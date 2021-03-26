Borsa İstanbul'un yeni genel müdürü Korkmaz Enes Ergun oldu

Borsa İstanbul'da Genel Kurul sonrasında genel müdürlük görevine Korkmaz Enes Ergun getirildi

26.03.2021 17:26:000
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Borsa İstanbul'un yeni genel müdürü Korkmaz Enes Ergun oldu

Borsa İstanbul'da Genel Kurul sonrasında Hakan Atilla'dan boşalan genel müdürlük görevine Korkmaz Enes Ergun getirildi.

Türkiye Varlık Fonu'nda yaşanan görev değişimi sonrasında Borsa İstanbul yönetim kurulunda Zafer Sönmez'in yerine de Arda Ermut getirildi.

Korkmaz Enes Ergun kimdir?

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünde 1997 yılında tamamlayan Ergun, aynı yıl Borsa İstanbul’da çalışma hayatına başladı. Yüksek lisansını ve doktorasını Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında tamamladı. 22 yıllık Borsa ve Sermaye Piyasaları tecrübesine sahip olan Ergun, çok sayıda şirketin halka arzının değerlendirilmesi ile işlem gören şirketlerin incelenmesini ve piyasa faaliyetlerini yönetti. Ergun, Borsa İstanbul'da Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürüyordu.

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