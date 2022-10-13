Fransa Eski Cumhurbaşkanı Hollande, UEZ’de iş dünyası liderleriyle bir araya geldi

Ekonomist, Capital ve Start Up dergileri tarafından 2012 yılından bu yana düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi (UEZ), bu yıl 6-8 Ekim tarihlerinde Sapanca’da gerçekleştirildi. P&G ana sponsorluğunda, NG Enjoy ve NG Sapanca otelleri ev sahipliğinde gerçekleştirilen UEZ-2022, yine Türkiye’nin ve dünyanın saygın iş dünyası liderlerini, siyasetçilerini ve akademisyenlerini bir araya getirdi. 6-8 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen zirvede yerli ve yabancı 100’e yakın konuşmacı, 2 bin katılımcıya hitap etti.

Uludağ Ekonomi Zirvesi 2022’de ikinci günün açılış konuşmasını yapmak üzere onur konuğu olarak zirveye katılan Fransa Eski Cumhurbaşkanı François Hollande’ın konuşması büyük ilgi gördü.

Ayrıca Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğan Faralyalı'nın ev sahipliğinde Fransa Eski Cumhurbaşkanı François Hollande; Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, Doğan Burda CEO'su Cem M. Başar ve iş dünyasından önemli isimlerinin aralarında bulunduğu katılımcılarla özel bir toplantı yaptı.

François Hollande, yüksek tecrübesiyle siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmeleri, AB ve dış ekonomik ilişkiler konusunda Türkiye’deki sayılı uzmanlardan Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı Sayın Bahadır Kaleağası’nın moderatörlüğünde gerçekleşen 'Yeni Küresel Düzen ve Gelecek' konulu kapalı oturumda iş dünyasının önde gelen liderleriyle birlikte değerlendirdi.

Konuşmasında bölgesel olarak yaşanan çatışmaların küresel siyaset ve ekonomiye olası etkilerini değerlendiren Hollande, “Türkiye’nin coğrafi konumu nedeniyle büyük bir avantajı var. Birçok faaliyet Türkiye’den yapılabilir. Türkiye’nin geleceği Avrupa’dadır” sözlerini dile getirdi. Hollande, toplantıda yakın coğrafya ve konjonktürle ilgili de önemli paylaşımlarda bulundu.