Howden Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölge CEO'su Atınç Yılmaz, Türkiye’nin yurt dışı pazarlarda inşaat alanında en önemli ikinci ülke olduğuna işaret ederek Türk firmalara özel çözümler sunduklarını kaydetti.

Türk müteahhitlerin yurtdışındaki repütasyonunun çok yüksek olduğunu ve Türkiye’nin yurt dışı pazarlarda inşaat alanında en önemli ikinci ülke olarak görülmesinin tüm sektörün önünü açan bir güven ortamı yarattığını kaydeden Howden Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölge CEO'su Atınç Yılmaz kendilerinin de Türkiye’deki altyapı inşaatları ve yurtdışı müteahhitlik projeleri üzerine yoğunlaştıklarını söyledi.

122 ÜLKEDE 375 MİLYAR DOLARLIK PROJE

Yılmaz, şu bilgileri verdi: "Bölgesel olarak bakıldığında Türk müteahhitlerinin yurtdışı projelerinin Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu’nda, daha sonra Ortadoğu ve Afrika’da yoğunlaştığı görülüyor. En çok proje üstlenilen sektörlerin dağılımında ilk 5 sıraya bakıldığında, konut projeleri yüzde 13’lük pay ile ilk sırada yer alırken, karayolu/tünel/köprü, ticaret merkezleri, enerji santralleri ve havalimanları diğer sıraları paylaşıyor. Türk müteahhitlik firmalarınca 1972’den 2018 Kasım sonuna kadar 122 ülkede üstlenilen 9.479 projenin toplam bedeli 375 milyar doları buldu."

Howden inşaat riskleri yönetimi ekibinin şirketin global kaynaklarından yararlanarak Türkiye’de ve çeşitli ülkelerdeki projelerden edindiği deneyimi müşterilerine aktardığını kaydeden Yılmaz, bu sayede yurtdışında projeler üstlenen Türk müteahhitlerin hem yerel uygulamalara hakim, hem de Türkiye’deki alışkanlıkları bilen uzmanlar ile görüşerek efektif çözümlere ulaşabildiklerini söyledi.

HER ÜLKENİN KENDİ UYGULAMALARI VAR

Yılmaz, "Projeler uluslararası nitelikli olsa bile, ülkelerin kendine özgü çeşitli kanunları, kuralları ve uygulamaları mevcut. Bu tarz farklılıklar ve yarattıkları zorluklar ile sigorta konusunda da sıklıkla karşılaşılıyor. Yerel tecrübeye sahip uzmanlar vasıtası ile ilgili ülkelerdeki sigorta şirketlerinin güvenirliliği tespit edilebilir ve özellikle hasar ödeme durumundaki tavırları hakkında bilgi almak mümkün olabilir. Bir diğer önemli husus da, gerekli olması halinde yerel sigorta danışmanlarının işveren ile sigortalı adına temasa geçerek, uygulanan sigorta programının geçerliliği konusunda ikna sürecinde yardımcı olabilmesidir. Buna ek olarak yurtdışı lokasyonlarında Türk müteahhitlerine hem lokal ofislerimiz hem de Türkçe bilen uzmanlarımızla destek sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.