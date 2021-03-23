BİST, kayıpları telafiye çalışıyor

BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlık koltuğunda yaşanan değişimin ardından ikinci işlem gününe de düşüşle girdi.

BIST 100 endeksi güne yüzde 5,4 düşüşle 1.304 puandan başladı ve yine devre kesici uygulaması gerçekleşti. İlk devre kesicinin ardından işlemler yeniden başladıktan sonra yüzde 7'ye varan düşüş kaydeden endekste ikinci kez devre kesici çalıştı.

İkinci devre kesicinin ardından işlemler yeniden başladı ve endekste günlük düşüş yüzde 8'i aştı. Bunun ardından gelen tepki alımları hızlandı ve endeks öğle saatlerinde artıya geçti.

Bankacılık endeksinde günlük kayıp ise yüzde 9'u aştı. Bankacılık endeksinde iki günlük düşüş yüzde 19'a yaklaştı.

Zirveden yüzde 20 düştü

Son tablonun ardından Borsada 17 Mart'taki zirveden bu yana yüzde 20 düşüş gerçekleşti. Yılbaşından bu yana düşüş ise yüzde 14'ü geçti.

TCMB'de yaşanan başkan değişikliği kararını takip eden ilk işlem gününde BIST 100 endeksinde iki kez işlemlere ara verilmiş ve endeks günü yüzde 10'a yakın kayıpla tamamlamıştı.

Ağustos ayında BIST 100’deki ani hareketlere karşı otomatik devre kesici uygulaması tanıtılmıştı. Haftanın ilk işlem gününde bu uygulama ilk kez devreye girmiş oldu.

Borsa'dan bugüne özel açığa satış düzenlemesi

Haftanın ilk işlem gününde usulsüz açığa satış konusunda yatırımcıları uyaran Borsa İstanbul yönetimi yeni işlem gününde de açığa satışla ilgili sadece bugün geçerli olacak bir düzenlemeye gitti.

Buna göre BIST 50 paylarında bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanması kararlaştırıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bilindiği üzere, Sermaye Piyasası Kurulunun 11/02/2021 tarih ve 7/211 sayılı kararı uyarınca BIST-50 Endeksinde yer alan paylarda açığa satış işlemi yapılabilmektedir. Söz konusu paylarda 23/03/2021 tarihli seansta bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanması kararlaştırılmıştır.

Buna göre; açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir.

Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir.