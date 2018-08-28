Konutta yeni kampanya

Konutta yeni kampanyanın detayları Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından açıklandı.

Kampanyada detaylar şu şekilde:

- Satış fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim yapılacak.

- Kampanyada banka ve kefalet olmayacak.

- Aylık yüzde 0,98 vade farkı uygulanacak, banka ve kefil olmadan idarelerimiz kendi bünyesinde yapacak.

- 12. ve 24. aylarda yüzde 15'lik ara ödeme imkanı sunulacak.

- Tüm inşaat firmaları kampanyaya katılacak.

- Konut kampanyası sınırlı stok içeriyor. Bu stok sınırı 100 bin konut.

- Kampanyada daire fiyatı sınırı yok.

- İstanbul Ankara başta tüm Anadolu da uygulanacak.

- 29 Ağustos'ta başlayacak 31 Ekim'e kadar sürecek.

- Dövizde yatırımı olan zarar görmeyecek. Kur artışı yaşanırsa taksitten düşülecek.

Döviz ve altın bozdurup ev alacaklar için 'ayrıcalık'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Minimum yüzde 10 peşinat alınacak. Bu peşinatla alakalı, bugün dövizde veya altında yatırımını değerlendiren vatandaşımızla alakalı şöyle bir durum söz konusu. Altını ve dövizi bugünkü kurdan neyse bu kur bir kenara koyulacak ve süreç içerisinde diyelim ki dövize ve altına artış geldi, bu artış kadar daire fiyatından bedel düşülecek. Dolayısıyla hiç kimsenin şu saatte dövizini, altınını kenarda tutmasını gerektiren bir durum söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, toplantıda şöyle devam etti: "Sektörümüz daha önce olduğu gibi bugün de farklı bir kampanya ile bir fedakarlık örneği gösteriyor. Vatandaşların da gayrimenkulun gerçekten ülkemizde her zaman değerlendiğini ki bu fedakarlıkla kazanmama ihtimallerinin olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla artık hem ekonomiye bir değer anlamında hem sektöre hem de alıcıların kazanması anlamında çok önemli bir kampanya. Bu durum bazılarını rahatsız ediyor. Bizim Gezi olaylarıyla başlayan 17-25 Aralık süreciyle devam eden şu anda da ekonomik kuşatmayla karşı karşıya kaldığımız ülkemizde, bu milli duruş bu milli birlik, milli seferberlik birilerini rahatsız ediyor. Rahatsız etmeye de devam edecek. Bizim bugün sektörümüzün kazanma günü değil bugün fedakarlık günü."