Maymunun önüne muz ve para koyarsanız muzu seçer. Parayla daha fazla muz alınabileceğini bilmez çünkü… İnsana da maaşlı bir iş ile kendi işini kurmak arasında bir tercih sunulduğunda çoğu maaşı seçiyor, kendi işiyle daha fazla para kazanılabileceğini bilmiyor. Sözler Alibaba’nın kurucusu Jack Ma’ya ait. Bugün dünyanın en zengin insanlarından biri olan Ma, Alibaba’yı 35 yaşında kurmuş. Öncesindeyse uzun yıllar boyunca öğretmenlik yapmış. Ünlü düşünürlerden N. N. Taleb ise yeryüzündeki en zararlı üç bağımlılığı şu şekilde sıralıyor: Eroin, karbonhidrat ve maaş. Maaşın nesi zararlı olabilir ki demeyin. Düzenli gelir çoğumuz için o kadar önemli ki hayallerimizin, tutkularımızın ve iç huzurumuzun önünde geliyor. Ancak hayaller, tutku, iç huzur ve bağımsızlık yeni nesil için tahmin ettiğinizden çok daha öncelikli. Geçen ay GIG ekonomisine değinmiş, iş dünyasını bekleyen büyük değişimi anlatmaya başlamıştık. Bahsettiğimiz konular arasında 2027 yılında bağımsız çalışan kişi sayısının şirketlerde maaşlı çalışan sayısını geçeceği, çocuklarımızın aynı anda 5-6 şirkette çalışacağı, bireylere dayalı ekonominin şahlanacağı, hemen her mesleğin “gigleşme’” potansiyeline sahip olduğu gibi başlıklar vardı. Geçen ay neden sorusunun cevaplamış, bu ay nasıl ile devam edeceğimizi söylemiştik.

BİREY EKONOMİSİ-PLATFORM EKONOMİSİ

GIG döneminde başarılı olmak, birey ekonomisinin kazananları arasına girmek hiç de kolay değil. Bağımsızlığın, hayallerin, tutkuların bir bedeli var. Çok daha yoğun çalışmak, disiplinli olmak, azimle yılmadan mücadele etmek şart. Teşbihte hata olmaz; ev kedisiyle sokak kedisi arasındaki farkı andırıyor mevcut düzenle karşılaştırınca. Sokağa çıkmak, avlanmak gerekiyor. Bireylerin şirketleştiği bu yeni düzende platformların çok önemli bir yeri, rolü var. Bireyi bu zorlu yolculukta yalnız bırakmayan, iş getiren, gelişmesini sağlayan platformların popülerliği her geçen gün artacak. GIG ekonomisinde beş temel ihtiyaç var; platformlar da bu ihtiyaçlara göre şekil alacak.

1) Markalaşmak: Bireylerin şirketleştiği bu yeni düzende her şey bilinirlikle başlıyor. Kişisel markalaşma döneminde birey yeteneklerini, birikimini, tutkularını en iyi şekilde anlatmak, hatta ispat etmek zorunda… Uzun yıllardır gündemde olan “T-şekilli profesyonel’’ kavramı öne çıkıyor. Terimi ilk defa duyanlar için biraz açalım: T harfinin yatay çubuğu hemen her konuda az da olsa bilgi sahibi olmayı, dikey çubuğu ise bir konuda derinlemesine uzman olmayı simgeliyor. Özellikle uzmanlık alanında bolca referans ve tortu bırakabilmek, sosyal medyayı etkin kullanmak, ilgili platformlarda ön plana çıkabilmek önemli. Markalaşma platformlarına örnek olarak görsel dünyadan behance.net ve deviantart.com’u verebiliriz.

2) İş alma: Yeni müşterilere ulaşabilmek, talep yaratmak, teklif vermek, işi bağlamak… Birey ekonomisi bir yandan çalışmayı, bir yandan sürdürülebilir bir düzen yürütmeyi zorunlu kılıyor. Bu alandaki platformlar farklı rollere bürünüyor; kimi pazaryeri, kimi menajerlik hizmeti şeklinde çalışıyor. Türkiye’de pazaryeri örnekleri arasında armut.com (genel), evdekibakicim. com (bakıcı), gigbi.com (etkinlik/eğlence) gibi örnekler yer alırken; menajerlik hizmeti veren isimler arasında Speakers Agency (konuşmacı) ve Expertera (uzman beyaz yaka) dikkat çekiyor. İsveç’te öğrencilere staj ayarlamak üzere kurulan bonsai.se kısa zamanda proje bazlı, dönemsel işler için ana platform halini almış durumda.

3) Network: Aidiyet önemli elbette. Benzer alanda çalışan bireyleri bir arada tutan, bu kişilerin sadece ülke içinde değil, uluslararası ortamlarda birbirlerini beslemelerini sağlayan saygın platformlar oldukça etkili. Örnekler arasında Project Management Institute (proje yönetimi), Service Design Network (servis tasarımı) ve Makers Türkiye gibi ağları sayabiliriz.

4) Eğitim: Yeni dönemde başarının sırrı sürekli gelişimden geçiyor. Eğitim sadece uzmanlık alanlarıyla sınırlı değil üstelik. Sunum becerilerinden hikayeleştirmeye, zaman yönetiminden empatiye kadar onlarca gelişim alanı bulunuyor. Bugün başta Coursera olmak üzere yüzlerce eğitim platformu var. Mentorluk hizmeti veren platformların yaygınlaşması bekleniyor.

5) Disiplin: Serbest çalışmayla birlikte bireyin kendi iş düzenini, prensiplerini, ritüellerini, çalışma ortamını oturtması gerekiyor. Burada teknoloji platformları dikkat çekiyor. Elbette sadece bireylerde değil şirketlerde de önemli bir dönüşüm bekleniyor. Şirketlerin yeni düzene ayak uydurabilmesi için açık inovasyona, serbest çalışma yöntemlerine, yeni iş modellerine, insan odaklı dönüşüme, dijitalleşmeye yatırım yapması şart. Konuyla ilgilenenlerin 10 Mayıs’ta İstanbul’da düzenlenecek Future of Work Zirvesi’ne katılmalarını tavsiye ederim. GIG ekonomisine şimdiden hazırlanmakta fayda var.