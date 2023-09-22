“EN ÖNEMLİ GÜNDEM, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK”

BORA ULUDÜZ/ SİGORTAM.NET CEO’SU

YAŞAM MOTTOM

Mevcut olan özelliklerimle yetinmeyerek kendimi daha iyi bir versiyona taşımayı önemsiyorum.

ÇOCUKLUĞUMDA

Cumhurbaşkanı olmayı hayal ederdim. Turgut Özal’ın Cumhurbaşkanı olduğu dönemlerdi. TRT’de yayınlanan “İcraatın İçinden” programında doğrudan izleyiciye bakarak yumuşak bir ses tonuyla masal anlatır gibi konuşurdu. Meydanlarda geniş kitlelere seslendiğini görürdüm. Varlığıyla bulunduğu yeri doldurması etkileyiciydi. Çocuk aklıyla çok heveslenirdim.

MEZUN OLDUĞUMDA

Finans alanında doktora yapmakla küresel bir özel sektör kariyerine başlamak arasında kararsız kalmıştım. Doktora programı için sadece Harvard, Princeton ve Wharton’a başvurdum. Ama olmadı. Bu sırada tam da hayal ettiğim gibi bir global yönetim danışmanlığı şirket olan McKinsey & Company’den teklif aldım. Kariyerime MCK’de başladım. 9 yıl birçok lider kuruluşa ağırlıklı olarak finansal danışmanlık hizmeti verdim.

EN ÖNEMLİ BAŞARIM

Sanırım benim için dönüm noktası, üniversite sınavında başarılı bir derece elde ederek Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’ne burslu kabul edilmem oldu. Bu başlangıç hayatımda belirleyici oldu ve ardından birçok şey zincirin halkaları gibi gelişti.

BAŞARI FORMÜLÜM

Başarı formülüm, disiplin, yoğun çalışma ve sabır üzerine kurulu. Hayatta hiçbir şey bir anda gerçekleşmiyor. Başladığınız noktayı doğru tespit edip kararlılıkla sürekli çabalarsanız başarı arkasından geliyor.

İŞ FELSEFEM

İnsan ve sonuç odaklılık... Doğru insanları seçer ve onların potansiyelini görerek bu potansiyeli gerçekleştirebilecekleri ortamları yaratırsanız müthiş sonuçlar elde edebilirsiniz. Ben takım oyununa inananlardanım. Çok sevdiğim bir söz var: “Yıldız oyuncu maç kazandırır, takım oyunu ise şampiyonluk.”

KARİYER HEDEFİM

En yeni teknolojiyi temel alarak ve teknolojiyi kullanarak dünya genelinde insanlığa fayda yaratacak büyük bir projeye imza atabilmeyi hedefliyorum.

EN ÖNEMLİ GÜNDEMİM

Mevcut ekonomik konjonktürden güçlenerek çıkabilmek... Hem dünya genelinde hem de Türkiye için zorlu bir dönemdeyiz. Bu dönemde sakin kalarak hem iş performansı bakımından hem insan odaklı stratejik kararlar alabilen şirketler, önümüzdeki yıllarda fark yaratacaktı. Ben işin iyi tarafından bakmaya çalışıyorum. Liderlik üzerine pek çok kitap yazan Amerikalı yazar John C. Maxwell’ın dediği gibi, “İşler yolunda giderken büyümeyiz; ne zaman ki zorluklarla karşı karşıya kalırız, işte o zaman büyürüz.”

HOBİM

Düzenli olarak fitness yapıyorum ve amatör olarak marangozlukla ilgileniyorum.

EĞİTİM YOLU

Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü (2004-2008)

Harvard Üniversitesi (MBA) 2011-2013

KARİYER YOLU

McKinsey & Company – Analist (2008-2011)

McKinsey & Company – Yardımcı Ortak (2013-2017)

Garanti Bankası - Dijital Bankacılık Direktörü (2017-2021)

Sigortam.net – CEO (2021 - …)

TIRMANIŞ

“Stajlarım işi hızlı kavramamı sağladı”

Norm Holding CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nedim Uysal, 1984’te İzmir’de doğdu. İzmir Amerikan Lisesi’nden mezun oldu. İlkokul birinci sınıftan itibaren yaz aylarında İngiltere, İsviçre ve Amerika gibi ülkelerde yaz okullarına katılan Uysal, aynı dönemlerde Türkiye’de olduğu zamanlarda fabrikada staj yaparak yabancı dil öğrenimine odaklandı. Bu staj sürecinde, üretim gibi çeşitli fonksiyonlarda görev aldı. Michigan State University ekonomi bölümü mezunu olan Uysal, 2009 yılında mezuniyetinin ardından aile şirketine katıldığını ve öğrencilik yıllarında yaptığı üretim ağırlıklı stajların işleri daha hızlı kavramasına yardımcı olduğunu söylüyor. Uysal, “Aile şirketinde çalışmanın en büyük avantajı, tecrübe ve deneyim aktarımları. Ancak bunun yanında bazı değişim ve dönüşüm konularında yaşanan zorluklar da oldu” diyor.

“EN ÖNEMLİ GÜNDEM, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK”

Uysal’ın işindeki en önemli gündem maddeleri sürdürülebilirlik, insan kaynakları süreçleri, organizasyon, para yönetimi, teknoloji ve dijitalleşme olarak sıralanıyor. 2019 yılının son çeyreğinde CEO olarak görevine başladığından beri öncelikli konusu, sürdürülebilirlik. 2020 yılında sürdürülebilirlik raporlarını yayımlamaya başladıklarını söyleyen Uysal, “Sektörel önceliklerimizde ise lokomotif işimiz olan bağlantı elemanlarında yeni coğrafyalarda yapılacak yeni yatırımlarımızla birlikte teknoloji ve dijitalleşmeyi doğru kullanarak rekabetçiliğimizi ve sürdürülebilirliğimizi devam ettirmek. Bunun yanında yeni sektörlerde yatırımlarımızı devam ettirip holding gelir kaynaklarının risk yönetimini doğru yapmanın işimize daha da değer katacağını düşünüyoruz” diyor.

YOLCULUK

“Sosyal fayda yaratan işlere zaman ayırmak iyi geliyor”

The Marmara Group Global CFO’su Aslı Erem, kariyerine 1995’te Prudential Securities’de finansal analist olarak başladı. “Üniversiteden yeni mezun bir genç kadın olarak ilk iş deneyimimi ABD’de bir şirkette yapmam aldığım en cesur kararlardan birisiydi” diyen Erem, 1998’de Türkiye’ye dönerek Koçbank ve ardından Gama Güç Sistemleri’nde görev aldıktan sonra The Marmara Grup’ta CFO’luk görevini üstlendi. Aynı zamanda icra kurulu üyesi de olan Aslı Erem, profesyonel kariyerinde akademisyenliğin de önemli bir yer tuttuğunu ifade ediyor. Proje finansmanı, işletme sermayesi ve yönetim organizasyon alanında misafir öğretim üyesi olarak dersler veriyor. Erem, “Sosyal fayda yaratan işlere zaman ayırmak bana çok iyi geliyor. Çevre, toplum ve tüm paydaşların refah ve iyiliğine ilişkin derneklerde gönüllü çalışıyorum. Kendi işyerimde de yeşil dönüşüm ve dekarbonizasyon projesini hayata geçirdim. Bu projede yalnızca çevresel etkileri değil, yoksulluğu azaltmak, istihdamda eşit fırsatlar sunmak, kadınları güçlendirmek gibi önemli alt başlıkları da dahil ederek daha bütüncül bir yaklaşım benimsenmesine katkı sundum” diyor. İş gündeminde öne çıkan konuları ise şöyle anlatıyor: “Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ortaklığı ile yeşil dönüşüm projesi geliştiriyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarında da sektörde ilk adımları atmanın önemli olduğunu düşünüyorum.”