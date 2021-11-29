Çiftlik evi hayalim var

Nil Dumansızoğlu

ndumansizoglu@capital.com.tr

Son dönemde iş-yaşam dengesine dikkat eden lider sayısında artış var. Hafele Türkiye ve Bölgesi İcra Kurulu Başkanı HILMI UYTUN da kendine ve ailesine zaman ayırmanın önemini son yıllarda daha çok anladığını söylüyor. Sosyal hayatta etkin olmanın enerjisini yükselttiğine inanıyor. Yeni bir uğraş olarak bahçeyle ilgilenmeye başladığına dikkat çeken Uytun, doğayla baş başa olmanın kendisine iyi geldiğini belirtiyor ve “Emekliliğimde bir çiftlik evim ve küçük çapta bir tarlam olmasını istiyorum” diye konuşuyor.

İş dışı yaşamda aktif olmanın iş hayatına olumlu etkisi olduğuna inanan Hafele Türkiye ve Bölgesi İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, çok yönlü yöneticilerden... Her şeyden önce ailesine ve dostlarına zaman ayırmaya ve sosyal hayatta aktif olmaya özen gösteriyor. Beşiktaş’ın basketbol maçlarını izlemeyi, seyahat etmeyi, yemek yapmayı en sevdiği hobiler arasında sayan Uytun, son yıllarda bahçe ve çiçeklerle de ilgilenmeye başladığını anlatıyor. Daha önceki evinde bir bahçesi olduğunu ancak şimdi bitkilerini terasında yetiştirdiğini söyleyen Uytun’un hercai, menekşe, şebboy, sıklamen, begonya, cam güzeli, sardunya gibi çiçekleri var. Çiçekler açtığında ortaya çıkan renk cümbüşünü gözlemlemenin mükemmel olduğunu belirten Uytun, emekliliğinde de çiftlik yaşamı kurmayı hayal ediyor ve “Küçük çapta tarlam olsun istiyorum. Kendi domates ve biberimi yetiştirmek çok keyifli bir iş” diyor. Hilmi Uytun’la iş dışı yaşamı üzerine sohbet ettik:

İş-yaşam dengesini kurmak için neler yapıyorsunuz? İş dışı yaşamda aktif olmanın iş hayatına nasıl katkısı oluyor?

Çalışma saatlerimi eskiye göre biraz daha azalttım. Ancak çalışma kalitemi ve sonuç alma odağımı artırdım. Yani daha sık ve daha kaliteli toplantılar yapabiliyorum. Aldığım raporları ve gösterge tablolarını daha iş zekası üretir hale getirdim. Bu da bana çok zaman kazandırdı. İşten kazandığım zamanı daha çok aileme ve sağlığıma ayırdım. Bununla beraber, zamanın değerini daha iyi anlamaya çalışıyor ve bu konu üzerine oldukça fazla okuyorum. Önceliklerimi doğru tespit etmenin ve bunları doğru sıralamanın çok kıymetli olduğunu gittikçe daha iyi kavrıyorum. Daha doğru öncelik tespiti ve daha doğru konulara zaman ayırmak hem iş hem iş dışı yaşam konularında çok önemli. Zamanı nasıl harcadığımı daha çok sorguluyorum. Sosyal hayattaki aktifliğim enerjimi artırıyor.

İş hayatındaki stresi yönetmek için formülünüz nedir? En stresli ve sinirli olduğunuz zamanlarda kendinizi sakinleştirme yöntemleriniz neler oluyor?

Müzik dinlemeyi çok önemsiyorum. Okumaya, öğrenmeye ayırdığım zamanı artırıyorum. Stresin kaynağını sorgulamayı ve özellikle çözüme odaklanmayı gittikçe daha iyi yönetiyorum. Sorunu anlayıncaya kadar detaylandırıp sonrasında sadece çözüme dikkatimi yönlendiriyorum. Karşıma gelen konuları farklı boyutlarıyla daha derin analiz ettiğim ve bu yolla sebep sonuç ilişkilerini kurduğum zaman daha sağlıklı kararlar vererek sakin kalabiliyorum. Her yıl bir öncekinden daha sakinim.

Enerjik kalmak için neler yapıyorsunuz?

Felsefe, psikoloji, iş teknikleri, finansal analiz ve yemek olmak üzere çok çeşitli konularda okumak bana iyi hissettiriyor. Kendimi daha iyi hissedince doğal olarak artı artıyı çekiyor ve etrafıma daha olumlu mesajlar verebiliyorum. Beslenme ve uyku konusunda da özenli olmaya çalışıyorum. Enerjim düştüğünde yürüyüş ve banyo bana çok iyi gelir.

Bahçe ve çiçeklerle ilgilenmeyi sevdiğinizi söylediniz. Bu ilginiz ne zaman ve nasıl başladı, kısaca hikayesini anlatır mısınız?

Çok keyifli bir uğraş bahçe. Oldukça detaylı bilgi gerekiyor. Ne yapacaksınız, hangi rutinlerde yapacaksınız... Düzenli ilgi göstermek çok önemli. Eski evimizin bahçesinde önce sulama, temizleme ve budamayla başladım. Sonrasında mevsim çiçekleri ekmek ve onlar açtığında renk cümbüşünü gözlemlemek mükemmel oldu. Şimdiki evimizin terasında daha sınırlı bir bahçem oldu ancak yine de benim favorim hep bahçe kalacak. Gittikçe daha farklı ve özgün çiçeklerle uğraşıyorum.

Bahçenizde yetiştirdiğiniz çiçekler hangileri?

Hercai, menekşe, şebboy, sıklamen, çuha gibi mevsim çiçekleri ve sürekli yeşil olan selvi, alev ağacı ve leylandil tarzı bitkiler… Bunlar dışında begonya, cam güzeli, sardunya çeşitleri gibi yaz mevsimi çiçekleri var.

Bahçe ve çiçek bakımıyla ilgili araştırmalar yapıyor musunuz? En çok hangi kaynakları kullanıyorsunuz?

Özellikle internetten araştırıyorum. Güneşe dayanıklılığı, doğru sulama ve gübrelemeyle ilgili olan bilgilere ulaşmaya çalışıyorum. Tam araştırmadığınızda çok güzel sonuç almak zor oluyor, her zaman olduğu gibi başarı detayda gizli.

Bahçeyle ilgilenmek size nasıl hissettiriyor? İleride doğayla iç içe bir yaşama geçme gibi hayalleriniz var mı?

Kendinizi dinlerken doğayla baş başa olmak bence çok keyifli. Emekliliğimde çiftlik evi istiyorum. Küçük çapta tarlam olsun istiyorum. Kendi domates ve biberini yetiştirmek çok keyifli bir iş.

Basketbolda hangi takımı tutuyorsunuz? Maçları ne sıklıkla takip ediyorsunuz?

Beşiktaşlıyım. Gençliğimde çok sever ve düzenli maçlara giderdim. Maçları şimdi televizyondan ve internetten takip etmeye çalışıyorum. Ben hala Magic Jonhson, Larry Bird maçlarını tekrar tekrar seyrediyorum. Yeni oyuncuları ismen takip etmiyorum.

Basketbolda NBA’de ve Türkiye’de favori sporcularınız kim?

Stephen Curry’yi biliyor ve takip ediyorum.



“YEMEK, TAM BİR KİMYA İŞİ”



“EVDE ZAMAN GEÇİRMEYİ SEVİYORUM” Hafta sonu sabahları mutfakta yapılan bir aile kahvaltısı veya ailem, dostlarımla yediğim güzel bir akşam yemeği benim vazgeçilmezlerim arasında yer alıyor. İş ve seyahatler dışında kalan zamanımı evde geçirmeyi tercih ediyorum.



İSTANBUL’DA FAVORİ RESTORANLAR Kızlarım ve eşimle birlikte mutfakta bir şeyler hazırlamak, dostlarımıza özel küçük davetler vermek evde geçen zamana değer katıyor. Dışarda yemek istersem de İstanbul’da en sevdiğim restoranlar; Feriye, Uskumru, İskele, Adana Dostlar ve Sunset.



“İNTERNET VE TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİM” Yemek, tam bir kimya işi. Doğru malzemeleri doğru ısıda ve doğru sırada birbiriyle karıştırıp pişirdiğinizde çok özel lezzetlere ulaşabiliyorsunuz. Eşimle bir defa Hint yemekleri kursuna gittik. Yemek yapmayı onun dışında internet ve televizyondaki yemek programlarından öğrendim.



EN ÖZEL MENÜDE NELER VAR? Mangal ve et sosları en meraklı olduğum konulardan... Tavuk budundan şiş, kuzu şiş ustalığımı oldukça artırdım. Özenle alıp bir gün sosta bekletiyorum. Yanına domates ve soğan salatasıyla ıspanak ve çilek salatası yapıyorum. Etin yanına kuşkonmazı tereyağında tavada pişirerek ekliyorum.











“JAPONYA’YA GİTMEK İSTİYORUM”



“EN ÇOK KANADA ETKİLEDİ” İş gezileri dolayısıyla çok seyahat ediyorum. Bugüne kadar 50’den fazla ülkeye seyahat ettim. Norveç ve Finlandiya dışında bütün Avrupa ülkelerini gördüm. En çok Milano’ya gitmeyi seviyorum. O bölgenin mutfağını ve dokusunu çok beğeniyorum. En çok etkilendiğim ülkelerden biri büyüleyici doğasıyla Kanada oldu. Yakın zamanda keşif için teknoloji ve tasarım alanlarında muhteşem bulduğum Japonya’ya gitmek istiyorum.



“KENYA TATİLİ UNUTULMAZDI” Aile tatillerimizde ise daha önce görmediğimiz ülkelere seyahat etmeyi tercih ediyoruz. Geçmiş yıllarda ailecek Kenya’da safari yapmıştık, bu tatil hepimiz için unutulmaz oldu. Kenya safarisinde çok ilginç anılarım oldu. Bir aslan, bir hayvanın yarısını yemiş uyuyordu. Rehbere “Başka hayvanlar bu etin kokusunu almıyor mu” dedim. “O aslan, sağlıklı bir aslana hiçbir hayvan saldıramaz” dedi. Aslan öyle bir uyuyordu ki bizim dizel motorun sesine bile uyanmadı, biz kimiz diye gözünü açıp bakmadı.











