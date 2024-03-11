Venta Pırlanta, Balkanlar'da büyüyor

Venta Pırlanta, sektördeki deneyimi ve müşteri merkezli yaklaşımıyla, özellikle Balkanlar'da büyümeye devam ediyor.

11.03.2024 13:28:590
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Venta Pırlanta, Balkanlar'da büyüyor

Lüks mücevher ve pırlanta üretimi yapan uluslararası bir marka olan Venta Jewelry, Ahmet Özcan tarafından dünyanın en büyük ticaret merkezlerinden biri olarak kabul edilen Kapalıçarşı Nur-u Osmaniye'de kuruldu. 

Açıldığı ilk günden bu yana "sürekli daha iyisini yapma" anlayışı ile yoluna devam ederken, bir yandan da güçlü kadrosu ile e-ticaret, perakende, mağazacılık, üretim, ar-ge-tasarım ve toptan ihracat alanlarında dünya lideri olma hedefiyle hızla büyüdü. 

Balkanlar'daki potansiyeli erkenden keşfederek yatırımlarını bu yönde artıran Venta Jewelry, özgün tasarımları ve kaliteli ürünleri ile bölgedeki talebi önemli ölçüde artırdı. Ayrıca Nişantaşı'ndaki yeni mağazasında faaliyetlerine devam ederken, New York ve Londra mağazaları için de çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Şirketin CEO'su Ahmet Özcan, Balkanlar'da kaydedilen büyümenin, şirketin küresel pazardaki önemli başarılarından biri olduğunu belirterek, "Balkanlar'da pırlanta ihracatında lider olma hedefimiz, şirketimizin güçlü ve istikrarlı büyüme stratejisinin bir parçası. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya ve en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Uluslararası müşterilerimizin güvenini kazanmak ve pazardaki lider konumumuzu pekiştirmek temel hedefimiz. 2023 yılını hedeflerimizi başarıyla tamamladığımız bir yıl olarak geride bıraktık. Gelecek yıl, hem ülkemiz hem de markamız adına büyük başarılara imza atacağımıza ve bölgedeki en önde gelen oyuncu olacağımıza inanıyorum" dedi.


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