Ülker Bisküvi 2018’in ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı.Yüzde 15.2 FAVÖK oranı ile kendi rekorunu kırdı. Geçen yılın aynı dönemine göre atıştırmalık cirosu yüzde 14’ün üzerinde büyüdü.
Geçen yılı ciro ve kârlılıkta tarihi rekor ile bitiren Ülker Bisküvi, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamada, 2018 yılı ilk çeyrek atıştırmalık faaliyetleri ile ilgili cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14.1 artışla 1.4 milyar TL’ye yükselttiğini duyurdu.
Türkiye’nin en büyük halka açık gıda şirketi Ülker Bisküvi’nin Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) 2018 yılı ilk çeyreğinde 213 milyon TL olarak gerçekleşerek 2017’nin aynı dönemine göre artışını sürdürdü. Şirketin ana ortaklığa ait net dönem kârı 2018 yılı ilk çeyreğinde 122 milyon TL olarak gerçekleşti.
Ülker hedeflediği operasyonel kârlılık seviyesini aştı
Ülker Bisküvi’nin ilk çeyrekte hedeflediği FAVÖK oranının üzerine çıktığına dikkat çeken Ülker CEO’su Mehmet Tütüncü, şirketin performansıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
Ülker Bisküvi’nin var olan mali sonuçları daha da iyileştirecek, potansiyelini sonuçlara yansıtma başarısını gösterecek insan kaynağı kalitesi ve etkin liderliğe sahip olması da rekabet üstünlüğü sağlamaktadır.