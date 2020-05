Kritik ilkeler

Artık dijitalleşme, hız, farklı ve yeni tip iş modelleri, etik kaygısı gibi konular şirketlerin üzerindeki baskıyı daha da artırmış durumda. Bu baskının iyi yönetilmesi ise şirket liderleriyle doğru orantılı... Onların ilkeleri ve yol gösterme yetenekleri kritik önem taşıyor. Çünkü onlar benimsedikleri ilkelerle şirket DNA’sını belirliyor, gerektiğinde şirketlerinin konjonktüre göre yeniden şekillenmesini sağlıyorlar. Biz de oyunun kuralını koyan CEO’lara yeni dönemde izledikleri “kritik ilkeleri” sorduk. Aldığımız yanıtlar, gelecek dönem şirketlerin hangi “mottolar” üzerine şekilleneceğine dair önemli ipuçları içeriyor.

Nil Dumansızoğlu

HALUK KAYABAŞI KİBAR HOLDİNG CEO’SU

"BAŞARISIZLIK GEÇİCİ BİR KAVRAM"

SEVMEK Tüm başarı hikayelerinin yolu sevgi ve tutkudan geçiyor öncelikle. Yaşamı sevmek, işimi sevmek, insanı sevmek en büyük ilkem… Uruguay eski devlet başkanı Jose Mujica’nın da dediği gibi “Bazen iyi olan kötüdür, bazen de kötü olan iyidir.” Denemeden bilemezsiniz.

ODAKLANMAK Ben önüme gelen her konuyu tüm hücrelerimle düşünür, konsantre olurum ve sonra doğru işi doğru kişiye yönlendiririm. Hızlı gitmek istiyorsak yalnız yol almak mantıklı, ancak uzağa gitmek istiyorsak birlikte yol almak elzemdir. Ben hep uzağa gitmeyi hedefleyenlerden oldum.

DÜRÜSTLÜK Hem şahsi önceliğim hem de kurum meselemiz olan dürüstlük, bugün olduğumuz yeri sağlamlaştıran en önemli dinamik. Başarısızlık geçici bir kavram, kalıcı olan pes etmek... İşte o yüzden bir problemin onlarca çözümü olabileceğini düşünürüm. “Niye” diye sormak yerine, “Neden olmasın” derim.

İNOVASYON Bir yerde okumuştum, “Aç kalın, aptal kalın ama farklı düşünün” diyordu. Farklı düşünmek, benim de yaşam mottom. Başarıyı taçlandıran önemli etmenler. Çok sevdiğim bir klişeyle bitirmek istiyorum; “Her şey önemliyse hiçbir şey önemli değil demektir.” Tüm bu hengamede kendimizi, hobilerimizi de unutmamak lazım ki yenilenip çok daha zorlu mücadelelere girişmek için enerji toplayabilelim.”

"DENEMEKTEN VAZGEÇMEYİN"

SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU / ORKA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI

İş hayatımda uyguladığım ve vazgeçmediğim ilkelerim şöyle sıralanıyor :

Denemekten vazgeçmemek.

Empati kurabilmek.

İşin mutfağını bilmek.

İşini takip etmek.

İşi bilene teslim etmek.

Doğru planlama.

Doğru zamanlama.

ABDULKADİR KONUKOĞLU SANKO HOLDİNG ONURSAL BAŞKANI

"İŞİN HİLESİ DÜRÜSTLÜK"

DÜRÜST OLMAK Babam, merhum Sani Konukoğlu’nun, “İşin hilesi dürüstlüktür” sözü, ailemizin iş anlayışının temelini oluşturuyor. Sonuçta aile şirketlerinde mutlu aile de başarının altın anahtarı.

İŞİ EVE TAŞIMAYIN Ancak iş her zaman evin dışında kalmalı. İş yerinde iki kardeşe aynı bölümde sorumluluk vermeyin, aynı odada oturtmayın. Herkesin sorumluluğu farklı olmalı. İş yerindeki gerginliği mümkün olan en kısa sürede giderecek anlayışta olun. Kesinlikle kin tutmayın

HAYAL KURUN Hayali olmayanın hedefi olmaz. Ciddi çaba gösterilirse gerçekleştirilebilecek hayaller kurun. Herkesle iyi geçinmek ve empati yapmak önemli. Size yapılmasını istemediğiniz bir hareketi, başkasına yapmayın.

ÇEMBERİ DARALTMAYIN Yükseldikçe bulunduğunuz alan daralır ama siz çevrenizdeki insanları azaltmamaya özen gösterin. Hangi zorlukla karşılaşırsanız karşılaşın, paniklemeyin. Panikleyen kaybeder. Son olarak bir kurumda, içeriye girdiğinizde önünüzü ilikleyecekseniz girmeden ilikleyin.”

NEŞE GÖK / İNCİ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI

"DENGE KURMAK ÖNEMLİ"

BİRLİKTE BAŞARMAK Yeni fikirlere ve trendlere açık olmak çok önemli. Birlikte başarmanın gücüne inanmak, iyi iletişimle çözülmeyecek bir sorun olmadığının farkına varmak gerekiyor.

ÇÖZÜM ODAKLILIK Sonuç ve çözüm odaklı yaklaşımdan yanayım. Sorunun değil çözümün parçası olmak için çabalarım. Açık kapı politikasını uygulamaya özen göstermenin de önemli olduğunu düşünüyorum.

DAKİKLİK İnsanların vaktine saygı göstermek gerekli. İnsanların da senin vaktine saygı göstermesini beklemek en doğal hakkın. Toplantılarda sonuç odaklı olmak gerekiyor. Toplantılara vaktinde başlayıp vaktinde bitirmenin verimliliği artırdığını düşünüyorum.

KENDİNİ AŞMAK Hayatta her zaman başkalarıyla yarışmaktan çok kendinle yarış, kendi skorunu aşmaya çalış. Hayatta denge kurabilmek en büyük başarı. İş ve ev dengesini kurmak gerekli. Herkes kendine ve ailesine vakit ayırmalı. Borç-alacak, döviz-TL, üretim-satış, ihracat-iç pazar ve çalışanlar arasındaki dengenin doğru kurulduğundan emin olmak başarıyı getiriyor. En önemlisi de dinlemek! Unutmamak lazım, doğru karar vermenin sırrı, iyi dinlemektir.

JAKLİN GÜNER / VAKKO CEO'SU

"İŞ YAKLAŞIMIMDA ‘OLMAZ’ YOKTUR"

TUTKULU OLUN Tutkuyla hareket edildiğinde her zaman her sorun için bir çözüm yolu bulunacağına inanırım.

POZİTİF DÜŞÜNÜN Benim iş yaklaşımımda “olmaz” yoktur. Pozitif düşünmek en zor koşullarda bile daha iyisini yapmaya teşvik eder. Olumsuz düşünceyi hayatınızdan çıkarın.

SONUÇ VE ÇÖZÜM ODAKLI OLUN Hızlı tempo içinde yüksek doğrulukta kararlar almak için büyük resme doğru genişlemek, hızlı ve sonuç odaklı uygulama içinse detaylara inmek gerekir. Detaycılığı hayatınıza dahil edin.

KENDİNİZİ GÜNCEL TUTUN Dünyada olan biteni, fikir liderlerini ve sektörleri takip edin. Hazır tecrübelerden faydalanmak büyük bir fırsat ve avantaj.

DOĞRU ZAMANDA, DOĞRU YÖNE BAKIN Güçlü bir vizyona sahip olan her CEO’nun bulunduğu sektöre yön vermesi ve belirsizlik altında doğru kararlar alabilmesi için büyük resme doğru bakması büyük bir değer. GENİŞ BİR ÇEVREYE SAHİP OLUN Sektördeki profesyoneller, iş ortaklarımız, resmi kurumlar, kanaat önderleriyle sürekli iletişim halinde olmak, güncel kalmayı ve zor zamanlarda uyum içinde ilerlemeyi kolaylaştırıyor.

ÇEVİKLİK VAZGEÇİLMEZİNİZ OLSUN “Çeviklik yeni vazgeçilmezimiz” söylemi bu dönemde lüks algımıza yön veren unsurlar arasında yer alıyor. Lüksün bir markayı taşımanın daha ötesinde onun sunduğu yaşam tarzını benimsemek olduğunu düşünüyorum.

CESUR ADIMLAR ATIN Çok boyutlu düşünen, günün çevre koşullarını iyi analiz ederek kararlarını planladığı rota çerçevesinde uygulayan bir yönetim anlayışını benimsiyorum. Değişen dinamikleri göz önünde bulundurarak hesaplanmış riskleri almaktan çekinmiyorum. Biliyorum ki risk almadan başarı gelmiyor.

HAYRETTİN ÇAYCI / SARKUYSAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI "

"KENDİ BAŞARINIZA ODAKLANIN"

SONUNA KADAR TAKİP İşleri önem sırasına göre çözüme kavuşturmak önemli bir meziyet. Sorunların çözümüne kadar işle beraber yaşamak gerektiğini düşünüyorum. Alınan kararların arkasında durmanın önemli ve sonuna kadar takibin de gerekli olduğuna inanıyorum.

VERİMLİ ZAMAN KULLANIMI Zamanı verimli kullanmak günümüzde çok önemli. “Ben” diliyle değil, “biz” diliyle konuşup grup çalışmasına özendirmek de gerekiyor. Farklı görüşlere değer verip sorunları yerine göre fırsata çevirmek de mümkün.

EYLEM PLANI İşte her zaman bir eylem planı geliştirip eylemin gidişatını ve sonuçlarını değerlendirmek gerekiyor. Kişinin kendisini sevmesi ve kendisiyle barışık olmasının da başarı getirdiği de bir gerçek. Alınan kararların sorumluluğunu üstlenmek de ilkelerim arasında yer alıyor. Her zaman başkalarına değil, kendi başarıma odaklanıyorum.

OZAN DİREN / DİMES GRUP CEO’SU

"EN ÖNEMLİSİ EKİP"

TAKIM Öncelikle doğru ekip oluşturulması, işe uygun insanların takımda olmasına dikkat ediyorum. Takımımı sonuç odaklı kişilerden oluşturuyorum.

GİRİŞİMCİ RUH İnsanların yaratıcılığını kullanabileceği, girişimci ruhu besleyen bir ortam yaratmaya çalışıyorum.

İNİSİYATİF Bütün profesyonellerin, özellikle üst yönetimdekilerin mümkün olduğu kadar “Bu işin patronu ben olsaydım nasıl karar verirdim” diye düşünmelerini sağlayacak ortamı yaratmaya çalışıyoruz.

DEMOKRASİ Üst yönetimdeki arkadaşlarımızla birlikte karar vermeye, ortak kararın da arkasında hep beraber durmaya gayret gösteriyoruz.

TANKUT TURNAOĞLU P&G TÜRKİYE, KAFKASYA VE ORTA ASYA YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE GENEL MÜDÜRÜ

"SADE OL, BASİTLEŞTİR"

Asla pes etmemek yönetim ilkelerim arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bunun yanında izlediğim diğer ilkeleri ise şöyle özetlemem mümkün:

“Gemba”ya git!* l Dinle, etkileşime geç, diyalog kur.

Cesur ol, paradigmaları değiştir.

Zamanı söyleme, saati inşa et! (Don’t tell the time, build a clock!) l Kazanma tutkun olsun. Asla pes etme.

“Şüpheci iyimserliğin” gücünü kullan.

Cüretkar ol.

Sade ol, basitleştir.

Dengeli ol. * Japonca “olay mahali” anlamındaki Gemba, iş dünyasında “değerin yaratıldığı yer” anlamında kullanılan bir terimdir.

HÜLYA GEDİK / GEDİK HOLİDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI

"TECRÜBEYE DANIŞ, GENÇLERE GÜVEN"

TAKİPTE KAL İşin yakından takip edilmesinin başarıyı getirdiğini düşünüyorum. Bunun yanında işe en erken gelip en geç çıkmak da önemli. Şirket içindeki insan sermayesine de güvenilmesi gerekiyor.

ÇÖZÜM ORTAĞI OL Şirketlerin müşterilerine sadece mal satmaması gerekli. Onlara çözüm ortağı, stratejik partner olmak günümüz şartlarında çok önemli.

KARARI KENDİN AL Bir şeyin her şeyini, her şeyin bir şeyini bil. Tecrübeye danışıp gençlere de güvenmek gerektiğine inanıyorum. Her görüşü dinleyip sonra kararı insanın kendisinin vermesinin iyi sonu getirdiğini düşünüyorum.

EYÜP ARATAY İPRAGAZ CEO’SU

"DEĞİŞİMDEN KORKMAYIN"

KENDİNE ODAKLAN Aslında başarının sırrı kişinin kendisinde gizli. Hayatınızı kendinize odaklanarak yaşayın. Başarı bir yolculuktur, varış noktası değil. Bu yolculukta güçlü ve zayıf yönlerinizi doğru tanımlayın.

HEYECANLI EKİP Ne iş yaparsanız yapın, mutlaka sizin kadar heyecanlanacak insanlarla birlikte çalışın. Herkesin yaptığını yapmayın, fark yaratacak projeler ve işler gerçekleştirin.

FIRSATLARI GÖR Gelenekselin, alışılmışın dışında düşünün, fırsatları görüp değerlendirmede herkesten önce davranın. Albert Einstein’ın dediği gibi “Delilik; aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir.” Geleceği anlamak için değişimi anlamak gerekir. Değişimden korkmayın!

ARZULU OL Yaptığınız işi zevkle ve arzuyla yaparsanız başarıya ulaşırsınız. Mustafa Kemal Atatürk’ün sözünü hatırlatmak isterim: “Hayal ettim, hayalimin önündeki manileri tespit ettim, manileri kaldırdığımda hayalim kendiliğinden gerçekleşti.”

MUTLU AİLE İş hayatında başarının temel koşullarından biri de mutlu bir aile yaşantısı kurabilmek.

AHU SERTER / FARK HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI

"GÖZLERİN YILDIZLARDA, AYAĞIN YERDE OLSUN"

FARKI OLMAK ÖNEMLİ Benim başarı için kabullendiğim ilkeleri şöyle özetlemem mümkün: Ne yaparsan “farklı” yap. “Hayır”ın doğru yanıt olduğuna inanmadığın sürece kabullenme. Yerim dar diye şikayet edeceğine, kendine alan aç.

KÜÇÜLMEYİ ÖĞREN Gözlerin yıldızlarda, ayağın yerde olsun. Büyüdükçe küçülmeyi öğren, kerameti kendinde sanma. En iyi fırsatların, başkalarının bakmayı unuttuğu yerlerde gizli olduğunu unutma.

AÇIK OL Başarının da başarısızlığın da diğer her şey gibi geçici olduğunu bil. Fark yaratmak için başkalarının girmeye çekindiği yolları seçmekten korkma. Bilgi ve hayal sahibi insanın peşinden gitmekten korkma. Açık ol, her şey paylaştıkça çoğalır.