Yazılımcı ihtiyacına yerli girişim desteği

Uber’den Alibaba’ya, Tüpraş’tan Oyak’a kadar yerli ve yabancı birçok şirketin çözüm ortağı olan 4A Labs, girişimcileri de destekliyor. Akademisi aracılığıyla da sektöre yazılımcı yetiştiriyor.

2016 yılında Bora Çelenk ve Erden Alpan tarafından ABD/Miami’de kurulan 4A Labs, ABD’ye eğitim için giden iki arkadaşın ortaya çıkardığı bir girişim. Farklı IT şirketlerinde uzun yıllar çalışıp üst düzey yönetici pozisyonlarında görev yapan Alpan ile üniversiteden mezun olduktan sonra Mezun.com’u kuran girişimci ruhlu Çelenk, kariyer hayatlarında bir kırılma ani yaşıyorlar. Alpan, profesyonel hayata veda edip, kendi şirketini kurmaya karar verdiğinde, bu maceraya daha evvel başarılı start-up tecrübesi olan Çelenk ile başlamak istiyor. 4A Labs’in ortaya çıkışı da böyle oluyor. Kurulduktan kısa bir süre sonra 4A Labs’ın global bir IT şirketi olma yolunda ilerleme gösterdiğini belirten 4A Labs CEO’su Erden Alpan, “Teknolojiyle inovasyonu kusursuz bir şekilde birleştiren bir şirket olma hedefi ile yola çıkan 4A Labs, Miami’de kurulduktan sonra, önce Türkiye ardından Şili ve Peru ofislerini açarak hem Türkiye hem de Latin Amerika pazarına da hizmet vermeye başladı. Sonrasında Avrupa ofislerini de açarak 120 kişilik bir teknoloji ve inovasyon merkezi haline geldi” diyor.

GLOBAL VE YERLİ MARKALARIN ÇÖZÜM ORTAĞI

4A Labs; Uber, Uber Eats, Jump, Alibaba, AirLiquide, ALD Automotive, JOKR gibi global markaların yanında Türkiye’nin kendi sektöründe lider şirketleri; Tüpraş, Oyak, Türk Telekom, Şişecam, İş Bankası, Akbank, Aktifbank, MetLife, CarrefourSA, Penti, Vakko, Lidyana, Madame Coco, Atelier Rebul, E-Bebek, Joker, Omsan, Alarko-Carrier, Aydem, Gediz, Memorial, Samet, Fenerbahçe, Bilyoner, GönderAl, Pusula, Uzman Posta, Vimesoft, Akinon gibi firmalar ile çözüm ortağı olarak başarılı projelere imza atmış ve atmaya devam ediyor. Kurulduğu günden bu yana yaklaşık 350 projeyi başarıyla hayata geçirdiklerini belirten Alpan, kısa bir sürede kendi sektörünün lider firmalarından biri haline geldiklerini vurguluyor.

GİRİŞİMCİLERE DESTEK VE DANIŞMANLIK

Büyük kurumsal firmaların dışında girişimcileri de destekleyen, onlara hem danışmanlık hizmeti veren hem de nakit akışı kolaylığı sağlayan 4A Labs; Fuudy, Mealbox, Reztoran, GatroClub, SharinGo, Arneta, Ekos, Little Lunches, Upudate gibi birçok start-up şirketlerinin de teknoloji partneri olmuş. Bu şirketlerin bazılarının yatırım almalarında da kritik rol oynadıklarını dile getiren Alpan, şöyle devam ediyor: “2019 da Uber’in Şili’de münhasır çözüm ortağı olmamızla beraber Latin Amerika ofislerimizi Şili ve Peru’da açıp teknoloji ve inovasyon servisi vermeye başladık. Şu anda Uber’in fintech global çözüm ortağı olma konusunda ihale sürecinde finale kalan iki firmadan biri olmayı başardık.”

YERİNDE AR-GE MERKEZİ ve UI/UX AJANSI DA KURDU

Yerinde Ar-Ge merkezi olan 4A Labs, kurumsal düzeyde web, mobil, e-ticaret, fintech, foodtech, healthtech, CRM, OMF projelerinin dışında yazılım ve donanım teknolojilerini başarıyla bir araya getirerek nesnelerin interneti (IoT), görsel tanımlama (Computer Vision), araç telemetrisi, yapay zekâ (AI), blockchain, web3 (Crypto, NFT, Tokenomics, Metaverse) konularında yenilikçi çözümler üretmeye de devam ediyor. Bu özelliği ile geliştirdiği birçok yenilikçi teknolojiyi de yurtdışına satarak ülkemizin teknoloji ihracatı sürecine katkıda bulunuyor.

Bir teknoloji laboratuvarı olan 4A Labs aynı zamanda ‘4A Studio’ (https://www.4alabs.studio) adı altında bir UI/UX ajansı da kurmuş bulunuyor. Bu ajansın önceleri sadece 4A Labs’in kendi projelerine destek vermek amacı ile kurulduğunu ancak kısa dönemdeki başarısından sonra dışarıdan şirketlere de hizmet veren bir ajans haline geldiğinden söz eden Alpan, “Hem kullanıcı deneyimi hem de ara yüz tasarımları konusunda ödüllere layık görülen firmamız bu alanda da basamakları hızla tırmanıyor” diyor.

AKADEMİSİ İLE SEKTÖRE KATKI SUNUYOR

4A Labs’ın faaliyetleri bunlarla da sınırlı değil. Bir akademisi de var. Hem yurtdışı firmaların Türk yazılımcılarına olan talebinden, hem bu piyasada oluşan açığa destek verebilmek, hem de ciddi artan maaşlar karşısında kendi bünyesinde eleman tutabilmek amacı ile 2019 yılında ‘4A Academy’i kurduklarından bahseden Alpan, şunları anlatıyor: “4A Academy, üniversitelerin yazılım ya da teknoloji bölümlerinden mezun arkadaşları, yaklaşık 6 aylık eğitim sonrasında, bir projede çalışabilecek yazılımcı seviyesine getiriyor. Bugüne kadar yaklaşık 50 arkadaşı eğitmiş bir olu��um olan 4A Academy, mezun vermeye devam ediyor. Bu arkadaşların bir kısmı 4A bünyesinde çalışmakta, diğerleri ise yurt içi ve yurt dışı şirketlerde pozisyonlardalar.”