Yeni nesil çalışma kültürü şimdi Urla’da

Kolektif House, esnek ve özgür çalışma deneyimini Urla Surf House’daki yeni pop-up alanıyla Ege’ye taşıyor. Kolektif House On The Board, sezon boyunca herkese açık olacak.

Kolektif House, esnek çalışma kültürünü İstanbul’un ötesine taşıyarak sezon boyunca Urla’da da olacak. “On The Board” temasıyla Urla Surf House’da hayata geçen pop-up çalışma alanı; deniz kenarında, doğayla iç içe özgürce çalışmak isteyen herkes için Eylül ayı sonuna kadar açık olacak.

“Çalışma ve iş hayatına yön vermeyi sürdüreceğiz”





Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO’su Ahmet Onur, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Kolektif House’ta esnekliği, üretkenliği artıran ve yaşamla bütünleşen bir değer olarak görüyoruz. Bu değeri İstanbul sınırlarının ötesine taşımak, büyüme stratejimizin merkezinde yer alıyor. Bu yaklaşımımız doğrultusunda Urla Surf House’da hayata geçirdiğimiz Kolektif House On The Board ile iş ve yaşam arasındaki sınırları kaldırmayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde farklı lokasyonlarda gerçekleştireceğimiz etkinliklerle çalışma ve iş hayatına yön vermeye devam edeceğiz.”







