



Büyük hayaller kuran, azimle yılmadan bu hayallerin peşinde koşan, ezberleri alt üst eden insanlarla bir araya gelince umutla doluyorum. Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışmasının jüri üyeliğini kabul ederken güçlü kadınların hikayelerini dinlemeyi bekliyordum elbette. Ancak böylesine sıra dışı işlerle karşılaşacağımı tahmin etmemiştim. Garanti Bankası, KAGİDER ve Ekonomist Dergisi tarafından bu yıl on 12’nci kez düzenlenen yarışmanın finalinde 4 ayrı kategoride 21 isim vardı. Ülkenin her köşesinden gelen başarı öyküleriyle tanıştık. Bir yanda büyük cirolara ulaşmış şirketler vardı, bir yanda gelecek vadeden projeler… Yaşadıkları yörenin kaderini değiştiren kadınlar da vardı, milyonların hayatına değen sosyal girişimciler de…

Yarışma sonuçlarını, ödül alan isimleri basından takip edebilirsiniz. Ben bu köşede Türkiye’nin ve hatta dünyanın geleceğine etkide bulunacak birkaç projeye yer vermek istiyorum. Anlatacağım başarı öykülerinin çoğu aynı kategoride yarıştığı için hepsinin ödüllendirilemediğini de ayrıca belirteyim.

Kansere Çare Olmak

Kanser ilaçları hızlı üreyen kanserli hücreleri öldürmeye çalışıyor. Ama ne yazık ki ilaçlar sadece tümöre değil sağlıklı mekanizmalara da zarar veriyor. Kemoterapi sürecinde hastalar pek çok yan etkiye maruz kalabiliyor. RS Research ilacı doğrudan kanserli hücreleri hedefleyecek şekilde paketleyip güdümlü bir füze gibi göndermeyi, hedefe ulaşana kadar paketin açılmamasını amaçlıyor. Böylece tedavi sırasında yan etkilerin azalmasını, etkinliğin artmasını sağlayabiliyor. İlaçların 2019’da klinik faza taşınması bekleniyor.

Rana Sanyal, Kübalı meslektaşlarına projesini sunduğunda “Bu adeta bir bilim-kurgu” yorumunu almış. Bu yorumun sebebi hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin yüzde 100’e yakın başarıyla sonuçlanmış olması… Rana Hanım’ın hayalleri gerçek olursa şirketinin milyarlarca dolar yatırım alacağı aşikâr. RS Research, Türkiye’nin kendi ilacını hem de kanser ilacını yapabileceğini kanıtlayan ilk şirket olacak. İlk ‘’unicorn’’larımızdan biri sağlık alanında çıkacağa benziyor.

Sağlık alanında iddialı bir proje de disleksi ile mücadele eden HMS Health çözümüydü. Oğlunun rahatsızlığına çare olmak isteyen Günet Eroğlu, konu üzerine doktora yapmakla kalmayıp büyük emek harcayarak teknolojik bir çözüm geliştirmiş.

Adil Ticaret – Köye Dönüş

Tarım ve hayvancılık konusunda pek çok iddialı proje dinledik. Hemen hepsinin ortak paydasında adil ticaret vardı. Aracıların ortadan kalktığı, üretenin kazandığı düzenlere şahit olduk. Çiftçiliği ve besiciliği teşvik eden bu platformlar geriye göçü tetiklemiş. Parasını sezon başında peşin alan besici mutlu… Büyük şehirde inşaatlarda çalışmak yerine köyüne dönen köylü mutlu… Nebyan Doğal Karadeniz Bölgesine renk katmış örneğin. Karayaka kuzusunu tüm Türkiye ile tanıştırmayı hedefliyorlar. Yaylalar yeniden canlanmış.

Benzer projeler arasında ülkeyi bir kuşkonmaz cennetine dönüştürmeyi hedefleyen Muğlalı Eli Belinde’yi, kinoa üretmek için kolları sıvayan Urfalı Pinoa’yı, zeytinyağını soğuk zincirle birleştiren Ayvalıklı Nova Vera’yı sayabiliriz.

Biyoteknolojinin Gücü

Gelecek senelerde ‘yılın girişimcisi’ unvanına sahip olacağına inandığım Nanomik ile devam edelim. Şirket ülkemizin tarım alanındaki en büyük problemlerinden birine çare olmayı hedefliyor. Sloganları tarladan sofraya en doğal koruma… Nanomik kimyasal koruyuculara alternatif, insana ve doğaya zararsız doğal koruyucular geliştiriyor. Probiyotik koruma sayesinde meyvelerimizin ve sebzelerimizin ihracat sonrası geri gönderilmesinin önüne geçilmesi mümkün.

Bir diğer girişim özel bir teknoloji sayesinde gıdaları dondurarak kurutuyor. Dondurarak kurutmanın geleneksel kurutma yöntemlerine göre pek çok avantajı var. Öncelikle gıdanın şekli, rengi ve tadı değişmiyor. Besin değeri azalmıyor. Hazel Topçu yöntemi uyarlayarak Türk gıda sektöründe yeni bir kulvar açabilecek bir şirket kurmuş: Haus Freezedry. Meyve, sebze, peynir gibi besin değeri yüksek gıdaları sağlıklı ve lezzetli kıtır atıştırmalıklara, çereze dönüştürüyor. Ürünler lezzeti ve besleyiciliği nedeniyle annelerin ve sporcuların; uzun raf ömrü ve hafifliği nedeniyle askeriyenin ilgisini çekeceğe benziyor. Peynir ve bamya ürünlerini denemenizi tavsiye ederim.

B-PREG Kompozit ise yine tarım, yine biyoteknoloji üzerine yatırım yapan, otomotiv alanında çalışan bir firma. Keten, kenevir ve benzeri doğal elyaflı ürünler kullanılarak üretilen malzemeler araç iç panellerine yeni bir açılım getiriyor. Çalışmalar mevcut araç iç panellerinin yüzde 20 ila 70 oranında hafifletilebileceğini, üretim sürelerinin de yüzde 50’ye kadar kısaltılarak enerji tasarrufu sağlanabileceğini gösteriyor.



