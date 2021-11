Yeni teknolojiler geleceği nasıl değiştirecek?

Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin BSH sponsorluğunda gerçekleştirilen, Eski Büyükelçi ve TSKB Yönetim Kurulu Üyesi Mithat Rende’nin moderatörlüğündeki panele Sahibinden.com Genel Müdürü Burak Ertaş, Dell Technologies Genel Müdürü Işıl Hasdemir, Furhat Robotics Kurucu Ortağı & WIR Grup Teknoloji Yatırımcısı Preben Wik ve Uipath Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen katıldı.

Ertaş: “Ajandamızda yapay zekâ, büyük veri ve blok zinciri var”

Sahibinden.com Genel Müdürü Burak Ertaş, “İlanların gazeteden okunduğu dönemden detaylı filtrelerle hızla bulunabilen ilan dönemine geçiş yapılmasını sağlayan bir platform olarak kullanıcılarımızın deneyimini geliştirdik. Böylece platform üzerinde ilan verenle alan arasındaki süreci dijitalleştirdik. Gelecekteyse daha fazla dijitalleştirip deneyimi daha da geliştireceğiz. En iyi hizmet en şu en bu demek değil, kullanıcı profili nasıl olursa olsun herkese en kolay ve hızlı deneyimi sunmak. Yazılım ve donanım sistemleri birbirlerini beslerler. Donanım geliştikçe daha hızlı yazılım için çalışılıyor. Bu da büyük veriyi daha kolay işleme ve anlamlandırmayı mümkün kılıyor. Gidilen noktaysa nesnelerin interneti. Bizim ajandamızdaysa yapay zekâ, blok zinciri ve büyük veri bulunuyor” dedi.

Hasdemir: “Dijital dönüşümde A planına odaklanılıyor ama B planı atlanıyor!”

Dell Technologies Genel Müdürü Işıl Hasdemir, “Dijital dönüşüm son 10-15 yıldır konuşuluyor ama pandemiyle zirve yapan bir konu. Dijital dönüşüm çok alt başlığı olan bir konu. Her şey dijitale evrildi ve artık her şeyi uzaktan yapabiliyor ve deneyimleyebiliyoruz. 2020’de yaptığımız çalışmada Türkiye’deki firmaların ne durumda olduğunu ölçümledik ve yüzde 22’sinin tamamladık dediğini gördük. Yüzde 56’sı güvenlikle ilgili kısımları tamamladık derken yüzde 82,9 dijital dönüşüm sürecini hızlandırdık dedi. Dijital dönüşüm bitmeyen bir serüven ve her yeni etkileşime yeni eklentiler dahil olmalı ve geliştirilmeli. Tüm bunlara ilave olarak şirketler, dijital dönüşüm ile kendilerini rekabette öne çıkarabileceklerini gördüler. Pandemiyle birlikte Dell olarak 2 hafta içerisinde 160 bin çalışanımızı uzaktan çalışmaya geçirdik. Pandemiyle birlikte toplantı trafiğimiz günde 10 bin, 16 milyon saat, 90 bin kullanıcılı eş zamanlı VPN altyapısı rakamlarına ulaştık. İş yapış şekillerini değiştirmek isteyen müşterilerimize yardımcı oluyoruz ve projeler yürütüyoruz. Pandemiyle birlikte ajandasında olan ve olmayan herkes dijital dönüşüm sürecine girdi. Eksik kalan kısım, güvenlik. Siber sağlamlık konusunda geride kaldığımız açık. Güvenlik bütünsel bakış açısı gerektiriyor ve ağırlıklı olarak A planı, saldırıya uğramamak oluyor. Ancak B planı kimsede yok. Saldırı anında ve sonrasında nelerin yapılacağı konusu yeterince çalışılmıyor. Veri çağında veri inanılmaz boyutlara ulaştı ve her 18 ayda iki katı artıyor. Verileri işleyebilmek büyük öneme sahip. Firmalar çok fazla veri üretiyor ama işleyemiyorlar ve bunlardan iş sonuçlarına etki edecek bilgi edinemiyorlar. Burada “distruptive” [yıkıcı, bozucu] teknolojilerin kullanılması gerekiyor. Ancak bunların da sürdürülebilir olması önemli” dedi.

Wik: “Robotlarla iletişim ve etkileşim dönemine çalışılıyor”

Furhat Robotics Kurucu Ortağı & WIR Grup Teknoloji Yatırımcısı Preben Wik, “Robot kavramı insanın aklına farklı şeyler geliyor ama robot kavramını açıklamak gerekirse; insanlara benzemese de insanların işini yapabilenler olarak tanımlamak gerekiyor. Yani fabrikadaki robotlardan çim biçme makinesine kadar hepsini robot olarak tanımlamak mümkün. Robot kavramında geleneksel robotlarda sosyal anlamda farklılıklar var. İnsanlar yıllarca robotlarla çalıştı ama bizim ilişkimiz biraz farklı. Aslında bizim robotlarla insanlarla yaptığımız gibi iletişim kurabilmeliyiz. Sosyal robot dediklerimiz gerçekleşirse, robotlarla iletişimimiz başka bir boyuta taşınabilir. Böylece eğitim gibi konularda da robotlarla iş birliğinde olunabilir. Yapay zekâ konusunda yapılabilen ve yapılamayan şeyler var hala ama bahsi geçen dönüşümler gerçekleşirse, çok farklı bir teknolojik devrim gerçekleştirilmiş olacak. Yapay zekâ konusunda endişe duyuluyor ve bence de dikkatli adım atmak gerekiyor. Bugün yapay zekayı konuşurken aslında aynı zamanda nereye evrileceğini ve hangi amaca yöneltilmesi gerektiğini konuşmalıyız ki tehlikeli bir şekilde evrilmesin” dedi.

Yeğen: “Yapay zekayı geliştiremesek de bilmeliyiz”

Uipath Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, “Biz aslında yazılım robotlarından bahsediyoruz. Haftasonu ve tatillerde çalışmazdık ama artık her yere iş götürür olduk. Sistemler çok komplikeleşti ve insan olarak yapmamamız gereken işleri yapmaya çalışıyoruz hala. Ancak muhasebe gibi doküman girişi yapılacak işler aslında o kadar gereksiz zaman ve insan kaynağı kullanıyor ki bunlar aslında robotize şekilde yazılımla yapılabilir. Şirketler artık yaptıkları işleri ne hızla yapabildikleriyle ayrışıyorlar. Her zaman işler nasıl hızlanır sorusu vardı ama pandemi bu süreci herkesin ajandasında öne çekti. Şimdi geleceğin şirketi ne olacak kısmına bakıyoruz. Beyaz yakayı masadan kaldırıp, insani unsurlarını öne çıkarmaya çalışacağız. Bundan sonra iki şey yapılmalı: Alınması gereken aksiyonları araştıracak bir çalışma grubu ile gelecekte kendi sektörünüzde ne değişimler olacak kısmını araştıracak bir çalışma grubu bulunmalı. Yapay zekâ geliyor, birçok şeyi ciddi şekilde değiştirecek ve uyum sağlayamayanları ötekileştirecek. Korkmamak gerekiyor. Ne olduğunu bilmek ve kendimiz geliştirmemiz yeterli. Ülke olarak daha sonra geliştirebilme aşamasına geçebiliriz ama her ne olursa olsun kullanmayı bilmeliyiz. Önümüzde 15,7 trilyon dolarlık bir pazar var ve ABD ile Çin bu konuda ciddi bir savaş veriyorlar.” dedi.

İş ve ekonomi dünyasının önemli aktörlerini bu yıl ikinci kez buluşturan Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin tamamı iki gün boyunca herkese açık ücretsiz olarak http://www.uludagekonomizirvesi.org adresinden canlı takip edilebiliyor.