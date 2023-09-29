Vakko, İsviçre modelini Türkiye'de uygulayacak

Vakko, eğitim ve danışmanlık alanında dünyanın en prestijli otelcilik okulu olarak kabul edilen EHL Group Switzerland ile işbirliği anlaşması imzaladı.

Tuba İlze / tilze@capital.com.tr

Vakko, eğitim ve danışmanlık alanında da önemli adımlar atmaya devam ediyor. Dünyanın en prestijli otelcilik okulu olarak kabul edilen EHL Group Switzerland ile iş birliği anlaşması imzalayarak Türkiye'ye Vakko School of Hospitality and Service'i getiriyor.

Vakko’nun EHL Group, Switzerland ile kurduğu iş birliği kapsamında Vakko School of Hospitality and Service adını taşıyacak okul, ağırlama alanında mesleki eğitim ve öğretim için mükemmellik standartlarını belirlemeyi hedefliyor.

Vakko Hotel&Residence’ta gerçekleştirilen imza töreninde Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko ve EHL Genel Müdürü Andre Mack tarafından okulla ilgili ayrıntılar paylaşıldı. Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko; “Türkiye’nin en köklü moda markası olarak amacımız modayı yaşam biçimi olarak benimseyen, tasarım kültürü ve marka bilinci yüksek profesyoneller yetiştirmek. Dünyanın ilk moda okulu ESMOD’la birlikte 10 yıl önce kurduğumuz Vakko ESMOD Moda Akademisi’nin ardından şimdi de alanında en iyi okul olan 130 yıllık Ecole Hôtelière de Lausanne ile güçlerimizi birleştiriyor ve çok önemli bir yatırıma imza atıyoruz. Vakko kültürünü ve servis kalitesini, ağırlama alanında da en başarılı şekilde sunmaya çalışacağız” dedi.

İsviçre modelini Türkiye’de uygulayacak

EHL Group Genel Müdürü Andre Mack, bu iş birliğinin ağırlama sektörünün ve öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik olduğunu vurgulayarak, "Kurumlarımızın sektörün ve öğrencilerin ihtiyaçlarının ötesinde olması gerektiğine inanıyoruz. Vakko'nun bu alanda sağlayacağı yetenekli eğitmenlerin yanı sıra birinci sınıf altyapısıyla sektöründe lider konumundaki EHL diploma ve sertifika programlarının Türkiye’de ağırlama ve hizmet alanlarında önemli bir etki yaratacağına inanıyoruz" dedi.

Vakko School of Hospitality and Service, İstanbul Akaretler'de Vakko ESMOD Moda Akademisi'ne komşu bir konumda bulunacak. Okul, otelcilik, ağırlama, yeme-içme ve servis alanlarında ihtiyaçları karşılamak amacıyla 3 farklı eğitim modeli sunacak: Training Center, Micro-Training ve Apprenticeship. Bu programlar kapsamında öğrencilere İsviçre'de EHL Group tarafından geliştirilen staj ve ders materyalleri sunulacak ve endüstri uzmanları tarafından verilecek. Böylece öğrenciler, uluslararası standartlarda bir eğitimle ağırlama sektöründe kariyer yapma fırsatına sahip olacaklar. Vakko School of Hospitality and Service, Ocak 2024'te kapılarını açacak ve sektörde yetişmiş profesyonellerin yetişmesine katkı sağlayacak.