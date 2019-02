Misyon ve değerler oyunu değiştirir

Benim yaşıma geldiğinizde ve iş hayatınızda birkaç başarı kazandığınızda herkesin sizin fikrinizi onaylamasına alışmaya başlarsınız. Ancak bu her ne kadar çok hoş bir deneyim olsa da ben bu durumdan hiç hoşlanmam. Bu arada ben misyon ve değerler hakkında ne zaman konuşmaya başlasam gözlerin kaçırılıp yere bakıldığını hissederim.

“Misyon ve değerler?” Hemen aklıma sıradan insanların şöyle düşünmesi gelir: “Bunlar hep şirketler dünyasının süslü palavrası. Kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. Sadece kendilerini daha iyi hissettirmek için bu yalanları uyduruyorlar.”

Hayır, hayır, hayır ve bin kere hayır. Misyon ve değerler gerçektir ve onlar çok önemlidirler. Bunu ispatlayan yeni bir delil daha buldum. Bakın, GE’nin bir dönem yakaladığı başarısının temelinde misyonunun ve değerlerinin olduğundan kesinlikle eminim. Herkes bu şirketin nereye doğru gittiğini çok iyi biliyordu ve oraya ulaşması için gereken dürüstlük, sınır tanımamazlık ve bürokrasiden uzak durmak gibi davranış tarzlarını benimsediğinin gayet iyi farkındaydı. Ancak GE’nin aynı zamanda binlerce değilse bile yüzlerce muhteşem ürünü, hizmeti ve kaliteli bir çalışanlar ordusu da vardı.

MBA PROGRAMINA MİSYON VE DEĞERLERİN KATKISI

Bundan sekiz yıl önce çevrimiçinde sıfırdan bir MBA programı başlatmaya karar verdim. Başlangıçta on kişiden fazla değildik ve aklımızda hayallerimiz dışında tek bir ürün veya hizmet sunumumuz yoktu. Ancak öğrencilere bir makinanın dişlisi gibi değil de birer müşteri gibi muamele edildiği ve dünyanın en mükemmel MBA eğitiminin sunulduğu fevkalade net ve güçlü bir misyonumuz vardı. Sloganımız, “Pazartesi öğrenin, Salı günü iş üzerinde deneyin ve Cuma günü deneyimlerinizi sınıfla paylaşın”dan ibaretti. Kısacası hedefimiz halen çalışmakta olan profesyonelleri anında karar verip eyleme geçebilecek ve yaptığı işten zevk alan liderlere dönüştürmekti.

Bu arada bizim üniversitelerin çoğunun çılgınca diye değerlendirebileceği bir dizi inanılmaz değerimiz de vardı. Derslerinde zayıf kalan öğrencilerle bire bir yapılan anketler ve yarıyıl tatilinde verilen uzman desteklerle takıntı derecesinde öğrenci memnuniyetine önem vermek gibi değerlerdi bunlar. Her dönem müfredatı sil baştan yeniden yazmak pahasına sürekli inovasyonları ve gelişmeleri takip etmek de değerlerimizden biriydi.

Ancak bir misyonu ve değerler silsilesini belirlemek de yeterli değildi. Biz onu her gün birlikte yaşayacağınız, her toplantıda hakkında konuşacağınız ve herkesin benimsediğini içtenlikle taahhüt ettiği bir öncelik haline getirdik. Örneğin geçenlerde fakültemiz her profesörün nasıl misyon ve değerlerle hareket edebileceğine dair bir araştırma yaptı.

JWMI’nin (Jack Welch Management Institute) sadece birkaç ufak fikirden bugün MBA programında ulaştığı yeri gördükçe onun bir Kuzey Yıldızı değil ama aynı zamanda Güney, Doğu ve Batı yıldızı da olduğunu çok iyi anlayabilirsiniz.

ETKİLEYİCİ SONUÇLAR

Ve bu hafta jüri evreni bu şekilde görmek için tekrar toplandı. MBA programlarının lider ismi Poets&Quants geçenlerde 2019 sıralamasını yayınladı. Öğrencilerin öğrendiklerini anında hayata geçirebilmeleri, profesörlerin kalitesi, profesörlerin duyarlılığı ve çevrimiçi öğrenme deneyimi kalitesi gibi dört kategoride JWMI birinci geldi. Ayrıca esneklikte ikinci olduk ve kariyer geliştirmeyle mezun algılamasında da ilk 10’a girdik.

Artık JWMI bugünlerde Princeton Review ve CEO Magazine tarafından en üst seviyede MBA programı olarak görülüyor ve Poets&Quants’ın yaptığı son açıklamadaki anket sorularına verilen cevaplar bizim misyon ve değerlere ne kadar önem verdiğimizi izah etmesi açısından çok anlamlı.Yani daha söyleyecek çok ama çok şey var. Misyon ve değerlere bir tür şişinme veya jargon gözüyle bakabilirsiniz, ama değiller. İster 300 bin kişinin çalıştığı bir şirketi, ister 100 kişilik bir ekibi ya da bizim gibi büyük hayalleri olan küçücük bir start-up’ı yönetiyor olun, bu gibi değerler çok önemlidir ve fark yaratır.

Elbette onlarsız da bir şeyler yapmayı deneyebilirsiniz ve hatta başlangıçta iyi sonuçlar da alabilirsiniz. Ancak eğer kazanmak istiyorsanız onlara gözünüzü kapamayın. Aksine tam açın. Oyunu değiştiren misyon ve değerlerdir.