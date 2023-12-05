Zoom Yapı, 1000 konutun kentsel dönüşümüne başlayacak

Özlem Aydın Ayvacı/ CAPİTAL

Türkiye’nin yapı stokunun yenilenmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan ‘Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’ ülkemizi afetlere karşı daha güçlü hale getirecek. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın kurulmasıyla Türkiye'de 5 milyon konutun projelendirilip tamamlanması hedefleniyor. Bu da; kolluk müdahalesi, salt çoğunluk, ortaklığın giderilmesi davasıyla kentsel dönüşümün bir arada yürütülmesi ve deprem bölgesinde hızlı yargılama şeklinde dört yolla sağlanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan ‘Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın kentsel dönüşüme yeni bir soluk getirdiğini belirten Modanlıoğlu Group CEO’su Cenap Modanlıoğlu, “Grubumuz bünyesinde yer alan Zoom Yapı 2024’ü ‘kentsel dönüşüm yılı’ ilan etti. Bu kapsamda gelecek yıl 1000 adet konutun dönüşümüne başlayacağız” dedi.

‘KENTSEL DÖNÜŞÜM YILI’ İLAN ETTİ

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın kurulmasının ardından pek çok inşaat şirketi kentsel dönüşüm hamlelerini hızlandırdı. Modanlıoğlu Group bünyesindeki Zoom Yapı da onlardan biri. Bugün İstanbul’daki 39 ilçenin 10’unda kentsel dönüşüm faaliyetleri yürüten şirket, önümüzdeki dönemde bu alanda daha fazla adını duyurmaya odaklanmış bulunuyor.

Başkanlığın, kentsel dönüşüme yeni bir soluk getirdiğini belirten Cenap Modanlıoğlu, “Grup olarak gelecek yıla güçlü bir başlangıç yapacağız. Zoom Yapı A.Ş şirketimiz, 2024’ü ‘kentsel dönüşüm yılı’ ilan etti diyebilirim. İnşaatta kentsel dönüşüm atağı başlatan Zoom Yapı A.Ş, bu kapsamda 2024 yılında yaklaşık 1000 adet konutun dönüşümüne başlayacak” dedi.

Bir imarın kurtarmadığı yerlerde çalışmaların yapılmasının maliyetlerin yüksek oluşundan dolayı zorlaştığına değinen Modanlıoğlu, “Daire sahiplerinin ödeme zorluğu çekmesi kentsel dönüşümü yavaşlatıyor. Bu konuyla ilgili olarak daha iyi olanakların getirilmesi gerekiyor” diye ekledi.











