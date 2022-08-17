Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Esenler Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında tamamlanan 1’inci etap teslim törenine katıldı.

17 Ağustos 1999 depremine değinerek konuşmasına başlayan Kurum, yaşanan depremin üzerinden 23 yıl geçtiğini, acıların hala tazeliğini koruduğunu söyledi.

Kurum, büyük bir hüzünle hatırlanan depremde 18 bin 373 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 bin 871 kişinin yaralı kurtulduğunu hatırlattı.

Vatandaşların yakınlarını günlerce enkaz alanında aradığını belirten Kurum, “Tüm Türkiye’yi yasa boğan bu depremin 87 gün ardından Düzce’de bir deprem yaşadık. Burada da 710 canımızı yitirdik. Ülkemizin son asırda yaşadığı depremlere bakınca 80 bin canımızı yitirdiğimiz, geçmişe dönüp bakınca Hakkari, Varto, Erzincan, Van en son Elazığ ve Malatya’da ve İzmir’de büyük depremler yaşadık. Bu depremlerde de hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu. Bu depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.” diye konuştu.

Bakan Kurum, devletin doğal afetlerde vatandaşın yanında olduğunu aktararak, Elazığ, Malatya ve İzmir’deki depremlerde bunu gösterdiklerini söyledi.

Elazığ, Malatya ve İzmir’de deprem sonrası yenilenen binaların vatandaşlara teslim edildiğini anımsatan Kurum, “İzmir Bayraklı’da şehre yakışacak 5 bin 61 konutluk İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecini başlattık. Konutların yarıdan fazlasını teslim ettik. Kalanları da inşallah yıl sonuna kadar teslim edeceğiz. Bu projelerle birlikte hem vatandaşların acılarına ortak olduk hem de onlara verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadık.” dedi.

“Türkiye’nin ve dünyanın en büyük kentsel dönüşüm alanı”

Kurum, Esenler’de çalışılan alanın Türkiye’nin ve dünyanın en büyük kentsel dönüşüm alanı olduğuna vurgu yaparak, şu değerlendirmede bulundu:

“60 bin konutluk projemizin ilk etapta 4 bin 941 konutunu başlattık. İnşallah Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle cuma günü 2 bin 30 anahtarımızı Esenlerli vatandaşımıza teslim edeceğiz. Kalan konutları da yıl sonuna kadar tamamlayıp etaplar halinde toplamda 4 bin 941 konutu Esenler’deki dönüşüm sürecinde kullanmaya devam edeceğiz. Ülkemizin deprem haritasına bakınca nüfusumuzun yüzde 71’i, topraklarımızın da yüzde 66’sı deprem riski taşıyor. Bu manada deprem değil, sağlıksız binalar vatandaşımızın canını alıyor, malına zarar veriyor.”

“Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini de yapacağız”

Dönüşümü hızlı bir şekilde gerçekleştirmeleri gerektiğine dikkati çeken Kurum, “Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde 2002’den bugüne kadar TOKİ eliyle 1 milyon 170 bin konutun dönüşümünü sosyal konut projelerimizle, içine yapılan 26 bin sosyal donatı ile yürütüyoruz. İnşallah eylülde Cumhurbaşkanımızın paylaşacağı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini de yapacağız. Bu projede gençlerimize, emekli vatandaşlarımıza, şehit ve gazi ailelerine, engelli vatandaşlarımıza ayıracağımız kontenjanlarla birlikte vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Bugüne kadar 81 ilde 3 milyon konutun dönüşümünü sağladıklarını ifade eden Kurum, şu anda 350 bin kentsel ve deprem dönüşüm projesinin devam ettiğini söyledi.

Kurum, 2035’e kadar deprem ve kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir alanın kalmaması için çalıştıklarını anlatarak, İstanbul ölçeğinde bugün 1,3 milyon dönüşmesi gereken yapı olduğunun bilgisini verdi.

İstanbul’da sürdürülen kentsel dönüşüm projeleri

İstanbul’da 412 milyon metrekarelik alanda 188 ayrı projenin devam ettiğini anlatan Kurum, “Esenlere gelirsek, burası 8 milyon metrekarelik bir alan. Esenler’de depreme karşı riskli yapı stoğunu bertaraf etmek için belediyemizle beraber ortak bir çalışma yürütüyoruz. Esenler’e 2009’da depreme karşı dayanıksız yapı stoğu yüzde 86’ydı. Yapılan çalışmalarla ve ortaya koyulan irade çerçevesinde bugün bu oran yüzde 57’ye düşmüş durumda. İnşallah rezerv alanda üreteceğimiz konutlarla birlikte Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesini kararlı bir şekilde yürütmeye devam edeceğiz. Buradaki konutların yüzde 45’ini Esenler’deki vatandaşlarımız dönüşümü sürecinde yüzde 55’ini de yine İstanbul’da farklı riskli bölgelerdeki vatandaşlarımızın dönüşümü için rezerv konut olarak kullanacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kurum, depremin siyaset üstü görülmesi gerektiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

“60 bin konutluk Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm alanında sesleniyorum. Artık konseyler, çalıştaylar dönemi bitmiştir. Her şey ayan beyan ortadayken bu kadar riskli bina varken bizlere düşen vatandaşımız için kentsel dönüşümü bir seferberlik ruhuyla, siyaset üstü anlayışla 39 ilçede 81 ilde yürütmektir. Türkiye ve İstanbul deprem tehdidi altındadır.”

Çalışmak ve üretmek zorunda olduklarını aktaran Kurum, belediyelere adım atmaları çağrısında bulundu.

Kentsel dönüşüm destekleri arttı

Bakan Kurum, kentsel dönüşümdeki destekleri artırdıklarını duyurarak, şu bilgileri paylaştı:

“Kentsel dönüşümde kira miktarını bugün itibarıyla 1500 liraya çıkarıyoruz. Proje bazında 2000 liraya kadar çıkan alanlarımız var. Konut maliyetlerine ilişkin destek olabilmek amacıyla vatandaşlarımıza bakanlığımız 600 bin liraya kadar kredi desteğinde, 600 baz puanda destek sağlamış olacak. 400 bin lira ve 400 baz puandı. Bunu da 600 bin lira ve 600 baz puana çıkarıyoruz. Kira yardımlarını da eylül itibarıyla bölgesel olarak değişmek şartıyla 1500 liraya çıkarıyoruz. 2000 lira olan yerlerde de kira yardımlarımızı 2600 liraya çıkarmış oluyoruz.”