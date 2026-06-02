Üçay Mühendislik, 850 milyon TL’lik halka arz gelirinin yatırım planını açıkladı

Üçay Mühendislik, halka arz sürecinden elde ettiği 850 milyon TL’lik net gelirin kullanım alanlarını ve bugüne kadar gerçekleştirilen harcamaları açıkladı. Kaynağın büyük bölümünü güneş enerjisi santrali (GES) yatırımlarına ayıran şirket, bugüne kadar sağlanan fonun yaklaşık 44,3 milyon TL’lik kısmının fiilen harcandığını paylaştı.

Halka arzın net geliri 850 Milyon TL’yi aştı

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Üçay Mühendislik İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Turan Şakacı, “Sermaye artırımı kapsamında gerçekleştirdiğimiz halka arz sürecinde 900 milyon TL brüt gelir elde ettik. Halka arz giderlerinin düşülmesiyle birlikte net 850 milyon 15 bin 706,33 TL’lik gelire ulaştık. Bu tutar, şirketimizin uzun vadeli büyüme ve dönüşüm stratejileri açısından önemli bir finansal güç oluşturmaktadır.

En büyük pay GES yatırımlarına ayrılıyor

Elde ettiğimiz fonu; güneş enerjisi santrali yatırımları, sürdürülebilirlik ve operasyonel verimlilik projeleri, şube ağımızın genişletilmesi ve elektrikli araç şarj istasyonu altyapısının geliştirilmesi gibi alanlarda değerlendiriyoruz. Bu kapsamda en büyük payı GES yatırımlarına ayırıyoruz.”

Fon dağılımına ilişkin detayları da paylaşan Şakacı, kaynakların yüzde 40-50’sinin GES kurulumu projelerinde, yüzde 30-40’ının sürdürülebilirlik ve organizasyonel verimlilik projelerine, yüzde 10-15’inin şubeleşme faaliyetlerine ve yüzde 5-10’unun ise Elaris elektrikli araç şarj istasyonu ağının genişletilmesinde değerlendirileceğini ifade etti.

42,9 Milyon TL araç filosu dönüşümüne aktarıldı

Şakacı ayrıca, bugüne kadar planlanan kullanım doğrultusunda yaklaşık 44,3 milyon TL’lik kısmın fiilen harcandığını belirterek, bu tutarın 42,9 milyon TL’lik bölümünün araç filosunun dönüşümü ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlara, kalan 1,39 milyon TL’lik kısmının ise elektrikli araç şarj istasyonu altyapısına aktarıldığını ifade etti. Geriye kalan yaklaşık 806 milyon TL’lik net fonun ise planlanan yatırım takvimi çerçevesinde değerlendirileceğini sözlerine ekledi.