Ulaş Civil, Concentrix Türkiye GM olarak atandı

Concentrix Türkiye Genel Müdürü olarak atanan Ulaş Civil, yeni görevinde Concentrix Türkiye’nin yanı sıra grup şirketlerinin genel yönetiminden de sorumlu olacak.

Şirketten yapılan açıklamada Ulaş Civil'in atama kararına ilişkin; "İş ortaklarımızla kurduğu güçlü ilişkiler, operasyonel mükemmeliyet anlayışı ve uçtan uca müşteri deneyimine olan bağlılığıyla, Concentrix’in Türkiye’deki büyüme ve dönüşüm hedeflerine önemli katkılar sağlayacaktır. Ulaş Civil’in liderliğinde, Concentrix Türkiye’nin müşteri deneyimi alanında çıtayı daha da yukarı taşıyacağına ve iş ortaklarımızla kurduğumuz iş birliklerinin daha da güçleneceğine olan inancımız tamdır" denildi.

Ulaş Civil, Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra kariyerine telekomünikasyon sektöründe adım attı. Borusan Telekom ve Turkcell Superonline gibi sektörün önde gelen firmalarında çeşitli üst düzey görevlerde bulundu. 2012 yılında Bircom’da başlattığı kurum içi girişimcilik projesi, 2015 yılında Teknofix adıyla bağımsız bir şirkete dönüşmüş ve Civil, kurucu genel müdür olarak şirketin liderliğini üstlendi.

Teknofix, 2018 yılında Fransa merkezli global müşteri deneyimi devi Webhelp SAS çatısı altına katılarak uluslararası bir yapının parçası haline geldi. 2023 yılında ise Webhelp’in Concentrix ile birleşmesiyle birlikte Civil, hem yerel hem de uluslararası operasyonlara liderlik etmeye devam etti.

Concentrix Corporation (NASDAQ: CNXC), dünyanın önde gelen müşteri deneyimi çözümleri ve teknoloji sağlayıcılarından biridir. 200.000’in üzerinde çalışanı ile 70’ten fazla ülkede faaliyet gösteren Concentrix, dünyanın dört bir yanındaki önde gelen markalara müşteri deneyimi stratejisi, dijital dönüşüm, teknoloji entegrasyonu ve operasyonel mükemmeliyet alanlarında uçtan uca çözümler sunmaktadır. Concentrix, inovasyon odaklı yaklaşımıyla müşterilerine rekabet avantajı sağlamayı ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmalarında stratejik bir ortak olmayı hedeflemektedir.