Üç yıllık ücretsiz oyunculuk eğitimi

Cihangir Atölye Sahnesi (CAS)2017 yılında Arzu Gamze Kılınç ve Muhammet Uzuner tarafından kurulmuş bir tiyatro ve oyunculuk okulu. Hem tiyatro hem atölye hem de konservatuvarı içinde barındıran zengin bir yapı.

CAS KONSERVATUVAR’da eğitim tamamen ücretsiz, hiçbir aşamasında öğrenciden herhangi bir ücret talep edilmiyor.

Yetenek sınavı başvuruları bu yıl 20 Eylül 2019’da sona eriyor.

Sınav 23-26 Eylül arasında dört gün yapılıyor. Başvuru için en az lise ve dengi okullardan mezun olmak ve 30 yaşın altında olmak gerekiyor. Kazananlar 3 yıl boyunca eğitim görüyor.

2017 yılında ilk yetenek sınavına 230 kişi başvurmuş, dört gün boyunca süren ve birkaç aşamadan oluşan zorlu bir yetenek sınavı sonucunda 14 kişi konservatuvara tam burslu olarak kabul edilmiş. CAS’ın ilk öğrencileri bu yıl 3. sınıfta, mezuniyet yılındalar. İlk mezunlarını verecek olmanın heyecanını yaşayan CAS KONSERVATUVAR, yeni katılacak öğrencileri için de sabırsızlanıyor.

Muhammet Uzuner, “Hem yetenekli ve meslek tutkusuna sahip olup eğitim imkanı bulamayan gençlere olanak tanıyabilmek hem de oyunculuk mesleğinin hak ettiği disiplin, eğitim, yetenek ve yaratıcılık çerçevesinde sürdürebilmesine katkıda bulunabilmek amacıyla yola çıktık. Konservatuvarımız tamamen kurucuları tarafından finanse edilmekte, mesleğe aşık, gönüllü ve idealist eğitmenlerimizce de desteklenmektedir. Bunun dışında hiçbir kurum ya da kuruluştan destek almamaktadır” diyor.

CAS Konservatuvar’da Arzu Gamze Kılınç ve Muhammet Uzuner’in yanı sıra Ali Seçkiner Alıcı, Burak Tamdoğan, Esra Kızıldoğan, Hicran Akın, Kıvanç Kılınç, Oya Yağcı, Selim Bayraktar, Serpil Göral ve Süreyya Karacabey eğitim veriyor.

Oyunculuk, Sahne Bilgisi, Oyun Çalışma, Şan, Dans, Metin İnceleme, Tiyatro Tarihi ve Teorisi, Doğaçlama, Hareket, Kamera Oyunculuğu ve Ses-Nefes-Diksiyon dersleri eğitim programında yer alıyor. Oyun Çalışma dersi kapsamında çalışılan oyunlar seyirci karşısına çıkıyor.

Oyunculuk mesleğini, kendini ve dünyayı anlama aracı olarak gören CAS, eğitim modeli olarak usta-çırak ilişkisini esas alıyor. Kendi potansiyelini özgürce gerçekleştirebilecek özgün oyuncular yetiştirmeyi hedefleyen CAS, oyunculuğu meslek edinmek isteyen adayları yetenek sınavına davet ediyor.

Başvuru için son tarih: 20 Eylül 2019

Yetenek Sınavı: 23-24-25-26 Eylül 2019