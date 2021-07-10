Tatil etkisi: Konut fiyatları en çok bu ilçelerde arttı

Bayram tatili öncesi yazlık bölge talep ve fiyatında artış görülüyor. İşte Haziran 2021 itibarıyla yazlık ve kiralık fiyatlarında en çok artış yaşanan ilçeler

Emlak platformu hepsiemlak’ın açıkladığı Haziran 2021 Emlak Endeksi verilerine göre yaklaşan bayram tatili öncesi Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerindeki yazlık yerlerde talep ve fiyat artışı dikkati çekiyor.

İLK SIRADA İZMİR SEFERİHASAR VAR

Hepsiemlak, Haziran 2021 Emlak Endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, hem satılık hem de kiralık konutlardaki aylık ve yıllık değişim rakamları tüketicilerden gelen talebi ortaya koydu. Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerindeki satılık konut fiyatlarının yıllık bazdaki değişiminde yüzde 78 ile İzmir-Seferihisar ilk sırada yer aldı.

Seferihisar’ı yüzde 69-54 arasındaki değişimler ile Muğla-Fethiye, Antalya-Serik, İzmir-Urla, Aydın-Didim, Muğla-Bodrum, Muğla-Milas, İzmir-Çeşme, Antalya-Döşemealtı ve Aydın-Kuşadası takip etti.

SON BİR AYDAÇ EN ÇOK ARTIŞ İZMİR FOÇA’DA

Verilere göre, ilçe bazında bakıldığında ise son 1 ayda Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde satılık konut fiyatı en çok artan ilçelerde İzmir-Foça, Muğla-Milas, Balıkesir-Erdek, Antalya-Serik ve Muğla-Fethiye ilk 5 arasında yer alıyor.

KİRALIKLARDA BALIKESİR EDREMİT İLK SIRADA

Kiralık konutların ortalama metrekaredeki bir önceki yıla oranla fiyat artışına bakıldığında Balıkesir-Edremit’te fiyatların 1 yıl içinde 11 TL’den 26 TL’ye yükselerek yüzde 135’lik bir artışın gerçekleştiği görülüyor.

Yüzde 83’lük artışın yaşandığı Aydın-Kuşadası’nda ise fiyatlar bir yıl içerisinde 15 TL’den 28 TL’ye yükselmiş durumda. Antalya-Konyaaltı yüzde 63 ile, Muğla-Bodrum yüzde 62 ile, İzmir-Çeşme yüzde 55 ile ve Antalya-Alanya da yüzde 53 ile yüzde 50’nin üzerinde artışın gerçekleştiği illerin başında geliyor.

SATILIK KONUTLARDA MUĞLA İLK SIRADA

Verilere göre, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerindeki satılık konut fiyatlarının yıllık bazdaki değişiminde yüzde 54 ile Muğla ilk sırada yer aldı.

Muğla’da geçen yılın aynı döneminde ortalama 5 bin 296 TL olan metrekare birim fiyatı 8 bin182 TL’ye yükseldi. Muğla’yı yüzde 45-22 arasındaki değişimlerle Antalya, Hatay, Aydın, Balıkesir, Mersin (İçel), İzmir, Tekirdağ, Çanakkale ve Yalova takip etti.

AYLIK FİYAT ARTIŞINDA HATAY

Hepsiemlak Haziran 2021 Emlak Endeksi verilerine göre, son 1 ayda en çok fiyatı artan yazlık illere bakıldığında ise Hatay, Aydın ve Muğla öne çıkıyor. Bu üç ilde aylık fiyat artışı yüzde 6-10 arasında gerçekleşti.

KİRALIK KONUTLARDA YILLIK DEĞİŞİM

Kiralık konutların ortalama metrekaredeki bir önceki yıla oranla fiyat artışına bakıldığında ise Muğla’da fiyatların 1 yıl içinde 41 TL’den 77 TL’ye yükselerek yüzde 90’lık bir artışın gerçekleştiği görülüyor.

Yüzde 60’lık artışın yaşandığı Mersin’de ise fiyatlar bir yıl içerisinde 12 TL’den 19 TL’ye yükseldi. Ortalama metrekare fiyatı 11 TL’den 17 TL’ye yükselen Balıkesir de yüzde 50’nin üzerinde artışın gerçekleştiği illerin başında geliyor. Hatay’da yüzde 46’lık bir fiyat artışı gerçekleşirken Hatay’ı yüzde 46-30 arasındaki artışlar ile Çanakkale, İzmir, Aydın, Antalya, Yalova ve Tekirdağ takip ediyor.

– “Bu bölgelere olan talebin önümüzdeki aylarda da devam edeceğini öngörüyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiemlak Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz sene Bodrum, Çeşme gibi en popüler diyebileceğimiz yazlık ilçelerimize olan talep hızla artarken beraberinde yüksek fiyat artışlarına da sebep olmuştu. Bu iki ilçemizde metrekare birim fiyatları 15 bin TL mertebesine ulaştı. Yazlık arayan vatandaşlarımız fiyatı biraz daha cazip olan ilçelere yönlendi. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerimizde havasıyla, deniziyle hayran bırakan tüm ilçe ya da beldelerimize talep neredeyse eşit seviyede dağılmış durumda. Bu bölgelere olan talebin önümüzdeki aylarda da devam edeceğini öngörüyoruz.”