Dumankaya ve Fi Yapı yarım kalan inşaat projelerini bitirmek için dört yabancı şirketten 450 milyon euro kredi temin etti.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) elinde olan Dumankaya Grubu ve Fi Yapı Grubu yarım kalan inşaat projelerini bitirmek üzere dört yabancı şirketten 450 milyon euro kredi tahsis edildi.

TMSF tarafından imza töreninde yayımlanan bültende iki şirket Eurabau GmbH, CPB Project Development GmbH, Drees&Sommer ve Flagman Capital'den söz konusu finansmanı temin etti.

TMSF'nin elindeki iki şirketin tamamlanması için 1.3 milyar lira gerektiği biliniyor. Yapılan açıklamada, Dumankaya ve Fi Yapı mağdurlarından ilave bedel istenmeyeceği belirtildi.

Bültene göre, Dumankaya Mozaik, Modern Vadi, Adres Sancaktepe, Fikirtepe 1 ve Fikirtepe 2 projeleri tamamlanamadı ve toplam 3 bin 28 müşteri ve taşeron mağdur oldu.

YURT DIŞINA PAZARLANACAK

Projelerin tamamlanmasının ardından satılabilir dairelerin Eurabau ve CPB Project Development tarafından ağırlıklı olarak yurt dışına pazarlanması planlanıyor.

Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından, hükümet darbe girişiminin arkasında bulunduğunu açıkladığı Fethullah Gülen cemaati ile bağlantısı olduğu şüphesiyle aralarında Dumankaya ve Fi Yapı'nın da olduğu birçok şirkete kayyum olarak atanmıştı.

Fi Yapı ise Fi Side, Fi Life, Fi Kırıkkale ve Fi Tower projelerini tamamlayamadı. Bunun sonucu da 5 bin 136 müşteri ve taşeron mağdur oldu.



