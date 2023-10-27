Ukrayna tedariki kesintiye uğrayınca, kendi gemisini yaptı

Tuba İLZE / tilze@capital.com.tr

2023 yılında cirosunu yüzde 50 artırma hedefi koyan Yıldız Entegre, 35 milyar TL'lik ciroya ulaşmayı amaçlıyor. Şirket, B2B stratejilerini daha da güçlendirirken nihai tüketici pazarına da yatırım yapıyor. Bu doğrultuda, Variodor kapı markasına 15 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştiriyor.

İtalya Pordenone’da gerçekleşen SICAM - Uluslararası Bileşenler, Aksesuarlar ve Yarı Mamul Ürünler Fuarı'nda yeni ürünlerini tanıtan Yıldız Entegre, B2C iş modelini genişletirken nihai tüketiciye yönelik marka bilinci oluşturma çalışmalarına da hız veriyor. Pandemi sürecinde mobilya sektörünün önemli bir atılım yaptığını belirten Yıldız Entegre Pazarlama ve Ürün Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Melike Alkan, 80'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ve yüzde 15 paya sahip olan ihracat oranını yükseltmeyi hedeflediklerini söylüyor. Yıldız Entegre'nin ihracat yapmayı öncelikli gördüğü ülkeler arasında Romanya, İtalya, Almanya, İngiltere, İspanya, Fransa, Polonya, ABD, Kanada, İsrail, Fas, Tunus, Cezayir, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Irak, Gürcistan, Litvanya, Rusya ve Ukrayna bulunuyor.

133 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Yıldızlar Yatırım Holding'in global bir oyuncu olduğuna dikkat çeken Alkan, Romanya'daki yatırımın cirosunu da 100 milyon Euro çıkartmayı hedeflediklerini ifade ediyor ve “Ağır sanayi sektöründe deneyimliyiz ve firmamız tamamen aile sahipliğiyle büyüyor' diyor.

3. GEMİ YATIRIMI TAMAMLANDI

Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında Ukrayna'dan odun tedariki kesintiye uğrayınca Yıldız Entegre, Amerika'dan mal getirme stratejisiyle gemi yatırımlarına yöneldi. Melike Alkan, "Gemi filomuzdaki bu yeni eklememizle birlikte 13 milyon dolar değerindeki üçüncü gemimizi de devreye aldık. Bu gemi, Türkiye'nin en büyük ağaç yongası taşıyıcısı haline geldi" diyor. Yıldız Entegre Port'un faaliyete geçişiyle şirketin ilk limanı da hizmete sunulacak.

Kocaeli'deki üretim tesislerinin dünya standartlarında büyük tesisler arasında yer aldığına dikkat çeken Alkan, bu tesislerin çatısına yerleştirilen güneş panelleri sayesinde enerjinin yüzde 20'sini yeşil enerjiden elde ettiklerini vurguluyor. Akhisar'da gerçekleştirilen GES yatırımı kapsamında 13 bin güneş paneliyle 5 MWe kapasiteli bir sistem devreye alındığını söyleyen Alkan bu yatırımla tesisin enerjisinin yaklaşık yüzde 15'inin yenilenebilir kaynaklardan sağlanacağına işaret ediyor.

Yıldız Entegre spor ve kültür alanlarında da sosyal sorumluluğunu ihmal etmiyor. Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı için forma sponsoru olmanın yanı sıra, Kocaelispor'a ana sponsor olarak destek veriyor.