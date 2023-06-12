EDİZ HAKSAL

Herbalife Türkiye Genel Müdürü

Eğitim Yolu

Bursa Anadolu Lisesi

(1987–1995)

İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

(1995-1999)

Boğaziçi Üniversitesi, MBA

(2005-2006)

Kariyer Yolu

Johnson & Johnson, Satış Uzmanı

(2001–2005)

Johnson & Johnson, Ürün Yöneticisi

(2005–2006)

Merck, Ürün Yöneticisi

(2006–2008)

Novartis, Ürün Yöneticisi

(2008–2010)

Abbott, Pazar Erişim Müdürü

(2010-2012)

Becton Dickinson, İş Birimi Müdürü

(2012- 2015)

Becton Dickinson, Bölge Pazarlama Müdürü

(2016 - 2018 )

Herbalife, Türkiye Genel Müdürü

(2018 - … )





YAŞAM MOTTOM

Ailemle, dostlarımla sevgiyi paylaşmak ve güzel anılarımızın olması.

EN ÖNEMLİ BAŞARIM

Dengenin ne olduğunu anlamak ve uygulamaya başlamak. İş benim için her şeyden önemliydi. Yapmam gereken işim varsa diğer her şeyi düşünmeden ertelerdim. Şimdi hayatımı dengeleyebilmeyi beni en mutlu eden başarım olarak tanımlıyorum.

ÇOCUKLUĞUMDA

Hayalim farklı ülkeler görmek, farklı insanlarla tanışmak ve buna imkan sağlayan bir işimin olmasıydı. Şimdiye kadar bunu büyük ölçüde gerçekleştirdim. Farklı ülkelerden iş arkadaşlarımın olması yeni bakış açıları kazanmama destek oldu.

MEZUN OLDUĞUMDA

Üniversite yıllarımda bir arkadaşımla kurmuş olduğumuz tekstil işi bana çok değerli tecrübeler kazandırdı. Mezun olduğumda satış ve pazarlama alanında çalışmayı hayal ediyordum ve kariyerime J&J Medical’de güzel bir başlangıç yaptığımı düşünüyorum.

İŞ FELSEFEM

Yaptığım işte bir şeyleri değiştirebiliyor, geliştiriyor olabilmek ve işini, şirketini seven bir ekip olabilmek.

KARİYER HEDEFİM

İnsanların hayatını hem beslenme alışkanlıklarını değiştirerek hem de girişimcilik fırsatı sunarak nasıl etkilediğimizi gördüğümde işim ve kariyerimle ilgili algım da çok değişti. En büyük hedefim, 4-5 kat daha fazla insana ulaşmak. Aynı başarıyı farklı ülkelere de taşımayı amaçlıyorum.

EN ÖNEMLİ GÜNDEMİM

Son iki yıldır müşterilerimizle ve distribütörlerimizle online iletişim kurduk ve bu alanda çok geliştik. Bundan sonra online ve yüz yüze iletişim dengesini kurabilmek ve aynı güçlü etkiyi devam ettirebilmek en önemli gündemim.

BAŞARI FORMÜLÜM

Farklı fikirler ortaya atmak, farklı fikirlerin ortaya atılmasını sağlamak ve bunları denemek. Bunun gerçekleşmesi için ise bu kültürü oluşturmak, birbirine güvenen, işinden keyif alan, birlikte eğlenerek çalışan bir ekip olmak, pazarı çok iyi anlamak ve özellikle pazarda neyin değişiyor olduğunu algılamak gerekiyor.

HOBİM

Geçmiş yıllarda motokros yapmak, seyahat etmek gibi hobilerime zaman ayırırken bugün 8 ve 3 yaşında olan çocuklarımla beraber olmak eşimle birlikte en büyük keyfimiz. Spora mutlaka zaman ayırıyor, İspanyolca öğreniyorum.





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TIRMANIŞ

“Hemen bir müdürlük verilmedi”

İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Leicester De Montfort Üniversitesi'nde pazarlama alanında yüksek lisans yaptı. 1995 yılında Cidaş’ta dış ticaret sorumlusu olarak işe başlayan Gök, aile şirketinde kuzenlerin en büyüğü ve 3’üncü kuşağın ilk yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyor. “Ancak öyle zannedildiği gibi üniversiteden mezun olduktan sonra hemen bir müdürlük ve araba verilmedi. Dedem beni bir departmana götürdü ve ‘Eti sizin kemiği benim. Başlayın yetiştirmeye’ dedi. İşime fabrika servisleriyle gidip geldim. Zamanla çalışarak, başararak, hatalar yaparak ama hep dedemden ve ailemizin diğer çalışan üyelerinden görerek öğrendim” diyen Neşe Gök, 8 yıl jant grubunda çalışmış olmasını da önemli bir adım olarak ifade ediyor. Global bir şirketin İK uygulamalarını tanıma şansı elde ettiğini vurgulayan Gök şunları anlatıyor:

“3 ÖNCELİK BELİRLEDİK”

“Kurucumuz Cevdet İnci, çevik, yenilikçi ve cesaretle adım atan, rahat ve hızlı karar veren, risk alabilen kimliğiyle gerçek bir girişimciydi. İnsana saygılı, kararlı ve atak kimliğiyle ahlaki değerlerinden ödün vermeden sıra dışı fikirlere şans tanıyarak İnci’yi yaratan kişiydi. Bundan sonrasında da hedefimiz, kökleri sıkı sıkıya toprağına bağlanmış çınarımızı daha da büyütmek, ondan yeni tohumlar filizlendirmek olacak. Bu yıl 3 öncelikli alan belirledik ve mevcut portföyümüze değer katmak, yeni iş geliştirme projeleri geliştirmek ve girişim ekosistemiyle entegrasyon sağlamak olarak tanımladık. Bu alanlarla bağlantılı olarak kapasite artırıcı, ürün ve hizmet geliştirici projelerin devreye alınması, öncelikle Avrupa’da olmak üzere yeni alanlardaki yatırım fırsatları ve sürdürülebilirlik başlıkları da odaklandığımız alanlar arasında yer alıyor. Her yıl çok sayıda yurt dışı projesini gündemimize alıyor ve inceliyoruz. Stratejik yatırımcısı olduğumuz Vinci Girişim Sermayesi Fonuyla yapılan yatırımlar ve direkt olarak yaptığımız teknoloji yatırımlarını da bu kapsam içerisinde değerlendiriyoruz.”

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YOLCULUK

“Teknolojinin dönüştürücü gücü heyecanlandırıyor”

Ege Üniversitesi İngilizce Ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra İngiltere’de Business and Industrial Administration eğitim programını bitiren Hopi Ürün Yönetimi, Pazarlama ve CRM’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gül Sağır Aydın, hızlı tüketimden telekomünikasyona, yapı gereçlerinden perakendeye kadar pek çok farklı sektörü deneyimleme şansının olduğunu söylüyor. “Ailem ve işim hayatımın merkezinde yer alıyor. Kadın ve çocuklara yönelik toplumsal projelerde gönüllü olarak yer almaya çalışıyorum” diyen Gül Sağır Aydın, kariyer yolculuğunu şöyle anlatıyor:

BAŞROLDE TEKNOLOJİ OLDU

Yıllarca pazarlama, CRM ve ürün yönetimi alanlarında çalışmış bir profesyonel olarak teknolojinin dönüştürücü gücü, hızı ve dokunduğu alanda yarattığı yıkıcı değişim etkisi beni hep heyecanlandırdı. Bu sebeple kariyerimin başrolünde hep teknoloji oldu. Bu alandaki yenilikleri takip etmek, kariyerime yön verirken alacağım sorumlulukları teknolojinin kabiliyetleri çerçevesinde değerlendirmek ve sunduğu faydayı iş yapış biçimine entegre etmek, sürdürülebilir öğrenme ve deneyimleme noktasında beni zenginleştirdi. Diğer taraftan teknolojiyle birlikte, onun etki ettiği tüm sektörlerdeki trend ve yenilikleri de takip etme şansım oldu. Okumanın, hatta en çok da farklı bakmayı ve düşünmeyi sağladığı için işimle hiç alakası olmayan konularda okumanın beni geliştirdiğini düşünüyorum.”