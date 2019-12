Telefonunuza her gün güncellemeler geliyor ve onları yapmazsanız sistem yavaş işliyor. Siz de bir konuda kendinizi önyargısız bir şekilde yeni duruma uyarlayamazsanız ister istemez yavaş gidiyorsunuz.” Bu yorumu yapan BSH Türkiye CEO’su Gökhan Sığın yalnız değil. Günümüzde pek çok iş lideri kendini güncel tutmak için son derece hassas olunması gerektiğinin farkında. Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane’de bu gerçeği şu sözleriyle vurguluyor: “Dünyayı yakalamak ve yeniliklere hâkim olmak, hangi sektörde olursa olsun her iş insanı için bir ihtiyaç. Rekabetin bu kadar yüksek olduğu iş yaşamında kendimizi sürekli yenilemek, çağa ayak uydurmak ve hatta zaman zaman çağın ötesinde düşünmek durumundayız.” Aslında liderlerin hemen hepsi benzer görüşte. Çünkü global dünyada artık çok farklı bir coğrafyadaki siyasi bir gelişme, ekonomik bir dalgalanma hızla her yere sirayet ediyor. Ya da Uber örneğindeki gibi bir sektördeki yıkıcı bir yenilik diğer endüstrileri derinden sarsıyor. Dolayısıyla CEO ve patronların rutin gündemleri dışında da “dış evren radarının” sürekli açık olması gerekiyor. Buradan yola çıkarak aralarında Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Yeşim Tekstil CEO’su Şenol Şankaya gibi sektörünün lideri pek çok şirketin kaptanına şu soruyu sorduk: “Yoğun gündeminizden başınızı kaldırıp dünyayı yakalamak; teknolojideki veya iş yapış/yönetim şekillerindeki yeniliklere hakim olmak için nasıl bir yol izliyorsunuz?” Gördük ki kimi okumayı, kimi seyahati, kimi seminerlere katılmayı kimi de çocuklarının rehberliğini tercih ediyor. İşte birinci ağızdan liderlerin “dünyayı yakalama” taktikleri…

İLK ELDEN DENEYİM

Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, çok çalışırken güncel kalmanın “çok okumak, çok gezmek, yenilikleri deneyimlemek, bu alanlarda ilham veren başarılı kişileri ve çalışmalarını yakından takip etmek” gibi pek çok yolu olduğunu ancak gelişimin kişiye bağlı olduğunu söylüyor. Aydın, “Tüm bu yöntemlerden en önemlisi içinizde merak duygusu, heyecan ve tutkuyu barındırmanız. Aksi takdirde bu yolların hepsini deneseniz de özümsemeden yapılan her şey gibi çok sürdürülebilir olmayacaktır” diyor. Aydın, tüm rutin yoğunluğu içerisinde kendisinin “dünyayı nasıl yakaladığını” ise şöyle özetliyor: “Benim her zaman en büyük motivasyonum ve tutkum ‘insanların hayatını ve yaşayış şekillerini iyi yönde değiştirebileceğim iş fikirlerini nasıl geliştirebilirim’ yönünde oldu. Bu motivasyon ve tutkuyla ilgimi çeken yenilikleri en ufak detayına kadar araştırıyorum. Mümkünse ilk elden deneyimliyorum ve hakkında yapılan yorumları, kritikleri okumak için kendime mutlaka zaman yaratıyorum.”

YAKIN TEMAS ÖNEMLİ

Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici, hızlı iş temposu içinde dünyadaki dönüşümü yakalayabilmek için küresel ölçekte konferanslara katılmaya, üniversiteler ve start up’lar ile yakın temas kurmaya özen gösteriyor. Hızlı teknolojinin hayat bulduğu ve yenilikçiliğin merkezi olan Silikon Vadisi’nin yanı sıra Çin ve diğer gelişmiş ülkelerde şirket ziyaretleri ve benchmark çalışmaları gerçekleştiriyor. Öncü eğitim kurumlarından değişik alanlarda düzenli olarak güncellenen eğitimler alıyor, farklı şirket yöneticileri ile de bu sayede bir araya geliyor. Ekici, bu anlamdaki diğer çabalarını şöyle özetliyor: “Şirket içi projeler ve gelecek stratejileri için dış kaynaklardan danışmanlık alıyor, birlikte yeni projeler üretilmesine liderlik ediyorum. Aynı zamanda meslek kuruluşlarında aktif görev alarak sektör adına temaslarda bulunuyor, uluslararası meslek örgütlerini ve çalışmalarını yakından takip ediyorum. Lisans haklarını aldığımız markaların lisansiye konseylerinde de aktif olarak yer alıyorum. Mentorluk yaptığımız uzman yardımcılarımızdan (MT) tersine mentorluk ve diğer çalışma arkadaşlarımdan da konu bazlı geri beslemeler alıyorum. Şirket faaliyet alanlarımız ve kişisel gelişim trendleriyle ilgili de makale taramaları ve okumalar yapmaya çalışıyorum.”

İKİ CEO’NUN ROTASI

Dünyadaki yenilikleri yakalayabilmek için rotayı Silikon Vadisi’ne çeviren bir diğer isim de GittiGidiyor Genel Müdürü, eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı… Kantarcı, “San Jose’deki eBay kampüsünde gerçekleştirdiğimiz global toplantılar Silikon Vadisi deneyimi sağlıyor” diyor. Kantarcı’nın izleme radarında sosyal medya da var: “Sektörümüz açısından faydalı makaleler paylaşan pek çok iş insanıyla kanaat önderinin bulunduğu LinkedIn’i bu açıdan aktif kullanmayı önemsiyorum. Tüm bunların yanı sıra ülkemizdeki konferanslara katılıyor, yerli ve yabancı medyada yayınlanan ekonomi ve teknolojiye dair haberleri sürekli takip ediyorum.” Dünyadaki gelişmelerden geri kalmamak için geleneksel ve sosyal medyayı takip eden isimlerden biri de Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seçkin. Seçkin, hangi kaynaklardan beslendiğini şöyle anlatıyor: “Uzun yıllardır Financial Times’ın çok iyi bir okuyucusuyum, oradan çok besleniyorum. Türkiye’de medyada geçmeyen konuları oradan alıyorum, kaliteli yorumlarla bana entelektüel bir bakış sunuyor. Onun dışında LinkedIn’i kaliteli buluyorum, iş dünyasına yönelik prensipler ve liderlik konusunda oradan çok besleniyorum.”

NETWORK ETKİSİ

Kendisini “ilişki ağları” üzerinden güncelleyen liderler de var. HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman ve SabancıDx Genel Müdürü Burak Aydın bunlardan ikisi… Alaman durumu şöyle özetliyor: “Kendimi en önemli güncelleme yöntemim üniversite network’üm. Lisansımı aldığım Boğaziçi Üniversitesi’nde ve Yüksek Lisansımı aldığım Sobey School of Business’da birlikte okuduğum arkadaşlarım dünyanın dört bir yanında çok iyi şirketlerde üst düzey yöneticilik yapıyor. Amerika’da Silikon Vadisi’nde çalışan, Londra’da şirket satın almaları yapan, Kanada’da proje yönetimi yapan veya Hindistan’da BT şirketi olan bu arkadaş grubuyla konuşmalarımızda dünyadaki gelişmeleri çok farklı açılardan değerlendirebiliyoruz.” Burak Aydın ise teknoloji sektöründe faaliyet gösterdikleri için trendleri takip edebilmenin çok kritik olduğunu, bunu da “farklı ortamlardan beslenerek” başardığını söylüyor. Aydın şöyle devam ediyor: “Farklı ortamlardan beslenmeye TÜSİAD bünyesindeki Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çalışma Grubu’nda başkanlık görevini örnek verebilirim. Bu çalışma grubu Türkiye’de bilgi teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla stratejiler geliştiriyor, bu alanda hukuki öneriler ortaya koyuyor ve kamuoyunun bilinçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Sivil toplum görevi sizi hem gelişmelerden haberdar kılıyor hem de toplumdaki ihtiyacı doğru analiz edebilmenizi sağlıyor.”

İÇERİDEN YENİLENME

Kendisini güncelleme amacıyla network etkisini rakipleri veya tedarikçilerle gerçekleştirenler de var. Yeşim Tekstil CEO’su Şenol Şankaya bu isimlerden biri… Şankaya, bunu nasıl başardığını şu sözlerle anlatıyor: “Yeşim Tekstil olarak dünyaca ünlü markalara yönelik üretim gerçekleştiriyoruz ve onların stratejik üretim ortağıyız. Bu markaların tamamı, teknoloji, inovasyon ve iş yapış modelleri açısından dünyadaki yenilikleri takip ediyor. Dünyada olan bitenleri yakından takip etmek adına onlarla hizalanmayı tercih ediyoruz. Birçok alandaki her türlü yeniliği 3-5 yıl öncesinden gündemimize alma şansı buluyoruz. Bu süreçte karşılıklı öğrendiğimizi ve ortak bir gelecek planı yaptığımızı söyleyebilirim. Ayrıca müşterilerimiz ve onların diğer tedarikçileriyle yılın belli dönemlerinde workshop’lar yapıyoruz.” Kahve Dünyası CEO’su Kaan Altınkılıç da “Artık dünyayı yakalamak için başınızı bir yere oynatmaza dahi gerek olmadığını düşünüyorum” diyor ve şöyle devam ediyor: “Gün içinde görüştüğünüz yöneticileriniz, toplantı yaptığınız iş ortaklarınız, uzun soluklu iş birlikteliğinde olduğunuz tedarikçileriniz gibi iç ve dış yoldaşlarınızın yeni fikirlerine açık olduğunuz sürece işiniz kolay. Böyle bir yapıya sahip olduğunuz sürece, dünyayı yakalamak için odağınızın dışına çıkmanız gerekmeyecek.”

ANLAM YÖNETİMİ PEŞİNDE!

Yünsa Genel Müdürü Nuri Refik Düzgören ise yöneticilerin “dünyayı yakalayabilmesi” için “anlam yönetimi” olarak adlandırdığı bakış açısını geliştirmesi gerektiği görüşünde. Düzgören “anlam yönetimi” kavramını şöyle açıklıyor: “Organizasyonunun dış çevresinde ne olup ne bittiğini sürekli araştırmak, bu değişimleri ve trendleri doğru yorumlayarak kendi organizasyonun için yaratıcı çözümü bulmak ve uygulamak. Ve de hedef kitleden, bu müşteri de olabilir çalışanlar da, gelen geri bildirimlere göre bu döngüyü sürekli hale getirmek. Ortam ve dış ortam sürekli değiştiği için bu döngüyü sürekli güncellemek şart.” Düzgören’in bahsettiği anlam yönetimini “seyahat ve okuma” yoluyla gerçekleştiren pek çok lider var. Lila Group CEO’su Alp Öğücü de bunlardan biri… “Benim için yoğun tempoda ajandamı etkin yönetirken günü, gelişmeleri kaçırmadan takip etmek önemli” diyen Öğücü şöyle devam ediyor: “Pek çok farklı konu için Harvard Business Review, The Economist, Capital, Forbes, Fortune gibi yayınları takip ediyorum. Bunun dışında sektörümüzle ilgili gelişmeleri yakalamamda, iş seyahatlerimin yanı sıra fuarlar, sektörel konferanslar ve araştırma raporlarını sıkı takip etmek de faydalı oluyor. Ayrıca kişisel gelişimime önem verdiğim için yurt içi ve yurt dışında katıldığım eğitim ve seminerler oluyor. Birlikte çalıştığım iş arkadaşlarımdan, danışmanlardan da farklı şeyler öğrenebiliyorum. Zihnimi açmak için daha çok ilgi alanlarımla örtüşen kitaplar okumayı ve spor yapmayı tercih ediyorum.”

“SEYAHAT YA RESULALLAH”

Doğuş Otomotiv Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu da dünyadaki gelişmelerden geri kalmamak için Evliya Çelebi gibi “Seyahat ya Resulallah” diyenlerden… Bilaloğlu, seyahatin kendisine kattıklarını şöyle anlatıyor: “Sorumluluklarım nedeniyle, çok sık seyahat ediyorum. Bu seyahatlerin çoğu, distribütörlüğünü yaptığımız markaların uluslararası strateji toplantıları, yönetim toplantıları ve yeni ürün tanıtımları oluyor. Burada diğer ülkelerden gelen meslektaşlarımla yaptığım sohbetler, bu toplantılarda bizimle paylaşılan veriler dünyadaki gelişmelere, yeni yaklaşımlara erişimimi oldukça kolaylaştırıyor. Yurt içinde de belirli aralıklarla Türkiye’nin dört bir yanındaki yetkili satıcılarımızı ziyaret ediyorum. Onlarla olan görüşmelerimde, hem ülkemizin ekonomik durumunu daha iyi analiz edebiliyorum, hem de müşterilerin taleplerini, bizden beklentilerini ve onların öngörülerini ilk ağızdan öğrenebiliyorum. Bu buluşmalar bana; küresel çapta gelişmelerin, yerelde olan yansımalarını görmek, makroekonominin yanında esnaf bakış açısını yakalamak gibi çok değerli katkılar sağlıyor.”

“PENCERENİ AÇIK TUT”

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, “Dünya ne yöne gidiyor, bilmek önemli” diyor ve bunu nasıl yaptığını şu sözlerle anlatıyor: “Ben özellikle teknoloji alanındaki global gelişmeleri ve yenilikleri makaleler, konferanslar, danışman şirket raporları, bilimsel çalışmalar vasıtası ile yakından takip ediyorum. Genç çalışma arkadaşlarıma kulak veriyorum, onlarla sık sık bir araya gelerek sohbet ediyorum; bir nevi tersine mentorluk gibi. Onlardan çok şey öğreniyorum. Ayrıca farklı coğrafyalara seyahat ederek yenilikleri birebir de gözlemliyorum; böylece insan hem zihnini hem de ruhunu zenginleştirebiliyor.” BSH Türkiye CEO’su Gökhan Sığın da yoğun rutin gündemi içinde “kendini güncellemek” için yoğun çaba sarf eden liderlerden… Sığın, ilgi alanına giren seminer, konferans ve süreli yayınları mutlaka takip ediyor. Farklı şirketlerin yöneticileriyle düzenli olarak bir araya gelip, pek çok konuda görüş alıverişi yapıyor. Genç enerji ve genç vizyon görmek için start up’larla buluşuyor. Bunların yanı sıra tüketici iç görü analizlerini çok yakın takip ediyor. Sığın, güncellenme amacıyla ihtiyaca göre dönem dönem farklı danışmanlıklardan faydalandığını da anlatıyor. Bu noktada en önemli güncelleme metodunun “pencereyi sürekli açık tutmak” olduğunu şu sözlerle açıklıyor: “Bütün etkilere açık olmalısınız ki bu etkiler size ulaşabilsin. Ben bir yere giderken hiçbir zaman aynı yolu kullanmam. O bölge üzerinde gelişen herhangi bir yeni perakende hareketi var mı, ona bakarım. Bir start up’a toplantıya gittiysek, randevumuz olmayan insanlarla da konuşurum. Bakış açınızın 360 derece olması önemli. Bir de ben biri 15, biri 12 yaşında olan çocuklarımdan çok şey öğreniyorum.”

“ÇOCUKLARI DA DİNLE”

Aon Türkiye Eş-CEO Selda Oknas Tanbay da çocuk sahibi olmanın insanı “güncellediğini” düşünenlerden… “Bu aralar yönetici arkadaşlarıma en çok çocuklarını dinlemelerini tavsiye ediyorum. Meraklı ve güvenli gençlerin, bize ilham verecek fikirlerin tamamlayıcısı olacağına inanıyorum” diyor. Çocuklarla gündemi yakalayan bir diğer isim BigChefs Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Gamze Cizreli… Cizreli, “Hayatı birebir takip eden, her türlü yeni trendden haberdar 24 ve 17 yaşında iki oğlum var. Onlardan aldığım ilham, enerji ve öğrendiklerim benim hayatı bu kadar yakından izleyip yakalayabilmemdeki en büyük nedenlerden biri” diye konuşuyor. Cizreli yeniliklere hakim olmak için hayatın kendisini takip etmeye inandığından, sık sık seyahat ediyor. Güncel kalma formülünün devamını ise şöyle aktarıyor: “Çok okumaya özen gösteriyorum; özellikle biyografi, tarih, felsefe kitaplarını çok seviyorum. Klasiklerin yanında güncel kitaplar, özellikle de biyografiler ufkumu çok açıyor.” Hopi Genel Müdürü Neslihan Uçar Çadırcı ise kendini “her daim yeni” tutmanın bir aracı olarak özel bir üniversitede ders veriyor. Çadırcı, “Bu sorumluluk, iş hayatım dışında öğrencilerime karşı duyduğum sorumlulukla birleştiğinde benim için farklı kanallardan beslenerek düzenli olarak kendimi güncel tutmamı sağlayan bir itici güç oluyor” diyor.



MURAT ERKAN / TURKCELL GENEL MÜDÜRÜ

“MURAKAMİ’NİNDE YAZDIĞI GİBİ;‘SÜRDÜREBİLMEK,RİTMİKESMEMEKTİR’ ”



SEKTÖR FARKI Telekom sektöründe çalıştığınız zaman her sektöre dokunuyorsunuz. Bunun sizi hem farklı alanlarda bilgi sahibi yaptığını hem de sizi “güncel” tuttuğunu düşünüyorum. Müşterilerimize daha iyi hizmet sunabilmek için onları iyi dinlememiz gerekiyor. Bunu da datayı okuyarak yapıyoruz. Bazen bir rakam gelecek yıllarda milyarlarca dolar büyüklüğe ulaşacak bir iş fikrinin doğmasına neden olabilir. Hiç kimse size datanın verebileceği güncel bilgiyi sağlayamaz. Sizin bakıp, görmeniz lazım.

BİRLİKTE ÖĞRENME Modern organizasyonlarda her şeyi kendi kendinize öğrenmeniz çok kolay bir iş değildir. Herhangi bir konuyu ekip olarak araştırdığınızda tek başınıza öğrenebileceğinizden çok daha fazlasını öğrenirsiniz. Birlikte hareket ettiğinizde daha akıllı olursunuz. Sosyal sermaye oluşturma çabası, size insanlarla daha çok zaman geçirme fırsatı sunar. Böylece çok daha iyi fikirler ve projeler üretirsiniz.

SPOR DERSLERİ Sporun iş ve sosyal hayat ile olan pozitif ilişkisine de gönülden inanıyorum. Koşmayı da çok seviyorum. Koşmak kendinizi yenilemek için de çok iyi bir araç. Haruki Murakami “Koşmasaydım Yazamazdım” isimli kitabında koşmanın yazar olabilmesine katkılarından bahsediyor. Kitabı okurken koşuyor olmanın iş hayatıma birçok pozitif etkisi olduğunu fark ettim. Kitapta en beğendim cümle: “Sürdürebilmek, ritmi kesmemektir.” Bu cümle, aslında kendinizi “güncel” tutabilmenizin de sırrı.











SÜER SÜLÜN / MERCEDES-BENZ TÜRK İCRA KURULU BAŞKANI



TERSİNE MENTOR Mercedes-Benz Türk olarak hızla değişen ve gelişen dünyaya ayak uydurabilmek amacıyla genç yeteneklerin yöneticilere mentorluk yaptığı “Tersine Mentorluk Programı”nı 2018’de hayata geçirdik. Bu kapsamda yeni mezun genç çalışanlar ve uzun dönem stajyerler, üst düzey yöneticilerimize yeni teknolojik trendler, dijitalleşme, sosyal medya, girişimcilik ve yapay zekâ gibi konularda mentorluk yapıyor.

TAZE FİKİR Yeni jenerasyon ile önceki kuşak yöneticileri bir araya getirerek iş birliği yaratmayı hedefleyen bu fikir değiş-tokuş platformu sayesinde, tepe yönetimin kendi alanlarındaki gelişmelere ayak uydurmalarını ve güncel kalmalarını kolaylaştırıyoruz. Genç neslin yenilikçi bakış açısını yakından görebilmek adına benim de katıldığım bu program, yönetim tarzımı ve iş hayatına bakış açımı pozitif anlamda oldukça etkiledi.

KOOPERATİF BİLİNÇ Yeni fikirleri hayatımıza entegre etmek bizim için çok önemli. Bu sebeple şirketimiz içinde Yenilikçi Fikir İnkübasyon Merkezi oluşturarak; start up ruhunu, yenilikçi düşünceyi, kooperatif bilinci getirmeyi amaçlıyoruz. Bu uygulamalar sayesinde sadece MercedesBenz Türk’ün bir parçası olarak değil, kişisel anlamda da değişen ve gelişen dünyaya ayak uydurma şansı buluyorum.