Faiz indi, konut satışları arttı

TÜİK, Kasım ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %54,4 oranında artarak 138 bin 372 oldu. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre %724,8 oranında artış göstererek 43 bin 911 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %31,7 olarak gerçekleşti.



Yabancılara yapılan konut satışları da bir önceki yılın aynı ayına göre %14,6 azalarak 3 bin 988 oldu.

Satışlardaki artışı faiz indirimi ve vade sürelere bağlayan sektör temsilcileri, "Satışlardaki hareketlilik, 2020 için yeni projelerin hayata geçirileceği bir yıl mesajı veriyor" dedi. Açıklamalar şöyle:

“2019’dan öğrendiklerimiz, 2020’ye yol gösterecek”

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt:

"TÜİK’in açıkladığı kasım rakamlarına göre satışlarda yaşanan yüzde 54.4’lük artış, son derece memnuniyet verici. Satış rakamları üzerinde faiz indirimi ve uzayan vadelerin etkisi, artışa geçen kredili satışların oranlarında belirgin bir şekilde görülüyor. Kredili satışlardaki artış kasım ayında yüzde 724.8’i buldu. Satışlarda temmuzdan bu yana yaşanan artış, sadece 2019 hedeflerine ulaşmamızı kolaylaştırıcı bir etki sağlamakla kalmayacak. Aynı zamanda 2020 satışları için de bir zemin oluşturacak. Satışlar azaldıkça stok miktarımız da azalıyor.

2019 yılının ilk 7 ayında yaşadığımız durgunluk döneminden çok önemli dersler aldık. Faizlerin yatırımcıları harekete geçiren en önemli unsur olduğunu bir kez daha hatırladık. Sektörümüzde döviz fiyatlarına bağlı olarak karlılık dengesinin tamamen değiştiğini gördük. Bu önemli argümanlar, 2020 yılı ve sonrası için bize yol gösterecek. Yılın son 5 ayı, yıl sonu hedeflerinin tutturulmasında ciddi bir katkı sağlayacak. Yılın son 5 ayından aldığımız güçle 2020’de giderek yükselen satış rakamları ile yeni ortaklıkları, projeleri konuşacağız. Yeni dönemde yatırımcılar köklü ve güvenilir, katma değeri yüksek projelere imza atan markaları tercih edecekler.”

"2019’un son dönemi, 2020 için yatırım iklimi oluşturuyor"

Bahaş Holding CEO’su Abdüssamet Bahadır:

"Temmuz ayında faizlerin yüzde 1’in altına düşürülmesiyle başlayan hareketlilik kasım ayında hız kazandı. TÜİK’in açıkladığı kasım rakamlarına göre, satşlarda yaşanan yüzde 54.4’lük artış, yılın geneli açısından çok önemli bir oran. Kredili satışlardaki yüzde 724.8’lik artış ise faiz indiriminin yarattığı hareketliliğin en güzel örneğini oluşturuyor. Gayrimenkul ve inşaat sektöründe yüksek faiz oranları her dönem sektörde durgunluğa işaret etti. Bunun son örneğini bu yılın ilk 7 ayında zaten gördük. Düşük faiz ve uzayan vadeler her dönemde yatırımcıyı harekete geçiren 2 önemli unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bu iki unsur, sektörümüzde yatırım iklimi oluşmasını tetikliyor. 2019’un son dönemi, 2020 için yatırım iklimini oluşturuyor. Yatırımcıların hangi niteliğe sahip konutları tercih etmesi de diğer önemli bir konu… 2019’un sonlarına geldiğimiz bugünlerde satışlardaki hareketlilik, 2020 için yeni projelerin hayata geçirileceği bir yıl mesajı veriyor. Çünkü hız kazanan satışlar, stokları da eritme noktasında önemli bir kazanım sağladı. 2020 yılı, yeni projelerin konuşulacağı, sektörümüzün gelişimi yönünde önemli adımların atılacağı gelişmeleri beraberinde getirecek."

"Kasım satışları, 2019 hedefleri için çok büyük bir kazanım sağlayacak"

Akkuş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş:

"Sektörümüzde 2019 yılı başından temmuz ayına kadar süren daralmanın ardından başlayan hareketli günler yıl bitimine sayılı günler kala hız kazandı. TÜİK’in açıkladığı kasım rakamlarında gözlenen yüzde 54.4’lük artış, 2019 yıl sonu hedeflerine ulaşmak adına çok büyük bir kazanım sağlayacak. Satışlarda temmuz ayında başlayan hareketlilik kredili satışlara da yansıdı. Kasım ayı rakamlarına göre kredili satışlardaki artış, yüzde 724.8 ile büyük bir oran yakaladı. Şirketlerin, satışlardaki bu hareketlilik karşısında, geleceği öngören bir yaklaşımla yatırımlarını hızlandırması, azalan stoklar karşısında doğabilecek konut ihtiyacına hızlı çözüm üretebilecek bir pozisyonda durması gerekiyor. Çünkü 2020, yeni yatırımların, ayrıcalıklı yaşam alanı sunan, katma değeri yüksek projelerin başrol oyuncusu olduğu bir yıl olacak. 2020’nin temelleri bir bakıma 2019’un son 5 ayında atıldı diyebiliriz.

“2020’yi 2019’un son 5 ayı şekillendirecek”

İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık:

Gayrimenkul ve inşaat sektörümüzde temmuz ayında faiz oranlarında yapılan indirim ve uzayan vadeler sektöre ciddi bir dinamizm kazandırdı. Oturum ya da yatırım amaçlı konut sahibi olmak isteyen yatırımcılar bu durumu fırsat olarak karşıladı. TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre; kasım ayında satışlarda yaşanan yüzde 54.4’lük artış, bu durumun pozitif etkilerinin bir göstergesini oluşturuyor. Açıklanan rakamlara göre kasım ayında kredili satışlardaki yüzde 724.8’lik artış, satışlardaki dinamizmde faiz indirimi ve uzayan vadelerin etkisini ortaya koyuyor. Yıl sonuna sayılı günler kala açıklanan kasım rakamları yıl sonu hedeflerinin tutturulması noktasında çok önemli bir referans olacak. Özellikle 2019 temmuz ayı sonrası için konuşmak gerekirse, bu dönem 2020 faaliyetleri için önemli bir zemin oluşturdu. Satışlardaki artık stokların eritilmesi ve dolayısıyla yeni projelerin hayata geçirilmesi ihtiyacını doğurdu. Günümüzde yatırımcılar, yatırımlarını güvence altına alabilecekleri konutları tercih ediyorlar. Bu durumda hemen teslim ve hemen tapu sunan projeler öne çıkıyor. Satışlardaki hareketlilikte de bu nitelikteki konutlar başrol oynuyor. Bu yönde proje üreten şirketler, yeni dönemde yeni proje yapımı için düğmeye basacaklar. Dolayısıyla sektörümüzde 2020 yılını 2019’un son 5 ayı şekillendirecek diyebiliriz. Yatırımcılara güven sunan, kendi öz sermayesi ve müşteri potansiyeli ile ayakta duran, tecrübeli şirketlerin öne çıkacağı yeni bir dönem bizi bekliyor. Bu durumun kaçınılmaz bir sonucu olarak kendi öz sermayesi ile ayakta duramayan, proje inşaatları durma noktasına gelen ve dolayısıyla yeni proje üretemeyen şirketlerin sektörümüzden çekilme süreci de 2020 yılında hız kazanacak.”



