, önceden bulundukları tüm ülkeleri Türkiye’den yönetirken şimdi bu ülkeleri Amerika, EMEA, APAC ve CIS olmak üzere dört bölgeye bölüp yönetmeye başladıklarını belirterek, her bölgeye özel ekipler kurduklarını dile getiriyor.

Vispera’nın kuruluşundan itibaren ana hedefi, Türkiye’den çıkan ilk ileri teknoloji unicorn’u olmak. Bu amaçlarına doğru ilerlediklerinin altını çizen Prof. Dr. Aytül Erçil, “Bunu öngörmek kolay değil ama herhalde 3-4 yılımız var gibi” diyor.

Vispera Kurucu Ortağı ve Eş CEO’su Prof. Dr. Aytül Erçil ile yapılan röportajın yer aldığı START UP Dergisi'ne BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ















