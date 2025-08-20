Yeni nesil çalışma kültürü şimdi Urla’da

Kolektif House, esnek ve özgür çalışma deneyimini Urla Surf House’daki yeni pop-up alanıyla Ege’ye taşıyor. Kolektif House On The Board, sezon boyunca herkese açık olacak.

20.08.2025 13:54:310
Paylaş Tweet Paylaş
Yeni nesil çalışma kültürü şimdi Urla’da

Kolektif House, esnek çalışma kültürünü İstanbul’un ötesine taşıyarak sezon boyunca Urla’da da olacak. “On The Board” temasıyla Urla Surf House’da hayata geçen pop-up çalışma alanı; deniz kenarında, doğayla iç içe özgürce çalışmak isteyen herkes için Eylül ayı sonuna kadar açık olacak.

                              “Çalışma ve iş hayatına yön vermeyi sürdüreceğiz”


Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO’su Ahmet Onur, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: 

“Kolektif House’ta esnekliği, üretkenliği artıran ve yaşamla bütünleşen bir değer olarak görüyoruz. Bu değeri İstanbul sınırlarının ötesine taşımak, büyüme stratejimizin merkezinde yer alıyor. Bu yaklaşımımız doğrultusunda Urla Surf House’da hayata geçirdiğimiz Kolektif House On The Board ile iş ve yaşam arasındaki sınırları kaldırmayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde farklı lokasyonlarda gerçekleştireceğimiz etkinliklerle çalışma ve iş hayatına yön vermeye devam edeceğiz.”



Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Karpowership’ten Irak’a enerji desteği

Karpowership’ten Irak’a enerji desteği

Türk Henkel'den 7 milyon Euro’luk yatırım

Türk Henkel'den 7 milyon Euro’luk yatırım

MediSA’dan sağlıkta "Dijital Yol Arkadaşlığı" dönemi

MediSA’dan sağlıkta "Dijital Yol Arkadaşlığı" dönemi

Okula dönüş kampanyasıyla indirimli ürünler sunuyor

Okula dönüş kampanyasıyla indirimli ürünler sunuyor

“Kendi çocuklarımıza kullandırmayacağımız hiçbir ürünü piyasaya sunmuyoruz”

“Kendi çocuklarımıza kullandırmayacağımız hiçbir ürünü piyasaya sunmuyoruz”

Toplam abone sayısını 54,2 milyona, mobil abone sayısını ise 28,5 milyona yükseltti

Toplam abone sayısını 54,2 milyona, mobil abone sayısını ise 28,5 milyona yükseltti

Yorum Yaz