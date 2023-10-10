Uyumsoft’ta LioX ve girus markaları ile yeni dönem

Uyumsoft, her ölçekteki ve her sektördeki firmalara özel iş yazılımı ürünlerini, LioX ve girus markaları çatısı altında toplayarak, yeni ürün ailelerini ve logolarını tanıttı.

Yurtiçi ve yurtdışında 100 bini aşkın yerli ve global firmanın uçtan uca dijital dönüşümüne liderlik eden Uyumsoft, kurumsal kaynak planlama (ERP) çözümlerini LioX çatısı altında, bulut tabanlı ticari yazımlarını girus çatısı altında topladı. 27.’ci yılında Uyumsoft, LioX ve girus markaları ile işletmelerin büyümesine ve rekabet güçlerini artırmasına rehberlik etmeyi hedefliyor.

195 milyar TL’lik pazarda, iki ürün ailesindeki markalarını yeniledi

Dünyada bilgi ve iletişim sektöründe pazarın büyüklüğü geçtiğimiz yıl 4,4 trilyon dolara ulaştı. Ülkemizde ise bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün büyüklüğü geçen yıl 410 milyar TL’ye yaklaşırken, bu rakamın içerisinde bilgi teknolojilerinin payı 195 milyar TL’ye ulaştı. Bilgi teknolojileri pazarında, büyük işletmeler ve kobiler için pazara sunulan LioX ve girus markaları uluslararası deneyime sahip. İki marka işletmelere; maliyet avantajı, iş süreçlerinin yalınlaşması, teknolojik transformasyon, sürdürülebilirlik, bilginin tek noktadan yönetilmesi gibi süreçleri bulut mimarisindeki platformunda sektör ve ölçek bağımsız sunuyor. Dünyanın her yerinde kullanılabilecek olan LioX ve girus markaları, yerli ve global şirketlere uçtan uca dijitalleşmenin teknolojik altyapısını sağlıyor. Bugün dünyada sürdürülebilirlik, teknolojik transformasyon, tedarik zinciri yönetimi öncelikli üç temel sorun olarak işletmelerin gündemlerinde yer alıyor.

Kobi’den büyük ölçekli şirkete geçiş yolculuğunda sürdürülebilirlik rolünü üstlenecek

LioX ve girus ürün aileleri, büyük şirketlerin rekabet gücünü artırırken, Kobi’lerin büyümesini sağlayacak. İşletmelerin, Kobi ölçeğinden büyük ölçekli şirkete geçiş yolculuğunda sürdürülebilirlik rolünü üstlenecek.

LioX ürün ailesi, büyük ölçekli şirketlerin karmaşık iş süreçlerini yalınlaştıracak ihtiyaçlarına odaklanarak tasarlandı. LioX markasının altında yer alan ürünler, büyük ölçekli işletmelerde rekabet üstünlüğü sağlayan özelliklere sahip. Bu ürünler, kurumsal kaynak planlama, insan kaynakları yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, performans yönetimi, perakende işlemlerini optimize etmek için tasarlandı. LioX markasının çatısı altında; LioXERP, LioXHR, LioXCRM ürünleri yer alıyor.

Girus ürün ailesi, özellikle Kobi’lerin ihtiyaçlarına odaklanarak iş süreçlerini hızlandırmayı ve yönetmeyi kolaylaştırmayı hedefliyor. girus ürün ailesi altında bulunan ürünler, küçük ve orta ölçekli işletmeler için özel olarak geliştirildi, rekabet gücünü artırmak ve büyümelerine yardımcı olmak için tasarlandı. Bu ürünler, Kobi’lerin iş süreçlerini optimize ederek verimliliği artırırken, güvenlik sağlama ve maliyet avantajı sunma konularında destek sağlıyor. girus markasının çatısı altında; girusTİCARİ, girusCRM, girusHR, girusBORDRO ürünleri yer alıyor.

Uyumsoft geniş ürün ailesi ile hizmet veriyor

Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ, 27.’ci yılında 100 binin üzerindeki yerli ve global müşterisinin uçtan uca dijital dönüşümünü sağlıyor. Uyumsoft A.Ş.’nin ürün ailesinde; LioX Kurumsal Kaynak Planlama (LioXERP, LioXHR, LioXCRM) ürün ailesi; girus bulut tabanlı ticari yazılımlar (girusTİCARİ, girusCRM, girusHR, girusBORDRO ürün ailesi; e-Uyum (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-SMM, e-Defter, e-İrsaliye ve diğer tüm e-Belgeler) uygulamaları, Banka Bakiyem, uyumYEDEK, uyumİYS dahil 30’u aşkın yazılım ürün ailesi çözümleri bulunuyor.