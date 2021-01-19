Konut fiyatlarında yıllık artış yüzde 30 oldu

Konut fiyat endeksi, geçen kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5; yıllık bazda ise yüzde 30 artış kaydetti.

Geçen yılın kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 oranında artan Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 30, reel olarak ise yüzde 14 oranında arttı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2017=100), 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 oranında artarak 152,2 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,0 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 14,0 oranında artış göstermiştir. İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre üç ilde de yüzde 1,7 oranında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 27,8, 30,1 ve 29,9 oranlarında artış göstermiştir. "