UEZ2023 - Global Fırsatların Geleceği

Hayat Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı Avni Kiğılı, şubesiz ve dijital kanallardan hizmet verecek şekilde Hayat Finans Katılım Bankasını kurduklarını belirterek, "Geleceği şekillendirecek mikro girişimcilerin en büyük destekçilerinden olmak istiyoruz." dedi.

Hayat Holdingin ana sponsorluğunda Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından NG Enjoy Sapanca Otel'de düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi, açılış oturumuyla başladı.

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Kiğılı, burada yaptığı konuşmada, 17 ülkede 41 üretim tesisiyle bu topraklarda doğan 49 markalarını dünya çapında milyonlarca tüketiciyle buluşturduklarını, Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Balkanlar'ın en büyük temizlik kağıtları üreticisi olduklarını söyledi.

Dünyanın geleceği için zor bir sınav verdiklerini ifade eden Kiğılı, artık şirketlerin işlerini yönetirken sosyal, çevresel ve ekonomik sürdürebilirliğe odaklanması gerektiğini bildirdi. Kiğılı, daha kalabalık ve daha fazla ihtiyacı olan dünyayı yönetmek için kaynak kullanımındaki israfın önlenmesi gerektiğine işaret ederek, "Hayat Holding olarak iş süreçlerimizde pek çok örnek uygulama gerçekleştirdik. Temizlik kağıtlarında sektör normlarından 4 kat daha az su tüketerek üretim yapıyoruz, atık su miktarını azaltıyor, yer altı sularını daha az kullanıyoruz. 2023 yılında yenilenebilir enerjideki üretim payımızı artıracak, güneş ve biyokütle enerji santrallerimizi devreye alacağız. Hedef, 100'üncü yılımızda karbon nötr bir şirket olabilmek. Çocuklarımızda iklim bilincinin erken yaşta gelişmesine katkı sağlamayı da amaçlıyoruz." diye konuştu.

Kiğılı, finansmanın hızlı ve erişilebilir olmasının önemine işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Sermayenin tabana yayılması ve mikro düzeyde finansmana erişim önemli. Hayat Holding ile yeni yatırım alanımız olan bankacılığa bu amaçla adım atıyoruz. Hayat Finans Katılım Bankasını kurduk, şubesiz ve dijital kanallardan hizmet verecek. Geleceği şekillendirecek mikro girişimcilerin en büyük destekçilerinden olmak istiyoruz."

Yeni nesil dönüşümlere odaklanmalıyız

Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük, zirveyi, iş dünyası, devlet bürokrasisi ve bilim dünyasını birleştiren fikir platformu olarak gerçekleştirdiklerini belirterek, zirvede yeni nesiller için stratejiler ve politikaların ele alınacağını dile getirdi. Büyük, "Yeni nesillere yüksek nitelikli eğitim sağlamalıyız, sürdürülebilir ekonomik sistemlere, sanayide dönüşümlere ve yeni nesil dönüşümlere odaklanmalıyız" dedi.

Uludağ Ekonomi Zirvesi kapsamında açılış konuşmalarının ardından "Global Fırsatların Geleceği" konulu panel gerçekleştirildi.

TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sani Şener, burada yaptığı konuşmada, TAV olarak dünyada 29 ülkede 108 havalimanında yer aldıklarını, havalimanı işletme, inşaat firmaları yanında havalimanlarında servis veren şirketleri olduğunu anlattı. 8 ülkedeki 15 havalimanını da tamamen kendilerinin işlettiğini vurgulayan Şener, şirketleri bünyesinde 41 farklı pasaportta insanın çalıştığını ifade etti.

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük de ilk mağazalarını yurt dışında Romanya'da açtıktan sonra ibrelerini Balkanlar ve Afrika gibi bölgelere çevirdiklerini söyledi. Türkiye'de de ilk önce Anadolu'da yayılmayı seçtiklerini dile getiren Küçük, şunları kaydetti:

"Doğru zamanda doğru yerde olmazsanız başarı sağlamak zordur. LC Waikiki Türkiye'de açık ara sektör lideri. 4 kıtada, 56 ülkede, 1400 civarında mağazamız var. Kurumlar vergisinde en fazla vergi verenler arasındayız. Avrupa'nın en başarılı ilk 3 markası olma hedefimiz var. 10 milyar dolar ciro yakalama hedefimiz bulunuyor. Türkiye'nin tanıtımında elçi görevi görüyoruz. Dünyada Türk ürünlerini Türk logosuyla sergiliyoruz. Buranın kültürünü de oraya taşıyoruz."